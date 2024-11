Piráti: Jsme z vlády pryč sotva měsíc a už to rozjíždějí

Tak to je masakr. Jsme z vlády pryč sotva měsíc a už to rozjíždějí. Hospodářská komora tlačí návrh, který by jí přihrál solidní byznys. Chce spravovat seznam s miliony telefonních čísel v rozsahu, jaký v Česku nemají ani mobilní operátoři.

V praxi to bude fungovat tak, že když někomu (třeba u mobilního operátora) udělíte souhlas s telemarketingem, bude vás muset povinně zapsat právě do zmíněného seznamu. A uhradit za to poplatek. Další poplatek pak budou platit marketéři, kteří si mohou u Hospodářské komory vyžádat informaci, zda má to či ono číslo udělený souhlas s marketingovými telefonáty. Číslům, která k telemarketingu nesvolila, totiž dle zákona volat nemůžou. A ještě jedna jobovka: Zákon nijak neřeší cenu, takže pokud si Hospodářská komora naúčtuje třeba 1 000 Kč za každou lustraci, není nic, co by jí v tom bránilo.

Otázkou je, proč by měla zrovna Hospodářská komora získat takovou pravomoc a monopolní postavení. Pokud chceme tvořit místo, kde budou moct lidé spravovat své telemarketingové souhlasy, má to spravovat Český telekomunikační úřad. Tak je to správně systémově i z hlediska bezpečnosti. Soukromí má být chráněno, ne zpeněženo!