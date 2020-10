Piráti: Pool testing umožní levně a rychle testovat pracovní kolektivy i třídy ve školách

reklama

Hodí se zejména pro testování pracovních nebo školních kolektivů. Zdravotníci při něm sice odeberou vzorky každému člověku ze skupiny zvlášť, pak se ale část každého vzorku smíchá do jednoho společného. Místo 5 -10 testů tak laboratoř vyhodnocuje pouze jeden. „Vysoká citlivost PCR testů umožňuje smíchat 5 až 10 vzorků, stačí jediný pozitivní a test vyjde pozitivně. Pak se laboratoř vrací zpět k jednotlivým vzorkům a vyhodnocuje je zvlášť. Pokud jsou ovšem všechny vzorky negativní, získáte díky jedinému testu několik negativních výsledků najednou,“ popisuje Petr Polanský, který pracuje na krajské hygienické stanici v Ostravě, kde se zabývá právě testováním a trasováním.

Nápad zaujal pirátskou krajskou zastupitelku Zuzanu Klusovou, která se problematikou šíření koronaviru v OKD už několik měsíců zabývá. „Bylo by to pro rizikové provozy jako je OKD chytré a efektivní řešení. Umožnilo by hromadně testovat pracovní kolektivy nebo směny, které jsou v úzkém kontaktu. Bohužel se objevují první případy opakované nákazy, a to i u příznakových průběhů. Neustálé plošné testování je tady prakticky jediným způsobem, jak se účinně bránit rozšíření epidemie koronaviru. Je však velmi nákladné a zabírá testovací kapacity. Metoda pool testingu se jeví jako velmi účinná alternativa, která funguje, když ještě není nákaza příliš rozšířená. Jestliže v OKD zatím evidují pouze několik desítek aktivních případů, bylo by to vhodné řešení,“ vysvětluje Zuzana Klusová.

Výhodou může být také to, že právě nemocnice Karviná-Ráj připravuje na základě zkušeností s testováním několika tisíc zaměstnanců těžařské firmy metodiku pro plošné testování pro celé Česko a mohla by zde tedy novou metodu zapracovat.

„Prozatím metodu pool testingu nejvíce využívají africké země, protože mají problém zajistit dostatek testovacích kapacit. Světová zdravotnická organizace zveřejnila příklad z Ghany. Metoda se úspěšně vyzkoušela také ve Rwandě a USA. U nás by se v případě použití metody muselo vyřešit také nastavení úhrad mezi zdravotními pojišťovnami a laboratořemi. To by ale neměla být žádná významná překážka,“ říká Josef Pavlovic, vedoucí pirátského týmu pro zdravotnictví.

„Připravujeme dopis, který zašleme všem klíčovým aktérům, kteří by se na testování a případném zavedení metody pool testingu v Česku mohli podílet. Preventivní testování touto metodou by mohlo zabránit dalšímu šíření nákazy v pracovním prostředí, ve školách, ale i sociálních službách. Podle studie zveřejněné v American Journal of Clinical Pathology může pool testing navýšit testovací kapacity o asi 70 procent, “ dodává Zuzana Klusová.

Mgr. Zuzana Klusová Piráti



