Pokorná Jermanová (ANO): To prostě neokecáte a můžete, pane ministře, tady křičet, jak chcete

Dobré dopoledne. Také bych ráda reagovala na pana kolegu Jakoba, vaším prostřednictvím, paní předsedající. Jestliže se tady údajně diskutovalo deset let o tom, že je potřeba změnit tento zákon, tak já se ptám, proč to ještě ten rok nepočkalo? Vždyť Ministerstvo kultury připravuje velkou změnu tohoto zákona a byl dostatek času na to, abychom o tom mohli diskutovat dostatečně, a ne, že se to tady velmi rychle tlačí tímto způsobem.

Ten zákon má mnoho chyb, o kterých budu ve svém projevu mluvit. A samozřejmě, že to zavání a potvrzuje to jenom to, že chcete ovládnout volbu ředitele České televize. To prostě tady neokecáte. A můžete, pane ministře, tady křičet, jak chcete. Pan kolega Jakob, prostřednictvím paní předsedající, může rozhazovat rukama, bouchat do stolečku. To je prostě realita. Tak to je.

