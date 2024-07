Piráti: V Karlovarském kraji povede kandidátku do krajských voleb Markéta Monsportová

Dalšími čelními kandidáty jsou radní Jindřich Čermák a Vojtěch Franta, ekolog Petr Adamec, památkář Vítězslav Adamec, dluhová poradkyně Tereza Zykánová, bývalý starosta Mariánských Lázní Martin Kalina, ekonom Bohdan Vaněk, property manažer Lukáš Zykán a student Karel Špecián.

1. Markéta Monsportová 52 let, manažerka, krajská zastupitelka

Po studiích se usadila v Mariánských Lázních, kde se celý život věnovala cestovnímu ruchu a oživení kulturního života. Založila spolky Marienbad Film Festival a Švihák. Tyto aktivity se promítly do její práce jako uvolněné zastupitelky Karlovarského kraje. Přeje si kraj, který efektivně hospodaří a vytváří spoustu příležitostí pro své obyvatele.

2. Mgr. Jindřich Čermák 42 let, krajský radní pro školství, zastupitel města Karlovy Vary

Hrdý karlovarský patriot, který vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na ZČU v Plzni. Od roku 2018 je zastupitelem v Karlových Varech, v roce 2020 se stal krajským radním. Věří, že investice do lidí se vždy vyplatí a že nelze čekat na zázraky, které by přišly z vně Karlovarského kraje. Jeho snem by byl kraj s co nejrovnějším a nejdostupnějším vzděláváním. Ve volném čase je vášnivým sběratelem a hráčem deskových her.

3. Ing. arch. Vojtěch Franta 39 let, náměstek hejtmana pro cestovní ruch, lázeňství, UNESCO a IT, architekt

Vystudovaný architekt a spoluzakladatel lázeňského spolku Švihák, je známý jako „první pirátský starosta“. Vojtěch prosazuje strategický přístup k veřejné správě. Podařilo se mu zapsat lázeňský trojúhelník na seznam UNESCO a založit Institut lázeňství a balneologie. Modernizoval krajské webové stránky a dokončil projekt Krajské digitální technické mapy.

4. Ing. Mgr. Petr Adamec 43 let, projektový manažer, ekolog

V současné době poskytuje poradenské služby obcím, firmám i neziskovému sektoru. Třetí volební období je zastupitelem v Lokti, kde byl v letech 2018–2022 starostou. Spolu s kolegy realizoval mnoho zásadních projektů, které změnily tvář města a získaly významná ocenění. Jeho cílem je všestranný rozvoj regionu, aby se kraj zbavil nesmyslné nálepky nejhoršího kraje.

5. Mgr. Vítězslav Adamec, DiS. 33 let, památkář, hudebník, amatérský divadelník, zastupitel města Lokte

Specialista na urbanismus a kulturní krajinu. Od roku 2016 pracuje na Národním památkovém ústavu v Lokti. V roce 2018 založil místní sdružení Pirátů v Lokti a stal se zastupitelem. Je členem komise pro Kulturu a cestovní ruch. Aktivně podporuje komunitní kulturu – sám vystupuje na akcích Slam Poetry. Prosazuje transparentnost a udržitelný regionální rozvoj.

6. Tereza Zykánová 37 let, dluhová poradkyně

Sociální pracovnice zaměřená především na dluhové poradenství. V letech 2018-2022 byla opoziční zastupitelkou města Sokolov, kde se snažila prosadit mimo jiné sociální témata. Také je členkou komise pro sociální věci. Pro lepší rozvoj našeho kraje je potřeba s problémy pracovat, ne je odklánět jinam.

7. Ing. Martin Kalina 40 let, bývalý starosta Mariánských Lázní, dispečer

Mariánskolázeňský rodák a patriot, který své rodné město opustil jen na dobu studií ekonomie na ZČU. Dlouhá léta pracuje jako dopravní dispečer a dopravní problematikou se dlouhodobě zabývá. Za dobu starostování prosadil mnoho potřebných věcí. Nyní z opozičních lavic upozorňuje na nepravosti, které vedení města v čele s ANO dělá.

8. Ing. Bohdan Vaněk, M. A. 50 let, zastupitel města Karlovy Vary, ekonomický analytik, manažer rozvojových projektů

Za posledních dvacet let realizoval desítky projektů, které přinesly stovky milionů investic do moderních technologií a perspektivních pracovních míst. Jako matematik a ekonom kontroluje krajský rozpočet a prosazuje dlouhodobé plánování. V zastupitelstvu města Karlovy Vary bojuje za odpovědné hospodaření s městským majetkem a financemi.

9. Lukáš Zykán 42 let, property manager

Sokolovský rodák, který vystudoval technická zařízení budov na SPŠ v Lokti. Lukáš se zasazuje o transparentnost a kontrolu Karlovarského kraje, zejména v oblasti životního prostředí a revitalizace krajiny. Věří v aktivní politickou účast a podporu prospěšných změn. Je zpěvákem a baskytaristou, zajímá se o kulturní dění, miluje zimní sporty a rybaření.

10. Karel Špecián 20 let, student právnické fakulty UK, člen komise pro přeshraniční spolupráci

Od svých 16 let se podílí na přeshraniční politice Karlovarského kraje. Stál u vzniku Krajského parlamentu dětí a mládeže, kde působil jako předseda. Studuje Právnickou fakultu v Praze, ale většinu času tráví v Karlových Varech. Chce z Karlovarského kraje udělat místo, kam se mladí budou po studiích rádi vracet a žít tu.

