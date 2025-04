Piráti odstartují kampaň k bydlení na nákladovém nádraží Žižkov

Piráti zahájí Kde domov tour symbolicky na místě, kde se mění nevyužitý brownfield v novou obytnou čtvrť. Na Nákladovém nádraží Žižkov tak kromě tour odstartují i změnu v přístupu ke krizi bydlení a v jejím řešení. Kampaň k bydlení tu zahájí:

Zdeněk Hřib, předseda Pirátů a lídr kampaně

Ivan Bartoš, lídr ve Středočeském kraji

Olga Richterová, lídryně v Praze

„V rámci výjezdů Kde domov tour se zastavíme v každém kraji. Budeme s lidmi mluvit o problémech s bydlením, ale hlavně ukazovat jednotlivá řešení: od dostupných nájemních bytů po podporu obcí a výstavbu tam, kde to dává smysl. Poslanci ostatních stran osekali zákon o podpoře bydlení. Z kontaktních míst, která by lidem pomáhala včas, nechali jen půlku a na zbylých 750 tisíc lidí se vykašlali. Tomu my přihlížet nebudeme. Za lidmi vyrazíme sami. My je v tom nenecháme,” přiblížil motivy výjezdů Kde domov tour lídr a předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Součástí akce ve středu 23.4. bude i představení harmonogramu kampaně Kde domov tour. Ta kromě setkání s občany nabídne i večerní debaty s odborníky na urbanismus, výstavbu a sociální politiku. Lidé také budou moct podepisovat výzvu, která apeluje na razantnější řešení bytové krize.

Na místě bude i velký skládací dům s pirátskými řešeními krize bydlení, „obýváček“ – skelet modelového pokoje, který bude Piráty provázet na tour po Česku, a to celé v kulisách industriálního nákladového nádraží.

Harmonogram pojízdné kampaně Kde domov tour:

