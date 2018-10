Pokorný (KSČM): Restart nebo Reset?

Když část členské základny říká, že KSČM má být více komunistická než doposud, je to poškozování strany? A co vlastně Ústřednímu výboru vadí - odlišný ideologický názor, anebo pojmenování „Platforma“? Pokud to první, je to otevřené potlačování vnitrostranické diskuse. A pokud to druhé, jedná se o prostý nominalismus hledající způsob, jak skrytě potlačovat to první. Věci přece nutno hodnotit podle svého obsahu a nikoliv názvu, a z toho důvodu je podobnost Restartu s Levým Blokem z 90. let naprosto irelevantní.

Tím spíš, že Restart neříká nic jiného, než v KSČM rezonuje již řadu let, a sice výhrady k politickému kursu strany a požadavek vyvození odpovědnosti vedení za opakované volební debakly. Zakazujeme-li Restart, zakazujeme i kolektivní sdílení těchto myšlenek? A nikoho nenapadne, že kdyby byla KSČM vůdčí politickou silou v naší zemi s pravidelnými volebními zisky kolem 30% (což je kupř. dle názoru předsedy s. Filipa její potenciál), podobné iniciativy by určitě nevznikaly?

Ve světle přístupu k Restartu je šokující uspokojení některých členů ÚV z toho, že máme post 1. místopředsedy PS a díky tomu prý „reálný podíl na moci“. Může toto někdo myslet vážně, anebo je to jen neumělá snaha nakreslit na noční oblohu slunce? Tohle má být zhmotněním naší revoluční role ve společnosti? Namísto prosazování systémové alternativy participujeme na současném systému, a ještě to prezentujeme jako úspěch?

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D. KSČM

Předseda OV KSČM Plzeň-sever

A neškodí nám celá podpora středopravé vlády straně víc než volání Restartu po programové důslednosti? Tolerance vlády je přece k ničemu, když nemůžeme prosazovat náš program. Voliči dali v letošních podzimních volbách jasně najevo, co si myslí o naší podpoře Babišovo vlády či o dostatečnosti změn, k nimž jsme přistoupili na X. sjezdu. A že současná „koalice“ má jediného pána je zřejmé třeba už třeba z Babišovo přezíravého prohlášení, že KSČM měla být dávno zrušena.

Voliče dokáží strhnout především silní lídři. Proč byla ČSSD dominantní za Zemana a Paroubka, a naopak za nevyhraněného Grosse byla na historickém minimu, jehož rekordy poté mocně stíhal technokrat Sobotka a překonat je dokáže snad jen Hamáček? A proč naopak Babiš (byť sám oligarchou) vítězí na celé čáře i u levicových voličů a SPD k vítězství nad námi stačí dvě otřepaná hesla? ANO i SPD vznikly z ničeho, dokázaly nás přeskočit jako překážku pro jezevčíky a poráží nás s přehledem i na našem vlastním hřišti. A to dokonce za podmínky, že obě jsou stranou jednoho muže. Žádné poučení z toho nevidíme?

X. sjezd vyjádřil svoji volbou přesvědčení, že současný předseda Filip dokáže navzdory předchozím třem porážkám náš volební potenciál využít. Členové ÚV si to myslí i po porážce čtvrté. Škoda, že stejný názor nemají naši voliči. Ale zkusme přijmout na ÚV usnesení, kterým jim sdělíme, že jejich názor stranu poškozuje. Že je to absurdní? O nic víc než hlasování předsedy a jeho nejbližších proti potvrzení (názorově nepohodlného) nového člena ÚV (údajně jen) pro jeho opožděný příchod na zasedání.

autor: PV