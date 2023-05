Peštová (ANO): To už je na prášky, ty vaše pozměňovací návrhy, pane poslanče

reklama

Já děkuji za moje dvě minuty. Chtěla bych tedy reagovat na pana poslance Michálka. Pane poslanče, když se tady ve středu odvolával pan Köppl, tak mi tady paní poslankyně místopředsedkyně Richterová říkala, jak vy ctíte ty zákony a jak je dodržujete a jak je to ta vaše priorita. Tak mi tedy vysvětlete, proč opravdu za každou cenu si musíte najít nějaký nosič, ke kterému prostě musíte dát tento váš pozměňující návrh. A je vám to úplně jedno, jak je to zákon! To je něco, jako kdybych já řekla, že mám zákon o vodách a do toho zákona o vodách dám zákon o ovzduší pozměňujícím návrhem, a oba dva zákony se vlastně týkají životního prostředí, tak je to přece úplně jedno! Vždycky si nějaký ten příběh najdu! To je prostě ta vaše filozofie. Vy už trpíte takovou obsesí tím Babišem, ale takovou obsesí! Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli už jste navštívil nějaké odborné lékaře, protože to už je opravdu na nějaké léky! To není normální, protože opravdu vy jdete do každého zákona, který se vám hodí a který malinko připomíná - malinko připomíná to, co vy potřebujete, tak tam narvete váš pozměňující návrh! Já říkám, to už není normální. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



