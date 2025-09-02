Peštová (ANO): Agrofert je jen záminka, jak znovu a znovu útočit na ANO

02.09.2025 15:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útokům na Agrofert.

Foto: XTV
Popisek: Berenika Peštová

Opět ta samá písnička – Agrofert, Babiš, dotace.

Teď se novináři rozčilují nad tím, že Josef Mráz, bývalý manažer Agrofertu, podepsal žádost o dotace.

Proč se pořád řeší, kdo žádost podepsal, místo toho, zda byly dotace oprávněné a v pořádku?

Když jde o firmy, které dávají práci tisícům lidí v regionech, je najednou problém.

Když jde o firmy „kamarádů“ této vlády, média mlčí.

Připomínám: všechny žádosti o dotace procházejí úředním aparátem státu a kontrolami v Bruselu.

Neexistuje, že by si někdo něco „nakreslil na koleně“ a dostal miliony.

Pravda je prostá:

Agrofert je jen záminka, jak znovu a znovu útočit na ANO.

Obyčejní lidé mají úplně jiné starosti – drahé energie, nedostupné bydlení, krachující zdravotnictví.

Já stojím za tím, že poctiví podnikatelé a zaměstnanci nesmí být rukojmím politických her. 

Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslankyně
Článek obsahuje štítky

ANO , Peštová

autor: PV

