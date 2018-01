Pilc (Svobodní): Zakazování heren a hracích automatů je další krok ke komunismu

Vybírají si ke svému útoku tu nejsnadnější cestu, to nejslabší místo, které se bude obtížně bránit. Převládající veřejné mínění bylo dlouhotrvající mediální palebnou přípravou náležitě zpracováno a příslušní „kulaci“ byli v očích veřejnosti patřičně očerněni. A když se antikapitalistům na této frontě zadaří, tak se samozřejmě nezastaví a na svém pochodu k socialismu příště zničí možná právě vaši provozovnu, vaše pracovní místo, váš majetek a vaši svobodu.

Murray N. Rothbard: „Neexistuje mnoho zákonů, které by byly tak absurdní a nespravedlivé jako zákony proti hazardu.. ..Jestliže musíme zakázat hazard, protože by v něm mohly davy lidí utopit velkou část svého živobytí, tak proč bychom neměli zakázat mnoho dalších položek masové spotřeby? Koneckonců, jestliže je dělník odhodlán prohýřit svou výplatu, má k tomu mnoho příležitostí: může nerozvážně utratit příliš mnoho za televizi, hi-fi věž, alkohol, baseballovou výbavu a nespočet dalších věcí. Logika bránit člověku v hazardu pro jeho dobro nebo dobro jeho rodiny vede přímo k oné totalitní kleci. Kleci, ve které Tatíček Vláda říká člověku, co přesně má dělat, jak utratit své peníze, kolik vitamínů musí přijmout a nutí ho řídit se podle diktátu Státu.“



Různí socialisté jsou mistři v mlžení a překrucování pojmů. V mnoha oblastech, v mnoha společenských problémech socialisté připnutím falešné a zavádějící nálepky prakticky znemožňují věcnou diskusi o podstatě věcí. Říkají si „bojovníci proti hazardu“. V tomto kontextu je pojem „hazard“ naprosto falešný. Provozovatelem hazardu totiž není majitel herny nebo hracího automatu, proti kterým bojují. Provozovatelem hazardu je hazardní hráč. Hazard je způsob hraní nebo způsob jakékoli činnosti. Hazard znamená přijímání příliš vysokého rizika. Ne každý hráč je hazardní hráč. Podobně jako ne každý konzument alkoholu je alkoholik.

Murray N. Rothbard: „Zákaz něčeho, co může být pro uživatele škodlivé, vede logickou cestou opět k oné totalitní kleci, kde lidé nemohou jíst sladkosti a jsou nuceni jíst jogurt „pro jejich vlastní dobro“.“



Právo na majetek znamená právo nakládat s vlastním majetkem podle svého vlastního rozhodnutí. Rozhodovat demokraticky, jak má být s majetkem nakládáno, je tedy narušením majetkových práv majitele. Hlasovat o zakazování heren a hracích automatů znamená hlasovat o cizím majetku. Hlasovat o cizím majetku je komunismus. Braňme naši svobodu před touto bezbřehou demokracií!



Karel Havlíček Borovský: „Každého člověka jmění se musí hájiti a kdo se cizího jmění dotýká, kdo do cizího jmění sahá, jest komunista! Jen majitel sám právo má se svým jměním dle své vůle nakládati a každé míchání se do toho odjinud jest komunismus!“

Jindřich Pilc Svobodní



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Socialistickou regulací trhu práce vyřadíte z trhu práce ty nejslabší. Bezvadně na to funguje zákon o minimální mzdě. Chcete zvýšit nezaměstnanost? Není problém, stačí zvýšit minimální mzdu! Proč zvyšovat nezaměstnanost? Proto, abyste vyrobili víc problémů, které budete řešit a díky tomu mohli víc vládnout. Socialisté milují vládnutí. Zastánci vládnutí potřebují udržovat lidi v chudobě, aby na vládnoucí politiky byli stále odkázáni, protože bohatí lidé by už pak třeba různé socialisty nemuseli chtít volit. Je v zájmu socialistů, aby lidé byli bohatí? Potom těm nezaměstnaným socialisté zařídí vyplácení peněz, které seberou na daních těm pracujícím. Někteří z těch nezaměstnaných potom peníze nasází do hracích automatů, což je pro věc socialismu skvělé, protože to je bezvadná záminka pro další nárůst socialismu, protože tyto peníze, které nezaměstnaní dostali v nouzi, byly určeny především například na bydlení a na jídlo. Peníze nebyly daňovým poplatníkům sebrány proto, aby byly naházeny do hracích automatů. Takže to je záminka pro zakazování heren a hracích automatů. Socialisté si po tomto dvojitém útoku proti právu na majetek (právu na majetek daňových poplatníků, kterým socialisté sebrali peníze na „sociálno“ a právu majitelů heren rozhodovat si o svém majetku) můžou udělat další čárku na cestě k socialismu. Na začátku byly socialistické regulace, které přes socialistické opatření vedly překvapivě.. k další socialistické regulaci! Mají to ti socialisté dobře vymyšlené! Nemám na mysli pouze KSČM a ČSSD. Mluvím o celém širokém levicovém politickém spektru. Mezi těmito antikapitalisty najdete i mnoho tzv. bojovníků proti komunismu. Komunisté dokonce v posledních letech někdy bránili podnikatele proti útokům ze strany některých tzv. pravicových politiků, kteří jsou však ve skutečnosti od komunistů ještě více nalevo. Čert aby se v tom vyznal a jak se v tomhle guláši má vyznat volič? Nekoukat na mediální nálepky, ale podívat se na podstatu věci. Co tvoří civilizaci a civilizovanou společnost? Zákaz heren, nebo respektování práva na majetek? Jakou cestou se chceme vydat?



Slayer: „Co takhle zavřít lidi do klecí a dávat jim vyváženou stravu, vitamíny, správnou dávku slunečního záření, hodnotné televizní programy, kvalitní literaturu a chránit je před vším škodlivým?“



Chtějí prý chránit chorobné hráče před pokušením, aby kolem sebe neviděli herny a hrací automaty. A co takový alkoholik? Těch je taky dost. Budeme zakazovat hospody, aby je alkoholik neviděl? Na co si může alkoholik stěžovat, to takhle jde po ulici, a najednou ho přepadne hospoda, protože ji nikdo nezakázal?



Murray N. Rothbard: „Postavit mimo zákon něco, co by mohlo vést ke zločinu, je nelegitimním a násilným útokem na osobní práva a práva majetková.. ..Pouze skutečné spáchání zločinu by mělo být ilegální.“



Jarmila Novotná: „Vedoucí Územního odboru Ústí nad Labem PČR – KŘP Ústeckého kraje plk. Mgr Vladimír Danyluk neshledal na provozu heren z hlediska bezpečnosti nic alarmujícího a přes zvýšené kontroly těchto podniků nebylo odhaleno žádné porušování zákona ze strany provozovatelů. Připustil, že v hernách dochází k drobné majetkové trestné činnosti, ale stejně jako v restauracích, dopravních prostředcích nebo nákupních centrech.“



Zakazováním heren a hracích automatů a vůbec herního průmyslu tato zábava zmizí asi tak, jako zákazem drog zmizely drogy. Zakazovačům ani tolik nevadí, že zakázaný jev nebo zakázaná věc zákazem nezmizí. Ale ten pocit! Ta moc! To je ta největší droga.



Alistair Dormandy: „To je podstata vlády. Když se vám něco nelíbí, vyhlásíte nový zákon, který to označí za nelegální.“



Už nějakou dobu upozorňuji na to, že zde probíhá útok proti základům civilizované společnosti:



