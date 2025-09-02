Peštová (ANO): Agrofert je jen záminka, jak znovu a znovu útočit na ANO

Opět ta samá písnička – Agrofert, Babiš, dotace.
Teď se novináři rozčilují nad tím, že Josef Mráz, bývalý manažer Agrofertu, podepsal žádost o dotace.
Proč se pořád řeší, kdo žádost podepsal, místo toho, zda byly dotace oprávněné a v pořádku?
Když jde o firmy, které dávají práci tisícům lidí v regionech, je najednou problém.
Když jde o firmy „kamarádů“ této vlády, média mlčí.
Připomínám: všechny žádosti o dotace procházejí úředním aparátem státu a kontrolami v Bruselu.
Neexistuje, že by si někdo něco „nakreslil na koleně“ a dostal miliony.
Pravda je prostá:
Agrofert je jen záminka, jak znovu a znovu útočit na ANO.
Obyčejní lidé mají úplně jiné starosti – drahé energie, nedostupné bydlení, krachující zdravotnictví.
Já stojím za tím, že poctiví podnikatelé a zaměstnanci nesmí být rukojmím politických her.
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV