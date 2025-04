Pražák (ANO): Městům byste tím svazovali ruce. Pojďte je radši rozvolnit

Dobré dopoledne, pane ministře, paní předsedající. Já (na) pana kolegu Bartoše, prostřednictvím paní předsedající, pane kolego, vy jste tady sám řekl, že někde v těch městech nějaký podobný systém už funguje. Tak dobrý, nikdo jim ho nebere, ale proč tady chcete nařizovat obcím a městům něco, co prostě ony třeba řeší jiným způsobem? Proč zase chcete někoho regulovat a nařizovat, jak to mají dělat? My máme třeba v Semilech 500 bytů městských. Vy si myslíte, že tam ty skupiny, o kterých jste mluvil, nemáme, že s nimi nepracujeme? My s nimi pracujeme, nebo respektive sociální odbor s nimi pracuje, máme tam ty problémy, které tam jsou, a děláme to jiným způsobem, se snažíme tomu pomoci, těm lidem pomoci a nepotřebujeme k tomu další kontaktní místo, kde budeme zaměstnávat další lidi, které my nemáme, my je neseženeme, tohle je i apel na pana ministra. Prostě my tam ty lidi prostě máme problém dostat už dneska, já jsem o tom mluvil už minule tedy, a předminule a tak dále, my máme prostě problém naplnit ty lidi na tom sociálním odboru a budeme sami mít problém je naplnit na tom kontaktním místě, protože my jako oerpéčkový město to vypadá, že tam budeme muset mít tři. Kde je vezmeme? Nevím. To je jedna věc.

A druhá věc. Vezměte si, že čeho my se teďka trošku i bojíme, že dneska v těch městech okolo nás jsou ty skupiny těch lidí, které jsou, nejenom, že mají problém s tím bydlením, ale jsou trošku problémové a mají prostě problémy, aby dodržovaly nějaké základní principy soužití s občany. A ty lidi z těch měst teďka budou jezdit jenom k nám, protože my budeme to kontaktní místo, přijedou tam a budou čekat na to, až si vyřídí ten papír a budou chodit po městě s papíry a budou říkat, mám tady papír na přidělení bytu. Myslíte, že to chceme, aby se nám soustředili všichni do jednoho místa, když dneska je máme rozházený různě po těch městech, protože každé město má ten svůj problém? Víte co, to jsou věci, které prostě vy vůbec nevidíte a nechcete je řešit, ale my prostě, ta města a obce nějakým způsobem s tím pracují, tak jim to přestaňte regulovat, nařizovat a pojďte spíš vymýšlet to, abyste jim ty ruce rozvolnili, než abyste jim je ještě svazovali.

David Pražák ANO 2011



