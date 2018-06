Petříček: (ČSSD): Chceme cyklostezku a park, ale dopravní podnik to nerespektuje

V loňském roce byla do strategie Magistrátu hlavního města Prahy zařazena páteřní cyklostezka vedoucí ze Stromovky do nového parku na ulici Varhulíkové. Její vybudování by mělo výrazně zlepšit podmínky pro cyklodopravu. Cyklostezka by měla končit v parku U vody, který by měl být dalším rekreačním centrem Prahy 7. Nutno podotknout, že část cyklostezky je plánovaná na pozemcích dopravního podniku.

Propojení dvou rekreačních zón Prahy 7 by ale mohlo zabránit společné memorandum Dopravního podniku hl. m. Prahy a developera Karlín Group. Jeho předmětem je, že Karlín Group, který by měl realizovat rekonstrukci vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice, by mohl zastavět přilehlé pozemky. Dopravní podnik se memorandem zavázal, že tyto pozemky nebude využívat. Právě na těchto pozemcích má přitom vést zmíněná páteřní cyklostezka.

Uzavření memoranda nebylo konzultováno se zástupci hlavního města Prahy ani městské části Praha 7. „Je to netransparentní přístup ze strany předsedy představenstva DPP Martina Gillara, který svůj záměr se zástupci samosprávy nekonzultoval, a ani o něm nikoho neinformoval. Městská část neměla žádnou možnost vyjádřit se k tomu, jak pozemky v okolí stanice metra využít, co na nich stavět, a jak by měl být tento prostor zakomponován do okolí. Přesněji – městská část už dříve řekla, že zde chce cyklostezku a park, ale dopravní podnik to nerespektuje,“ uvádí lídr ČSSD v Praze 7 Tomáš Petříček. Možnost připomínkovat memorandum nedostala ani dozorčí rada dopravního podniku, schváleno bylo pouze představenstvem.

O vysvětlení žádá dopravní podnik i náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). „Zásadně nesouhlasím s takto netransparentním nakládáním s majetkem města a budu požadovat od generálního ředitele Gillara urychlené vysvětlení, řekl Dolínek, který již vede jednání se Správou železniční a dopravní cesty o možnosti zápůjčky a zvelební některých zmíněných pozemků v okolí holešovického nádraží.

autor: PV