Pošarová (SPD): Peníze půjdou do fondu spravovaného Evropskou komisí, ne státům

Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, já se chci zeptat na společné azylové řízení, které se zavádí jako unijní nařízení, které bude mít přednost před naším kvalitním azylovým řízením. To znamená, že už se na tom azylovém řízení tedy bude podílet více států, jiný stát než jeden jako doteď? To je první otázka. A druhá. Proč jsme souhlasili s tím, že kvóta třicet tisíc ilegálních migrantů ročně a částka dvacet tisíc euro za jednoho odmítnutého migranta se může zvýšit. Proč souhlasili s tím, že ty částky půjdou do fondu spravovaného Evropskou komisí a ne těm konkrétním státům? Myslím si, že už stačí to, co platíme teď do Evropské unie, kde peníze se mají použít pouze na ochranu vnější hranice, a ne, aby Evropská komise z toho financovala kde co, různé agendy. Děkuji.

Ing. Marie Pošarová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pošarová (SPD): Boj o důchody s pětidemoliční četou Pošarová (SPD): Co ničí životní prostředí nejvíce? Green Deal a Evropská unie Pošarová (SPD): Fialenkův konsolidační balíček „V Bruselu už to připravují. Cesta do pekel!“ Zásadní volební novinka. V SPD alarmují

