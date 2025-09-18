Pospíšil (TOP 09): ÚOHS neplní to, co má

Nejde jen o bydlení. V Česku je hodně věcí dražších než v zahraničí. Důvodů pro to je přitom málo. Tedy kromě dvou. Zaprvé, některým velkým hráčům to náramně vyhovuje a za druhé, stát nedělá vše, co by mohl, aby bylo levněji.
Proto musí Úřad pro hospodářskou soutěž zase začít fungovat tak, jak má. Ukončeme alibismus této instituce, která místo toho, aby byla obávanou institucí vypadá spíše jako parkoviště pro neúspěšné politiky.
Pod vedením Petra Mlsny, kterého do úřadu jmenoval na návrh Andreje Babiše prezident Miloš Zeman, neplní to, co má. Zatímco podobné úřady v zahraničí kontrolují, aby trh fungoval a jsou schopné zasáhnout proti těm, kteří zneužívají pozici na trhu, tak náš úřad nedělá téměř nic.
Pochybnosti vzbuzuje už sama statistika. Loni třeba úřad nevydal ani jedno rozhodnutí ve věci zneužití dominantního postavení na trhu, a to i přesto, že obdržel 84 podnětů. A to zdaleka není to jediné, co vzbuzuje otázky. Své znepokojení o jejich práci formulovala i organizace Transparency International.
Mám plán na to, jak tento úřad zase nahodit. Právě on totiž může sehrát klíčovou roli v našem boji proti vysokým cenám potravin, energií nebo pomalé výstavby bytů.
JUDr. Jiří Pospíšil
