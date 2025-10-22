Piráti: Založit rodinu a vychovávat děti nesmí být luxus

Po ustavení nové Sněmovny budou intenzivně jednat o jeho podpoře napříč stranami zastoupenými v nové dolní komoře. Cílem legislativy je, aby lidem každý měsíc zůstalo více peněz v peněžence – ať už mají děti, nebo rodinu teprve plánují. Mezi klíčová opatření patří zvýšení slevy na poplatníka, vyšší bonus na první dítě, snížení DPH na základní potraviny a potřeby o šest procent, podpora návratu rodičů na trh práce, energetický kupon pro každého, zlevnění potravin díky silnější konkurenci a úspory na poplatcích penzijních fondů. Piráti zároveň navrhli zdroje financování tak, aby se nezvyšoval schodek rozpočtu.
„Založit rodinu a vychovávat děti nesmí být luxus – a Piráti mají plán, jak to zařídit. Díky našim opatřením zůstane rodině se dvěma dětmi ročně až o 35 359 korun navíc, tedy téměř tři tisíce měsíčně. Děti budou moci chodit na kroužky, které je baví, a rodiče nebudou řešit, jestli si mohou dovolit kvalitní jídlo. Populisté nás chtějí zadlužit a dotovat oligarchy i agromamuty, ale Piráti nabízejí systémové změny, které opravdu pomáhají běžným lidem,“ uvedl předseda Pirátů a poslanec Zdeněk Hřib.
„Rodiče, kteří jsou na všechno sami – samoživitelky a samoživitelé – to mají obrovsky těžké. Díky našim opatřením ale takováto rodina získá až 18 817 korun ročně navíc. Dítě může například jet na tábor, bude mít nové školní pomůcky a maminka nebo táta si třeba bude moct občas vyrazit s přáteli. Chceme, aby v Česku nemuselo žádné dítě strádat jen proto, že je rodič na všechno sám,“ doplnila předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
Dopady na modelové domácnosti
Rodina se dvěma dětmi: až 35 359 Kč ročně (2946 Kč měsíčně)
Konkrétní přínosy:
- sleva na poplatníka: 7568 Kč
- sleva na první dítě: 7116 Kč
- snížení DPH na potraviny a potřeby o 6 %: 5897 Kč
- další úspora na dětské výživě a plenkách: 2160 Kč
- snížení cen potravin díky vyšší konkurenci: 4680 Kč
- energetický kupon: 9000 Kč (2250 Kč na osobu)
- úspora na poplatcích penzijních fondů: 1600 Kč (pokud si rodiče spoří na důchod)
Samoživitelka s dítětem: až 18 817 Kč ročně (1568 Kč měsíčně)
Konkrétní přínosy:
- sleva na poplatníka: 3784 Kč
- sleva na dítě: 7116 Kč
- snížení DPH na potraviny a základní potřeby o 6 %: 2948 Kč
- snížení cen potravin díky vyšší konkurenci: 1800 Kč
- energetický kupon: 4500 Kč (2250 Kč na osobu)
Mladý pár bez dětí: až 18 342 Kč ročně (1528 Kč měsíčně)
Konkrétní přínosy:
- sleva na poplatníka: 7568 Kč
- snížení DPH na potraviny a základní potřeby o 6 %: 4536 Kč
- snížení cen potravin díky vyšší konkurenci: 3600 Kč
- energetický kupon: 4500 Kč (2250 Kč na osobu)
- úspora na poplatcích penzijních fondů: 800 Kč
„Navržený balíček je v součtu rozpočtově neutrální. Energetický kupon bude financován z nových emisních povolenek, přičemž polovina výnosů má jít přímo občanům. Úspory na poplatcích penzijních fondů a zlevnění potravin nejsou díky silnější konkurenci výdajem státního rozpočtu, ale výsledkem efektivnějšího fungování trhů. Navržené úspory a nové příjmy celkem dosahují potřebných 43 miliard korun a lze je zavést rychle. Náš plán je postavený na reálných číslech a je dlouhodobě udržitelný,“ dodal Hřib.
Balíček má být financován zejména:
- Pokrácením zbytečných dotací, zejména zastropováním dotací velkým agrokombinátům a omezením dotací na finanční produkty (např. stavební spoření, staré penzijní fondy).
- Zavedením daně z vína a úpravou spotřebních daní na alkohol a tabák.
- Legalizací a zdaněním trhu s konopím.
- Omezením daňových úniků a některých daňových výjimek.
- Lepším výběrem daní od velkých firem.
