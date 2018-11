Pospíšil (TOP 09): Většina věcí z našeho programu se do programového prohlášení promítla

Nové vedení Prahy dnes představilo své programové prohlášení. V Radě hlavního města zasednou čtyři radní za Spojené síly pro Prahu: Petr Hlaváček, Hana Marvanová, Jan Chabr a Petr Hlubuček.

Radní, kteří byli zvoleni na společné kandidátce TOP 09 a STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH, se budou starat o klíčové oblasti – územní rozvoj a plánování, legislativu, majetek a životní prostředí. To se odráží i v programovém prohlášení.

V dokumentu koaliční strany uvádí například jasný cíl lépe se starat o majetek města s cílem výrazně zvýšit výnosy z městského majetku. Koalice chce vypovědět nevýhodné nájemní smlouvy na nebytové prostory v majetku města.

V prohlášení se také počítá s co nejrychlejším projednáním Metropolitního plánu, radní se chtějí zaměřit i na to, za jakých podmínek by mohl vzniknout odbor územního rozhodování pro nesloučená územní řízení na úrovni hl. m. Prahy.

„Jsme velmi rádi, že většina věcí z našeho programu se do programového prohlášení promítla – ať už jde o investice do dopravy, o ukotvení instituce antikorupčního ombudsmana, nebo přijetí metropolitního plánu,“ řekl dnes předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který Spojené síly pro Prahu vedl do voleb.

„Programové prohlášení je dokumentem, který se podobá malému vládnímu prohlášení a který bude od dnešního dne k dispozici občanům i starostům městských částí. Naším cílem je věcně řešit problémy Prahy a nikoli si politicky rozdělit posty v Radě. Proto jsme do Rady nominovali politiky, kteří oblastem rozumí, odborníky na své gesce,“ doplnil Pospíšil.

