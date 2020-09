Premiér Babiš: O rouškách a smrti na koronavirus

První taková zpráva by byla, že včera na covid-19 nebo s covidem-19 nikdo nezemřel. Druhá taková zpráva by byla, že do půlky července za stejné období v porovnání s rokem 2019 v Čechách zemřelo o 545 lidí méně. Další taková dobrá zpráva je tenhle graf, který mám od pana profesora Berana, a který se to snažil vysvětlovat v České televizi, ale ten redaktor mu nedal moc šanci. Tak dneska to možná na Primě vysvětlil. A to je smrtnost na počet nakažených covidem-19. Tam vidíte, že ta smrtnost klesá. To znamená, kolik zemřelo lidí na deset tisíc nakažených od 1. 3. Tady vidíte, že to klesá. Procentuálně a samozřejmě i absolutně.

My dneska v médiích slyšíme, jak jsme nejhorší a horší než Španělsko a Francie. Ano, když se to propočte nějak, tak je to pravda. Trendově to nevypadá dobře, a já hlavně v tomto Čau lidi vás chci poprosit, abychom tomu nárůstu společně zamezili. Bude to samozřejmě o těch rouškách. Ale když se podíváte na dnešní čísla, a to nejdůležitější, co já sleduji, je počet zemřelých na 1 milion obyvatel. Když nevezmu v úvahu Maltu a ty pidistáty Lichtenštejn a Monako, a Litvu a Lotyšsko, no tak Slováci ano, to je zázrak. Ale my jsme prosím vás v pátek měli 18400 testů myslím. Slováci, mi říkal premiér Matovič, měli 5 tisíc. A potom je ještě Řecko, to má 29. Takže my máme 42, bohužel, lidí, kteří zemřeli s covidem. Byli nemocní a zemřeli s covidem.

Takže když někdo mluví o Španělsku, tak tam zemřelo 29747 lidí, nebo v Itálii 35603, nebo ve Francii 30910. Takže já chápu, že média vždycky potřebují senzaci, a opozice křičí, že jsme na tom špatně. Ale já vám samozřejmě vysvětlím tady v tom mém projevu, proč to tak je.

Co je důležité, je samozřejmě kapacita našich lůžek. Proto já hlavně stále sleduji tu smrtnost. Teď máme v nemocnicích 288 pacientů, z toho těžkých případů 47. Celá kapacita lůžková u nás je 4800. Všechny fakultní nemocnice, všechny krajské nemocnice, kde může být poskytnuta základní terapie pro pacienty s covidem. Z toho pro těžké případy 1000 lůžek, prosím vás, 1000 lůžek těžké případy. Ráno těch těžkých případů bylo 47.

Takže to je potřeba vnímat, a to samozřejmě je předpoklad, že ten počet hospitalizovaných se bude navyšovat, a to samozřejmě záleží na tom, jak se nám podaří ten trend zastavit. Bez zásadních ekonomických opatření, která jsme dělali v první vlně.

Co se týká testování. Ano, média říkají: rekord, rekord nakažených. Tak v pátek jsme provedli 18204 testů. Absolutní rekord, to nikdo neřekl. Včera 12300 testů, to je zase sobotní rekord. Samozřejmě, ohledně toho testování, 60 procent lidí je indikovaných, 40 procent je samoplátců. Teď mi plukovník Šnajdárek ráno říkal, že tam přišla nějaká parta lidí, kteří chtějí jít do Německa na beerfest, na slavnosti piva, a chtěli být rychle testováni. Ale samozřejmě, že ta hygiena, odběrná místa, dává přednost těm indikovaným nebo těm, kteří mají příznaky. Kapacita odběrných míst je asi 16500, a bude se navyšovat. Samozřejmě už dneska, to, co jsme říkali, 20 tisíc – kapacita testování je splněna.

Takže roušky. Já chápu, že to leze na nervy, je to nepříjemné. Já také nosím respirátor, a také mi to dělá problémy. Ale já to nosím. A samozřejmě je to obrovský nápor na psychiku. Ale ještě větší nápor na psychiku je, když od rána do večera média tady straší. Ano, je nárůst nakažených. A kolik z těch nakažených má symptomy? 90 procent je zdravých. Zítra bude mít ministr Vojtěch, konečně se vrátí z karantény, tiskovku, kde bude mluvit o nějaké metodice posílání do karantény.

Takže já jsem si dneska vzal triko, abyste byli v klidu, abyste si myli ruce, a ještě tady chybí, abyste nosili roušky. My je musíme nosit všichni, prosím vás. Všichni občané České republiky, protože jsme na jedné lodi. Mladí to samozřejmě nechtějí, ale já bych pěkně poprosil, že tady skutečně jde o mezigenerační solidaritu. Že jde o naše rodiče a prarodiče. Babičky a dědečky. A taky o ty, kteří nejsou zdraví, kteří jsou polymorbidní, a bojují s několika onemocněními. Mají vyšší tlak nebo mají cukrovku, nebo bohužel i onkologičtí pacienti.

Takže prosím vás, já děkuji všem, kteří respektují rozhodnutí hygieniků a Ministerstva zdravotnictví o tom, kde jsou ty roušky povinné. Myslím, že to nemá žádné ekonomické dopady. Jsem o tom přesvědčen. A já bych vás chtěl poprosit, abyste přesvědčili ty, kteří to nenosí, aby to také nosili. Jsme na společné lodi. Společně to musíme zvládnout. Jedná se o naši budoucnost. A jedná se samozřejmě o životy našich spoluobčanů. Nejde o žádnou politiku ani o omezování vaší svobody.

Většina lidí to bere, a my musíme ukázat jako společnost, že fungujeme. Že se v krizi umíme semknout. A svoboda každého z nás přece končí tam, kde začíná osobní svoboda druhého. Takže bychom se měli tak chovat, abychom svým chování nenakazili rodiče, prarodiče nebo někoho, který je nemocný. Takže proč je takový problém nosit roušky a dodržovat rozestupy?

Bohužel řada lidí říká, že roušky nosit nebude, a masově to sdílí na sítích, proti nošení roušek, že s tím nesouhlasí. Ale to je chyba. Vzpomeňte si v dubnu. Všichni jsme byli solidární a nosili jsme roušky i venku. A když někdo neměl roušku, tak ho na to ostatní upozornili. Byla to automatika.

Ano, my jsme první vlnu zvládli skvěle. Patřili jsme k nejlepším, i jsme se s tím chlubili. Já jsem byl na to hrdý, že to Češi zvládli. I tím, že jste šili ty roušky. Protože žádný stát nebyl schopen ty roušky zařídit. Dneska je máme na skladě, 75 milionů. A tehdy, vzpomeňte si, jak plno lidí křičelo, že jim dáváme náhubky, že jim omezujeme svobodu a že jsme tady zavření jak v lágru.

Tak jsme rozvolnili. Byla tady obrovská společenská poptávka po rozvolnění. Všichni podnikatelé, živnostníci za námi chodili, že už se chtějí vrátit do normálního života. Těšili jsme se, rozvolnili jsme. A v červnu jsme měli všichni pocit, že vir odešel. No bohužel jsme se spletli. Nikdo nezná ten vir, nikdo neví, co vlastně bude. Ale teďka ti stejní lidí, kteří na nás tehdy křičeli, že máme rozvolnit, a že jim dáváme náhubek, a že je to protidemokratické, tak teďka křičí, že jsme to měli dát dříve.

Ano, možná to byla chyba. Dostali jsme se do skupiny takzvaných early openers, kde byl i Izrael nebo Singapur. Taky mají teď druhou vlnu. A v některých státech to nerozvolnili. Ale u nás byla jasná společenská situace, že jsme všichni chtěli rozvolnit, a těšili jsme se. Ale i ti, kteří v Evropě nerozvolnili, i u nich to stoupá.

V první vlně jsme dělali plošná ekonomická opatření. Kvůli těm plošným opatřením, kdy jsme zavřeli obchody a zavřeli jsme živnosti a restaurace a tak dále, tak samozřejmě došlo k propadu HDP. A my jsme museli podpořit lidi a ekonomiku, a kvůli viru, ne kvůli důchodcům, ale kvůli viru jsme se zadlužili. Ale to jsme se mohli anebo můžeme, protože stále patříme mezi nejméně zadlužené země v Evropě.

K 31. srpnu jsme vyplatili podporu 181,5 miliardy. Já jsem jasně řekl, a já samozřejmě… Vždycky mě chytají za slovo, že se blbě vyjadřuji… Tak jsem řekl, že už nebude dělat plošná ekonomická opatření. Nebudeme zavírat školy. A je potřeba dořešit tu metodiku. Aby skutečně nebyly omezené školy, abychom neomezovali ekonomiku. Protože zkrátka ekonomicky je důležité, abychom to zvládli. Chceme, aby se náš život vrátil do normálu. A my musíme najít nějakou rovnováhu, jak chceme ochránit životy našich lidí, a to je prioritní, a zároveň udržet ekonomiku naší země. Proto žádná ekonomická opatření nechci.

Pokud budeme bilancovat ten vir, a já chápu, teďka jsou všichni, opozice a komentátoři mají radost, že máme ten nárůst. Ale prosím vás, bilancovat se bude až na konci. A bilance bude počet zemřelých, zadlužení, nezaměstnanost a samozřejmě i růst. Přece my nemůžeme dopustit tady stovky tisíc nezaměstnaných. Proto dáváme ty peníze a investujeme do lidí. Krize 2009, to bylo úplně naopak. Ti, kteří nás kritizují, vzali lidem peníze. Důchodcům nedali nic.

Takže samozřejmě bych chtěl poprosit hlavně média, aby… Já chápu, že je to senzace, a teďka to bude růst, a každý den bude začínat rekord, rekord… Tak zkuste nám občas pomoci, všichni jsme na jedné lodi. I média. Abychom tady nevytvářeli tu atmosféru. Mě velice mrzí, že je to politikum, že se z toho stalo politikum. To není přece politikum, že zachraňujeme životy.

Kolik lidí to teďka zneužívá, protože se blíží krajské volby. A proč? Měli bychom držet spolu. Jde o budoucnost našich občanů, naší země.

Já bych chtěl hlavně poděkovat všem hygienikům, laboratořím, zdravotníkům, sestřičkám, vojákům, studentům, dobrovolníkům za jejich každodenní práci. Nemáte to lehké. Chápu, lidi na vás občas jsou v telefonu hnusní, nadávají vám. I na těch odběrech. Nepříjemní, urážejí vás. Čtete o sobě v novinách, jak nestíháte, i když dobře víte, že děláte maximum.

Udělalo se strašně moc práce, a Vlado Dzurilla to nakonec v Čau lidi i řekne.

Takže děkuji celé chytré karanténě, hlavně brigádnímu generálovi Petru Procházkovi. Ten má toho za sebou opravdu hodně. Velel našim vojákům v Kosovu a v Afghánistánu, a teď velí Chytré karanténě. Ano, Chytrá karanténa funguje, a stále se vylepšuje.

Také děkuji panu plukovníkovi Petrovi Šnajdárkovi, který bohužel má covid, ale stále funguje. I paní Rážová funguje. A Vlado Dzurilla. A profesor Dušek. A vlastně centrální řídící tým. A plno dalších. A taky samozřejmě ve vládě jsme vytvořili Radu vlády pro zdravotní rizika. Takže děkuji i panu ministrovi vnitra Hamáčkovi, který se stará o distribuci respirátorů a roušek, kterou děláme přes Českou poštu našim seniorům.

Takže já myslím, že je potřeba být pozitivní. Já chápu, že plno lidí se nám posmívá, jsou negativní, mají radost, že to roste. Mně je to líto. Měli bychom být spolu solidární.

