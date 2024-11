Peštová (ANO): Emisní povolenky jsou samozřejmě krásný byznys

Pane poslanče Králi, prostřednictvím pana předsedajícího, děkuji, že jste oblečený. Ale přece nemůžete chtít, abych já podporovala vaše pozměňovací návrhy, když vím, že tato vláda to udělala špatně. To vůbec - to, že jste tam dal pozměňovací návrh, prostřednictvím pana předsedajícího, to je chvályhodné, že jste se snažil o úplnou transpozici. Ale tahleta směrnice vůbec neměla spatřit světlo světa.

Správně jste zmínil, že emisní povolenky kdysi dávno možná měly nějaký svůj blahodárný cíl. Bylo to dáno tak, že kdo emituje, tak ve své podstatě bude motivován k tomu, aby dělal určitá opatření, aby emitoval méně. Právě to byl, za to si musel kupovat jakoby ty odpustky ve formě těch emisních povolenek, které vlastně - neuděláš nic, zaplatíš, uděláš, budeš platit míň.

Bohužel se tam dostaly subjekty, které samozřejmě neemitují. A to je ten problém. A to byl už problém a já si pamatuju minulou Sněmovnu, která říkala, udělejte s tím něco. Musíme to zarazit, musíme to udělat tak, aby držely v ruce jenom ty, co emitují. Nemůžou to mít nějaké důchodové, já nevím, fondy, nebo já nevím, kdo to všechno, nějací právníci to mají... Proč to mají právníci? Proč to mají důchodové fondy? Tomu nerozumím. Neemitují, nepotřebují emisní povolenku. Protože samozřejmě je to krásný byznys, co si budeme povídat. Tímhle tím uměle tlačí tu povolenku, tu cenu nahoru.

A teď se ptám, proč tento pan ministr něco pro to neudělal, aby tito lidé to nedrželi? Proč to v té směrnici není? Když jste minulé volební období říkali, my bychom to zařídili, my to uděláme. Proč to tam není? Proč zase to můžou držet ty fondy? Proč to zase můžou držet ti, kteří neemitují? A zase budou uměle tlačit ty ceny nahoru. Proč?

Takže to je další z otázek, která mě zajímá, protože opravdu tahle směrnice neměla vůbec vzniknout. Měli jste udělat všechno pro to, aby (Čas.) nevznikla.

