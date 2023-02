Peštová (ANO): Proč tlačíte jenom to, co se vám líbí?

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Já jsem se teda nehlásila teď, ale už dávno předtím, ale to je jedno. Chtěla bych reagovat na pana poslance Jakoba a na jeho krásný projev, který zde byl. Vy říkáte, jak to bylo krásně všechno diskutováno, probráno. V každém případě tato novela, když šla na Legislativní radu vlády, tak mám pocit, že Legislativní rada vlády, a opravte mě, jestli se budu mýlit, vám vrátila tento návrh s tím, že je protiústavní.

Udělali jste určité změny samozřejmě, abyste odstranili tu protiústavnost. Chci se zeptat, zda jste potom dali do zkráceného mezirezortního připomínkového řízení, protože vy tady vzýváte, jak teda komunikujete, jak chcete vy s tou veřejností a nejenom veřejností, ale i se všemi dotčenými, tak jestli jste to dali do zkráceného mezirezortního připomínkového řízení poté, co byla odstraněna ta neústavnost. To za prvé.

Dále, pokud vy tady říkáte, jak jste diskutovali a co všechno jste tam nového dali, kde tam máte řešené koncesionářské poplatky? Protože už teď se zvedá různá vlna lidí, kteří říkají, že Českou televizi platit nechtějí, protože právě proto je nedemokratická, protože není vyvážená, informace nejsou vyvážené, naopak straní pouze jedné straně, viz třeba volby a tak dále. Takže to by mě taky zajímalo, proč jste se tímto nezaobírali a tlačíte jenom to, co se vám líbí?

A vám se líbí to, že rozšíříme radu o nějaké tři lidi, abychom tam měli tu převahu. A to je jediné, proč tuto novelu tlačíte. Nic jiného zázračného jsem v té novele nenašla.

Děkuji.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



