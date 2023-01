Pokorná Jermanová (ANO): Nestaráte o to hlavní, co v kultuře je, o pracovníky v kultuře

reklama

Děkuji. Vážení kolegové, vážený pane ministře, páni ministři, paní ministryně, já na to vystoupení pana ministra Baxy musím reagovat. Pane ministře, já vás zklamu. Já vás zklamu a to v tom, že vy tady říkáte, že nechcete být herec v kampani Babiše. Ale pro mě jste herec v roli ministra kultury. A o tom, jestli dobrý, nebo špatný, to si udělá každý závěr sám. Za mě to s tou kvalitou úplně tak dobré není.

Já budu velmi rychlá, mám jenom dvě minuty, tak se omlouvám za velmi takové strohé poznámky. Vy můžete za to, že kulturní rezort - divadla, kina atd. - se na začátku loňského roku ocitly ve velmi těžké situaci. Velmi dlouho vám trvalo, než jste zavedli kompenzace. Chci jenom říct, že doba covidu nevrcholila v roce 2021, ale v roce 2020. Takže vy jste přišli a covid už pomalu končil. A ono to tady zaznívá celou dobu, tak jenom si to trošku ujasněme, dejme si to do kontextu. Ale tím nechci nějakým způsobem říkat, že jste byli v lepší situaci, než byla vláda minulá.

Co se týče rozpočtu. Když jste přišel na Ministerstvo kultury, tak jste seškrtali připravený návrh rozpočtu minulou vládou s tím, že jste říkali, jak je to špatné, jak je to hrozné. Ke konci roku nebo v létě jste upravovali rozpočet a ty peníze, které jste vzali, tak jste je tam zase vrátili. Tak to jenom abychom si řekli, jak to v realitě bylo.

To, co já považuju za velmi zásadní, je to, že se nestaráte o to hlavní, co v kultuře je, a to jsou pracovníci v kultuře. 10 procent navýšení, a to sám víte, při výši jejich platů je v podstatě nic. Já bych očekávala, že vystoupíte s nějakou strategií, kterou máte připravenou, se kterou půjdete na pana ministra (Předsedající: Čas, paní poslankyně.)... No, takže já si to pak nechám na svůj projev. Děkuji.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová ANO 2011



