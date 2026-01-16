Pláteník (KDU-ČSL): Pane Hřibe, myslím, že pana premiéra docela podceňujete

Projev na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 16. ledna 2026 k Usnesení ke jmenování členů vlády

Pláteník (KDU-ČSL): Pane Hřibe, myslím, že pana premiéra docela podceňujete
Foto: Václav Pláteník
Popisek: Václav Pláteník

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já tady chci krátce zareagovat na pana předsedu Hřiba, vaším prostřednictvím. On tady několikrát označil pana premiéra jako za slabého. Já s tímhle výrokem zásadně nesouhlasím. Myslím si, že pan předseda Hřib pana premiéra dost podceňuje.

Tak jenom si shrňme, čeho pan premiér Babiš tady dosahuje. Jak jsem říkal včera nebo kdy. Zametl s SPD, která si ani nesmí dát do vlády vlastní ministry. Jsou to takové osobnosti, že je třeba pan poslanec Foldyna ani neumí vyjmenovat do médií, protože je nezná a nemá k nim žádný vztah, a za dalšího koaličního partnera má o ministra méně, a tomu jednomu musí dát dva rezorty.

Pan Babiš je v bezvadné situaci a svými koaličními partnery může dokonale smýkat a bohužel právě jednomu z nich, straně Motoristů, potom nezbývá než Sněmovnou se snažit tady protlačit dalšího nominanta.

Takže naopak, pane předsedo Hřibe, prostřednictvím předsedajícího, já myslím, že pana premiéra docela podceňujete. On se svými koaličními partnery docela solidně vysmýkává.

Děkuji.

Mgr. Václav Pláteník, M.A., LL.M.

  • KDU-ČSL
  • poslanec
