Pernica (KSČM): Negativní kampaň není cesta k vítězství

04.10.2025 20:36 | Komentář

Negativní kampaň není cesta k vítězství.

Foto: KSČM
Popisek: Emil Pernica

Urážky, nenávist a vyhrožování možná přitáhnou pozornost, ale nikdy nepřinesou důvěru ani skutečnou změnu. Je čas si to přiznat. Levicové hnutí potřebuje znovu najít pevnou půdu pod nohama - vrátit do hry osvědčené politiky, kteří znají hodnoty solidarity, spravedlnosti a odpovědnosti. A zároveň se rozloučit s těmi, kteří se jen vezou na vlně popularity, ale s levicí nemají nic společného.

Je čas na zamyšlení.

Emil Pernica, zastupitel města Blansko za KSČM

Bc. Emil Pernica, DiS.

  • KSČM
  • kontrolní výbor
Článek byl převzat z Profilu Bc. Emil Pernica, DiS.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Pernica

autor: PV

