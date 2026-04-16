Premiér Babiš: Schůze plná demagogií a neuvěřitelných deklarací ze strany opozice

Vážení spoluobčané, dobrý den. Dámy a pánové, děkuju za možnost tady vystoupit. Naše vláda pracuje čtyři měsíce. Ti, kteří tady měli pracovat čtyři měsíce a nepracovali (Reakce z pléna.) – čtyři roky, správně, čtyři roky – tak svolávají schůze. Je to úplně neuvěřitelné. Mě to úplně fascinuje, úplně fascinuje. Já jsem se ptal teďka na mobilu, jestli bájná lhavost je infekční, a odpověděli mi, že není infekční, že se dá nakazit v rovině psychologické nebo sociální. ODS má tu kontinuitu, my jsme to viděli. Já nevím, jak mám na to reagovat (Se smíchem.), protože to je absolutně neuvěřitelné, že někdo tady vlastně je ve vládě čtyři roky a po bývalé opozici nebo stávající koalici chce věci a vyčítá věci, které měl udělat on sám. Ale já si myslím, že je to dobře. Já si myslím, že je to dobře, že to vidí vlastně veřejnost. Samozřejmě pro mě je to zase příležitost tady sdělit věci, které veřejnost se nedozví v médiích a hlavně sdělit věci od zdroje, od zdroje.
Chápu, že opozice už svolala druhou schůzi – druhou schůzi – na témata, která jsou skutečně zajímavá, a je vidět, že vlastně nepochopili vůbec nic. Pro mě je to fakt velké trauma, velké trauma – myslím to s nadsázkou (Se smíchem.) – že tady mám diskutovat s lidmi, kteří vlastně vůbec nevědí nic o tom, o čem mluví, ale dobře, já jsem rád, že mám tu příležitost. Opozice... Já jsem byl strašně překvapen a myslel jsem si, že se bude chovat po prohraných volbách úplně jinak, že se vrátíme do časů, kdy tady byla normální situace, kdy se tady diskutovalo o tématech, ale hned po volbách se opozice chová, jak se chová. Vlastně není možné diskutovat normálně o ničem, místo toho, abychom dneska se tady bavili o tom, jak naložíme se sociálními sítěmi pro naše děti – v 17 hodin dneska máme videocall s Macronem a s dalšími lídry Evropy – abyste nám vysvětlili, co jste vlastně mysleli tou regulací kratomu a jaké to má dopady, abychom se bavili o normálních věcech, které zajímají společnost, tak tady zase máme schůzi, která bude samozřejmě plná demagogií a neuvěřitelných deklarací, jak jsme to teď slyšeli. Ta schůze, která... Místo věcné politiky – a teďka jsme to slyšeli – zase tady bude politické divadlo a kritika vlády za každou cenu. Samozřejmě je to další z řady zoufalých pokusů, jak alespoň na malou chvilku zaplnit mediální prostor, vytvořit dojem aktivity a zviditelnit se v situaci, kdy reálně práce a konkrétní výsledky jednoduše chybí.
Vlastně, vážení spoluobčané, vy ani nevíte vlastně, kdo je ta opozice. Některá média tvrdí, že hlavou opozice je pan prezident, ODS má nového předsedu, ale bývalý předseda se podle Seznam Zpráv stal influencerem – to nás taky pobavilo – takže vlastně lidi jsou úplně v tom ztracení, že kdo je ta opozice. Ale dobře, tak my samozřejmě jsme rádi, jak se chováte, a já vám držím palce. Je to reflexe pro vaše voliče, ale to je váš problém. Držím vám palce, abyste v říjnu 2029 měli více voličů než hejtman Kuba. Držím vám palce a silně o tom pochybuji, protože vy se chováte nenormálně. S vámi se nedá o ničem bavit o ničem, o ničem. Já jsem se snažil, já jsem se snažil.
