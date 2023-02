Philipp (KDU-ČSL): Nedostatek pediatrů je důsledkem dlouholetého podceňování práce v terénu

reklama

Jak zabránit uzavírání dalších ordinací? Jak změnit stav, kdy se za pediatrem dojíždí i 50 km? Hosty pořadu Pro a proti Českého rozhlasu byli předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová a místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví, předseda správní rady VZP, někdejší náměstek ministra zdravotnictví a lékař Tom Philipp (KDU-ČSL).

Podle Toma Philippa nejsou přeplněné čekárny dětských lékařů otázkou nynějšího vedení ministerstva zdravotnictví, ale dlouhodobým problémem, který vznikl v důsledku toho, že jsme 20 let podceňovali práci v terénu. Ta je nyní pro lékaře neatraktivní.

„To se nezlomí za rok nebo dva, to je práce na několik let, možná i desetiletí. Když jsem byl náměstkem ministra zdravotnictví, přišli jsme s projektem zvýšení počtu studentů na lékařských fakultách. To bylo základním posunem k tomu, že by během následujících dvou až tří let mělo začít přibývat zhruba o 200 až 250 lékařů ročně více, než když jsem byl na ministerstvu. Nabídka ze strany pracovníků bude tedy větší. Zároveň předpokládám, že zůstanou v České republice a neutečou do zahraničí,“ uvedl lidovecký poslanec.

K tomu je podle místopředsedy sněmovního výboru pro zdravotnictví potřeba vytvořit podmínky, tedy učinit způsob postgraduálního vzdělávání přívětivý a lékaře rozumně ohodnotit.

„Určitě bychom měli mluvit o finančních motivacích. Vzhledem k tomu, že pracuji zároveň ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, mám k dispozici čísla, která říkají, jak jsou jednotlivé skupiny lékařů v terénu honorovány. Zrovna u praktických lékařů jsou částky, které měsíčně získávají od pojišťoven, na české poměry docela vysoké. Myslím si, že až si to plně uvědomí lékaři v lůžkových zařízeních, v nichž jsou příjmy diametrálně nižší, mohla by to pro ně být motivace doplnit lékaře v praxi i v terénu,“ sdělil Českému rozhlasu Tom Philipp.

