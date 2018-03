Premiér Babiš: Liberecký kraj funguje velice dobře a má své představy

Návštěvu kraje vláda začala prohlídkou bývalého vojenského prostoru Ralsko, kde řešila především revitalizaci areálu a jeho další využití. Především u letiště Hradčany byla půda a voda kontaminovány leteckým palivem a odmašťovadly. V areálu probíhá také demolice budov, které jsou v havarijním stavu. V příštím roce by na to mohlo být vyčleněno zhruba 100 milionů korun ze státního rozpočtu. Tématem diskuze bylo i vybudování komunikace za zhruba 300 milionů korun a přilákání menších investorů.

Následně si členové kabinetu prohlédli aktuální stav obchvatu Nový Bor-Česká Lípa. Obchvat se začal stavět v roce 2008 ale po dvou letech byla stavba zastavena. Došlo ke komplikacím i s posudkem EIA a výkupy pozemků. Premiér Andrej Babiš se na místě svým podpisem připojil k petici, která požaduje urychlení výstavby obchvatu. Nyní probíhá sběr potřebné dokumentace, stavět by se mohlo začít v roce 2020.

V Kamenickém Šenově ministryně a ministři navštívili Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou, kde by mělo vzniknout Centrum odborného vzdělávání. Center bude v kraji osm a měly by zkvalitnit výuku odborných a technických předmětů a přilákat více zájemců o technické obory. V Kamenickém Šenově se ale přípravy protahují a hrozí, že přijdou o dotaci.

Členové vlády jednali také s Radou Libereckého kraje. Prioritními tématy byla doprava, včetně železničního spojení Praha-Liberec, rekonstrukce Ještědu, který by mohl být prohlášen památkou UNESCO, revitalizace areálu v Ralsku či obnova skokanského areálu v Harrachově. Na programu bylo i financování oprav silnic II. a III. tříd a investice do zdravotnictví. Následně se vláda setkala se starosty měst a obcí v kraji. Mluvili také o přeshraničních tématech, včetně možného rozšíření těžby v polském dole Turów, které by mohlo způsobit pokles hladiny podzemních vod v kraji. Vláda by měla ještě v březnu projednat návrh na financování projektové inženýrské přípravy na alternativní vedení vody z Jizerských hor, který předloží Ministerstvo zemědělství. Na projektovou přípravu bude vyčleněno zhruba 60 milionů korun, stavba by měla být hotová zhruba za osm let. Vláda ale stále čeká na vyjádření polského Ministerstva životního prostředí a potřebnou dokumentaci.

„Dnes jsme si zmapovali a napsali potřebné budoucí investice v Libereckém kraji. Není jich tolik, jako v jiných krajích, protože je vidět, že kraj funguje velice dobře a má své představy. Například v liberecké nemocnici je naplánovaná první etapa modernizace, která je velmi potřebná. Zatím budeme připravovat náš fond pro investice a při druhé etapě už bude kraj moci požádat o finanční pomoc od státu z tohoto fondu,“ řekl předseda vlády Andrej Babiš.

V Krajské nemocnici Liberec se premiér Andrej Babiš a další členové vlády zajímali především o výstavbu Centra urgentní medicíny, které by mělo vyrůst do roku 2022 a přijít na zhruba 1,4 miliardy korun. Nový pavilon bude vybaven moderními přístroji a poskytne lepší komfort jak pacientům, tak zdravotnickému personálu. Na jeho střeše vznikne i nový heliport.

Po cestě do Harrachova se vláda zastavila na silnici mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, kde by měla být stavba hotová do konce letošního roku. V Harrachově pak jednala s vedením kraje, zástupci města a představiteli českých sportovních svazů o budoucnosti skokanského areálu. Podle premiéra Babiše je nejprve nutné vyjasnit, kdo bude majitelem areálu a kdo ho bude provozovat. Musí být také zabezpečeno to, že se nebude opakovat situace, kdy byl kvůli větru každý druhý závod zrušen. Vláda chce ale investovat do sportu a podporuje i obnovu mamutího můstku. Musí se proto najít dohoda mezi krajem, městem, Českou unií sportu a dalšími organizacemi na projektu, který by vláda finančně podpořila. Investice do můstků by mohla být až 500 milionů korun.

Liberecký kraj navštívili členové vlády, do jejichž kompetence spadají problémy daných oblastí. Byli to první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr vnitra Lubomír Metnar, ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, ministr dopravy Dan Ťok, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr kultury Ilja Šmíd. Části programu se zúčastnil i vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.

Ve středu 28. března navštíví vláda také Středočeský kraj. V dubnu pak budou následovat kraje Královéhradecký, Karlovarský a Moravskoslezský.

