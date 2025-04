Peštová (ANO): Ty byty tam být ani nemůžou, protože výstavba prostě neprobíhá

Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěla zareagovat na svoji předřečnici. Ony tam ty byty ani být nemůžou, protože výstavba prostě neprobíhá. Když se kouknu konkrétně na město Most, tak my máme omezený počet. Nic nového se tam nepostavilo, ty byty tam jsou stále stejné, ba naopak se nám trošičku změnila struktura těch lidí díky tomu, že některá města vyřešila svůj problém tak, že nám tam nastěhovala nepřizpůsobivé, aby oni si svoje město zvelebili. Viz třeba Praha, jo? Praha si třeba krásně udělá Žižkov, všechno, a aby vyřešili tu bytovou politiku ve smyslu toho, že musí dát náhradní bydlení, tak nám se to tam všechno nahrnulo. Proto se z našeho kraje stal kraj, na který je neustále poukazováno, kam jsme se to dostali se svojí strukturou obyvatel. Takže my naopak trpíme tím, že se ostatní města snaží vyřešit svůj problém, jo? Takže říkám, v našem městě nic nepřibývá, byty jsou tam stejné.

To je to, na co jsem se ptala minule pana ministra. To se samozřejmě zeptám znovu, teď to tady říkat nebudu. Myslím tím ohledně té dotace, kolik ta jedna koruna, kolik z toho stojí ten stát a tak dále. Doufám, že už máte pro mě odpověď. Ale to je to, co říkám. V současné době tam máme realitní kanceláře, které vykonávají službu pro klienta, že buď mu ten byt pronajímají nebo ho prodávají. Bytů je furt stejně, protože se nestaví a samozřejmě musí taky dbát na skladbu obyvatel, kde ten byt je. Protože můžu vám říct, pane ministře, jedna taková nepřizpůsobivá rodina vám dokáže zničit celý vchod, jo? Celý vchod vám dokáže zničit. Třeba tam, kde bydlím já, tak tam už nám třikrát stříkali štěnice, třeba. Děkuji.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