Já vás proto chci ještě jednou informovat o těch systémech, jak to funguje. My jsme 27. července zřídili Radu vlády pro zdravotní rizika, kde jsou zastoupeni všichni klíčoví ministři. Hamáček, Vojtěch, Metnar, já jsem tam, hejtman Běhounek za asociaci krajů, Šmehlík jako zástupce zdravotních pojišťoven.

A zřídili jsme řídící výbor integrovaného centrálního řídícího týmu, který řídí paní hlavní hygienička Rážová. Je tam generál Procházka, je tam plukovník Šnajdárek, paní Macková za Ministerstvo zdravotnictví, pan profesor Dušek.

A kromě toho pod ministrem zdravotnictví, který, potom co byla ta kontroverze s těmi názory, 24. 8. jasně zavelel, že všechny ty speciální týmy řídí paní Rážová. A to je epidemiologická skupina vedená profesorem Chlíbkem, klinická skupina vedená profesorem Černým a laboratorní skupina vedená docentem Hajdúchem. Všechny tyto systémy prosím vás fungují.

Takže já jsem o tom přesvědčen, že děláme maximum pro to, abychom ochránili naše občany. Abychom hlavně ochránili nemocné lidi. Abychom udrželi naši ekonomiku v chodu. A chci vás poprosit, abyste nám v tom pomohli. Já jsem o tom přesvědčen, že společně to zvládneme. Protože teď je jiná situace než za první vlny.

A proto vás ještě jednou prosím, noste ty roušky. Dělejte, co nařizuje Ministerstvo zdravotnictví. Dodržujte to pravidlo 3R: ruce, roušky, rozestupy. Já vám za sebe slibuji, že samozřejmě udělám s celou vládou maximum pro to, abychom to zvládli tak, jak jsme ro zvládli v první vlně. Za to vám moc děkuji.

Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci: Dobrý den i ode mě. Jsem Vlado Dzurilla. Krátký report za Chytrou karanténu.

Co se nám v poslední době povedlo, tak to je to, že máme všechny krajské hygienické stanice napojené na jednotný systém Daktela, kterým navoláváme a děláme v něm epidemiologické šetření. A také navoláváme všechny kontakty, které musíme, abychom zamezili co nejvíce šíření viru.

Nejvíce se nám daří v poslední době nabírat nové lidi, kteří pomáhají s trasováním. Jenom v příštím týdnu budeme školit nejméně 60 lidí, kteří budou následně navolávat.

My se snažíme, abychom všechno stíhali do 24 hodin. To znamená, jak provést epidemiologické šetření, tak také abychom velmi rychle navolávali následné kontakty, a tím pádem lidi posílali co nejdříve na hygienické stanice.

Těch 5 týdnů jsme využili si myslím velmi dobře, protože dneska nám to funguje. A bez problému vidíme vlastně všechny tyto věci, které potřebujeme. A na základě toho hlavně škálujeme.

Dneska už úplně bez problému, když máme nového operátora, tak ho posadíme za počítač, má jednotný systém, a vlastně může okamžitě začít trasovat a okamžitě vypomáhat dále.

Jednotný systém Daktela také přinesl tu výhodu, že jednotlivé KHS si mohou mezi sebou vypomáhat. I dneska v rámci Prahy je vidět, že si navzájem pomáhají, a je zapojeno 6 dalších hygienických stanic které pomáhají. A tím pádem vlastně pomáháme tuto epidemii zvládnout v těch rizikových místech, tak jak vlastně jsme celou Chytrou karanténu budovali. Abychom zasahovali jenom tam, kde je to potřeba. A celé tohleto se nám dneska daří.

Aktuální počet lidí, kteří navolávají, je 519, z toho 72 armádních mediků. Dále pokračujeme v navyšování počtu, protože, jak jsem říkal na začátku, tak systém Daktela je škálovatelný. A tím pádem, dle aktuální potřeby, můžeme přidávat lidi, kteří pomáhají hygienickým stanicím s navoláváním. Dneska máme připraveno dalších 200 lidí, kteří budou postupně proškolováni. Začínáme v úterý, kdy proškolíme dalších 60 lidí. A postupně je budeme zapojovat, aby mohli napomáhat s trasováním.