Pernica (KSČM): Negativní kampaň není cesta k vítězství

Urážky, nenávist a vyhrožování možná přitáhnou pozornost, ale nikdy nepřinesou důvěru ani skutečnou změnu. Je čas si to přiznat. Levicové hnutí potřebuje znovu najít pevnou půdu pod nohama - vrátit do hry osvědčené politiky, kteří znají hodnoty solidarity, spravedlnosti a odpovědnosti. A zároveň se rozloučit s těmi, kteří se jen vezou na vlně popularity, ale s levicí nemají nic společného.
Je čas na zamyšlení.
Emil Pernica, zastupitel města Blansko za KSČM
Bc. Emil Pernica, DiS.
Článek byl převzat z Profilu Bc. Emil Pernica, DiS.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV