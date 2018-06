Premiér Babiš: Naše názory na migraci dnes akceptují i velké státy

Vláda Andreje Babiše na jednání v pátek 22. června 2018 vyslovila souhlas s poslaneckým návrhem, který chce změnou občanského zákoníku umožnit párům stejného pohlaví uzavírat manželské svazky. Rozhodla také vzhledem k nedostatku pracovních sil na českém trhu práce rozšířit zvláštní režim přijímání žádostí o zaměstnanecké karty na občany Srbska. Zřízena bude nová stálá pracovní skupina pro otázky týkající se bezpečnostních zájmů státu v oblasti jaderné energetiky, která má přispět k urychlení a hladkému průběhu dostavby nových jaderných bloků.

Na úvod jednání vláda řešila evropskou problematiku. Hlavním tématem byla hlavně ilegální migrace v souvislosti s vnitropolitickými problémy v Německu, se změnou vlády v Itálii a posunem v postojích i v dalších evropských zemích. Česká vláda se shodla, že v žádném případě nesouhlasí s případným zavedením kontroly hranic Německem. „To, že se dnes mění situace v Evropě v názoru na migraci, je naše zásluha. Naše názory na migraci dnes akceptují i velké státy. My na to máme jasný názor. Jižní hranici musí bránit státy jako Řecko, Itálie, Malta Španělsko a ostatní státy jim v tom mají pomáhat. A pokud někdo navrhuje, aby FRONTEX měl místo 600 příslušníků 10 000 lidí, tak je potřeba změnit i jeho kompetence. Není možné dávat tolik peněz na monitorování migrace, na přihlížení kšeftům pašerácké mafie. FRONTEX má operovat mimo Evropu a máme zřizovat uprchlické tábory mimo Evropu – v Libyi, v Tunisu. Řešení je velice jednoduché: Lodě nesmí vyplout. Migraci máme řešit mimo Evropu,“ konstatoval premiér Andrej Babiš.

Vláda podpořila poslanecký návrh na novelu občanského zákoníku, která má otevřít institut manželství se všemi právy a výhodami i osobám stejného pohlaví. Návrh zároveň ruší institut registrovaného partnerství. Podle vlády je třeba nad tímto návrhem vést celospolečenskou debatu, protože se jedná o citlivé téma.

Ministři také souhlasili s rozšířením přijímání žádostí o zaměstnanecké karty v tzv. režimu pro ostatní státy o Srbsko. Vláda nakonec přijala rozhodnutí, že pro Srbsko bude vyčleněno 2 000 žádostí o vydání zaměstnanecké karty ročně. „Náš největší problém je nedostatek zaměstnanců. Stále čekám na analýzu na základě mé návštěvy na Úřadu práce, kde údajně úřady práce nejsou schopny uspokojit 170 000 žádostí našich firmem. Tyto žádosti vlastně propadly do cizineckého režimu. Chtěl bych vědět jejich strukturu podle jednotlivých sektorů, krajů, podle firem. Myslím si, že je důležité, abychom měli takový přehled,“ uvedl předseda vlády.

Vláda projednala roční zprávu Stálého výboru pro jadernou energetiku za rok 2017. Rozhodla zřídit novou stálou pracovní skupinu pro otázky týkající se bezpečnostních zájmů státu v oblasti jaderné energetiky a schválila její mandát, obsazení a předsedu, kterým byl jmenován vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ing. Ján Štuller. Členy pracovní skupiny nominují dotčená ministerstva, bezpečnostní služby a další vybrané instituce. „Klíčové téma je dostavba nových jaderných bloků. Zpráva konstatuje, že plnění klíčových úkolů pro výstavbu nových jaderných zařízení, zadaných Národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky v ČR má dnes již podstatné zpoždění. Bohužel ani za minulé vlády se to nepodařilo vyřešit. Naše vláda se tím chce intenzivně zabývat, protože celkově by mohl být ohrožen cílový termín zahájení provozu nového jaderného zdroje v roce 2035 a to by nám samozřejmě způsobilo velké problémy,“ uvedl předseda vlády. Tendr na dostavbu nových jaderných bloků má být podle premiéra transparentní a pro ČR co nejvýhodnější. Ministři dostali řadu úkolů, aby se práce na přípravách urychlily. Pracovní skupina má začít činnost do 30. června.