Ta témata, to je nějaký nesourodý mix všeho možného, od Aše po Jablunkov, od energie po evropské fondy. Vlastně jste uvařili nějaký dort, kde jste všechno smíchali, co jste si přečetli v médiích. Ano, v těch médiích někteří chtěli (?), dostávali stovky milionů od vás. Ta struktura No Limits, to ještě dlužím Ťopkovi od Bakaly. Když přijde na tiskovku naší, tak mu řeknu, odkud jsou ty miliardy, které tekly do těchto struktur. Samozřejmě jsou to vaše struktury, vaše struktury, ale my jsme si zvykli samozřejmě, že média byla vždy na vaší straně a za to dostávala stovky milionů na různé pseudokampaně a různé nesmysly. Dneska poplatky a inflace... Já nevím, jak se vůbec opovažujete tady vystoupit ohledně inflace, vy, kteří jste ji vyhnali do 19 procent, a my, kteří jsme ji zarazili v lednu a v únoru na nejnižší hodnotu inflace za posledních snad šest nebo devět let. Teďka si to nepamatuju. To je úplně neuvěřitelné, jo?
Bezpečnostní otázky, ano. Nejvíc udání chodí do Bruselu od naší opozice. Vy stále píšete dopisy na Komisi a nic jiného neumíte, jenom udávat, jenom škodit. Vy škodíte České republice, ano. Neustále lžete a není vám pomoci, není vám pomoci. Vy chcete tady něco řešit, vy nás chcete něčím poučovat, ale vy jste tam byli a my vám dneska řekneme, co jste dělali vy, protože jste na to už zapomněli. Strašíte lidi, přitom není k tomu žádný důvod.
My se tu hlavně scházíme proto, že opozice se dlouhodobě pohybuje v křeči, bez jasného směru, bez jednotné linie, bez energie, bez nápadu, bez výrazné osobnosti, bez schopnosti nabídnout vlastní téma. Místo politiky, která má hlavu a patu, vidíme jen zoufalou snahu o mediální zásah založenou zase na Antibabišovi. Mě strašně baví, jak nás kopírujete, jak jste začali nosit ty vlajky – jste hlasovali proti, proti naší vlajce – děláte videjka, odpovídáte na Instagramu, ale nejste důvěryhodní. Vám to ti lidi nevěří, protože to zažili s vámi, zažili ty vaše mítinky, věci a ten rozpor mezi tím, co jste tvrdili a co jste dělali.
Dámy a pánové z opozice, já vám dám radu zadarmo: Antibabiš vám volby opravdu nevyhraje, protože politika je o řešení reálných problémů. My přesně tohle děláme. Každý týden dělám výkaz práce občanům, spoluobčanům, a říkám, co všechno vlastně dělám. Už od dnešního rána, když v 8 jsem měl odboráře, Žitníkovou s Engelem, v 8.30 jsem měl ředitele brněnských nemocnic Vajdáka... Konečně začneme stavět tu porodnici, v Brně bude nová dětská fakultní nemocnice, v Brně se bude investovat za 20 miliard. V 9 přišla AstraZeneca, ano, léky na rakovinu. V 9.30 jsme seděli s Karlem a s ministrem dopravy Bednárikem a my jsme řešili rozpočet dopravní infrastruktury. Tady bývalý ministr dopravy, který vlastně předložil rozpočet, kde chybělo 45 miliard nebo 37 – můžete si vybrat – ano, který narazil do Stanjurovy zdi vlastně, místo toho, aby vůbec se neobjevoval nikde a aby si dali pauzu, aby lidi zapomněli, no tak tady vystupuje, takže to je neskutečné. Myslím, že všichni vidí, že od začátku makáme. Nečekáme, nekecáme, mluvíme k věci. My jsme se nepotřebovali rozkoukat.
My jsme měli smůlu, že když jsme do roku 2029 snížili naše zadlužení na 29 procent a měli jsme fantastickou pozici, tak přišel covid, ale i ten jsme zvládli a dali jsme 450 miliard do systému. Vy jste zadlužili 1 200 miliard a ať tedy lidi řeknou, co jste pro ně udělali. Absurdita toho je, že dneska vlastně říkáte, nám nadáváte za to, že jsme snížili cenu pohonných hmot, že jsme snížili cenu energií, ano. Vy jste udělali inflaci... (Se smíchem.) To je úplně absurdní, to je úplně neuvěřitelné a na to je potřeba mít skutečně nějakou DNA.
My jsme nechtěli žádných sto dnů hájení, ano? My jsme okamžitě začali plnit naše programové prohlášení vlády, které vyhodnotíme, jak jsme měli v minulosti zvykem, každé pololetí, veřejnosti. Vy jste to nikdy neudělali.
Samozřejmě řešíme energetiku. Tady něco mluvil pan předseda o ETS. Co jste udělali za to předsednictví Evropské unie? Za 2,4 miliardy chlebíčky a fotečky. Vždyť i ten Macron vám ukradl neformální summit tady, protože jste měli totálně neschopného předsedu, který se jednak ani pořádně nedomluvil cizím jazykem a vůbec ani nevěděl, co má mluvit. 2,4 miliardy! Místo toho, abyste v rámci předsednictví změnili směrnici energetickou, oddělili stanovení ceny podle výroby elektřiny z plynu a ETS jedničky, neudělali jste vůbec nic. Nic jste neudělali.
My pracujeme, pracujeme on-line, i o víkendech píšu do našeho chatu. Samozřejmě někteří se mi směji, mikromanagement, že jsem micro... Jsem hrdý mikromanažer. Já jsem včera byl na otevření nové nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Víte, proč ta nemocnice byla zainvestována? Protože jsem tam 23. července 2021 – tehdy ještě na pozvání hejtmana Červíčka, s kterým jsem měl velice dobrou spolupráci, a bylo úplně jedno, že byl za ODS, ano – tam na místě jsem dal příkaz Kláře Dostálové, aby našla 300 milionů korun na MMR, našla je, a proto ta nemocnice je. Fungl nová je tam. Takových věcí jsme dělali x. Můžu tady o tom mluvit: Národní muzeum, Státní opera, tu Novou scénu – co jste s ní udělali za čtyři roky – památník Bati, Císařské lázně, památník v Letech a tak dále. To jsou všechno konkrétní... IKEM, budeme otvírat 26. května nejmodernější prevenci v Evropě v Masarykově onkologickém ústavu, ano. Já jsem na ten mikromanagement hrdý. Teďka mikromanažuju radiofarmaka, aby naše fakultky to mohly vyrábět, ano. I léky na Alzheimera, ano. Včera jsme měli konferenci ohledně kardiovaskulárních chorob, ohledně prevence, ano. Soustředíme se na zdraví našich obyvatel a připravujeme samozřejmě rozpočet. Kdybyste měli tady napsat, co za vámi zůstalo za čtyři roky – a to se nechci vracet, co za vámi zůstalo od revoluce – tak já nevím, co byste řekli a o čem by to bylo.
Ta témata dneska jsou Zdražování cen pohonných hmot i potravin a hrozba inflace. Mě absolutně fascinuje, že vlastně nejste schopni ani pochopit, co jsme udělali. Tak si tu komunikační kartu nějak sjednoťte, protože někteří z vás mluví o tom, že jsme zastropovali ceny. My jsme žádné ceny nezastropovali, my jsme zastropovali marži a zároveň jsme snížili spotřební daň, ano. Funguje to, funguje to. Pravda je taková, že jsme se nezačali zabývat touhle problematikou, když se objevily první titulky, ale my jsme tu situaci monitorovali od momentu, kdy vznikl konflikt s Íránem, a samozřejmě jsme sledovali vývoj cen, marží a chování jednotlivých distributorů. Mě fascinuje... Já se tedy dívám na CNN každé ráno, co to tam dávají za experty. Tam ten člověk neuměl ani vyslovit jméno ÚOHSu a tvrdí, že vlastně můžeme za ceny pohonných hmot. No, tak asi zapomněl na to, že vždy, když prezident Trump něco řekne, tak se to pohne buď nahoru, nebo dolů, že tam je nějaká burza, na základě burzy jsou velkoobchodní ceny a že jsme stanovili jasný systém, jak to funguje. Nejdřív jsme jednali s těmi distributory. To je zajímavé, když jsem začal křičet, tak cena na Dé jedničce a hlavních dálnicích klesla o 2 koruny. Hlavně si dávali pozor kolem Průhonic. Mě strašně baví, když ta pumpa v Průhonicí je tak zásadní, že tam se chodí fotit bývalý předseda. (Se smíchem.) Jasně, že tam byl kartel. Vždycky byl kartel, akorát ÚOHS to moc neřešil.
Měli jsme ceny 53,90. Nevím ani, kolik je dneska cena, ten strop, jestli 44 nebo 45. Kdybychom nebyli zasáhli, tak hned po Velikonocích byla cena na naftu 57 korun, protože od Zeleného čtvrtku do úterý tím, jak se vyjádřil prezident Trump, tak se to pohnulo. Postupně samozřejmě jsme jednali s distributory dvakrát.
Máme tady dva hlavní hráče, MOL a Orlen. Mají 55 procent trhu a hlavně mají výrobu, mají distribuci, mají velkoobchod a mají maloobchod, takže to mají celé ve vertikále. Různé nějaké zástupce... Je potřeba, aby televize, když tam vystupuje zástupce za malé čerpačky, napsaly, že je to člen strany Pirátů, že to není nějaký odborník, nějaký expert. Jsem strašně rád, že když jsem byl ministr financí, že ten tlak, který tady byl na privatizaci Čepra, že jsme to odrazili. Je dobře, že Čepro koupilo Robin Oil. Já jsem říkal, že Čepro by mělo koupit i Shellku, aby stát měl dosah na ten trh. Možná bychom měli přemýšlet, jestli nekoupíme nějakou rafinerii v Německu. Mimochodem, jsou tam rafinerie, které ještě patří Rosněfti. To je taky taková zajímavá situace, ale to nechci tady vůbec řešit.
My jsme jednali a potom jsme dospěli k názoru, že skutečně marže 10, 12 korun je nepřijatelná a že zkrátka ta situace si vyžaduje reakci. My jsme reagovali jako jedni z posledních. Nejdřív reagovali Slováci, potom reagovali Poláci, řešil to rakouský parlament.
Mě fascinuje, jak zase tam ti komentátoři proopoziční vykládají o Vé čtyřce, že to je nefunkční. Nic o tom nevědí. To je neuvěřitelné, jak lidi, kteří neví vůbec nic, dokážou mluvit o Vé čtyřce. Kdyby fungovala ta Vé čtyřka, tak asi bychom se domluvili nějak na jednotných opatřeních. Jsem rád, že nový premiér Maďarska Magyar mluví o Vé čtyřce, to je pozitivní, tak snad teď už se to nějak znormalizuje a uvidíme, jestli bude možno tady... Já jsem i psal kancléřovi Merzovi, že by bylo dobré, aby si Německo, Rakousko a Vé čtyřka sedli za jeden stůl a řešili problém energií, plynu, ropy a pohonných hmot.
My jsme zavedli regulaci maximálních marží u čerpacích stanic na 2,50 koruny a funguje to, funguje to, tak nechápu... Místo toho, aby nás někdo pochválil, že jsme v podstatě.. že držíme ceny pohonných hmot pro lidi a pro firmy na nízké úrovni, tak tady opozice nám něco navrhuje. Přitom vy jste jenom snížili spotřební daň. Mimochodem, ta vaše kritika... My jsme monitoring marží spustili po 6 dnech, vy jste monitoring marží zavedli po 18 dnech. My jsme vládní balík schválili po 33 dnech, vy na snížení spotřební marže jste potřebovali 41 dní a to, co jste udělali, vám trvalo 97 dnů, ano? My jsme reagovali podstatně rychleji. Všechno se dá dohledat a vůbec nechápu, proč si vůbec dovolujete tady nás v tomhle směru kritizovat. Ministerstvo financí denně stanovuje a je to opatření, které je do konce března, ano. My chceme... (Reakce ze sálu.) Do konce dubna, pardon. My chceme, aby byl schválen ten zákon, aby vláda měla tu kompetenci, aby vláda měla kompetenci. Samozřejmě když jsme byli v opozici, tak jsme se chovali úplně jinak. Vy jste v roce 2022 přišli s tím, že je potřeba stropovat ceny elektřiny a plynu, ano. Přišli jste s tím pozdě, ano. Vy jste to nezastropovali podle toho, jak jsem tady vystoupil v únoru 2022, u výrobců. Vy jste to zastropovali samozřejmě, aby vaši kámoši vydělali desítky miliard na výrobě elektřiny a tepla. My jsme sice měli připomínky, ale my jsme ten zákon podpořili, ano? Ale vy pokračujete jenom v tom přístupu, že za každou cenu to, co navrhneme, tak jste proti, žádná normální debata není a v podstatě je vidět, že tomu vůbec nerozumíte. Vůbec nevíte, o co jde.
Náš systém je dynamický a reaguje na to. Jsou tam jasné parametry, jak se ta cena stanovuje. Ano, je to tak, takže podle mého názoru to funguje dobře. Rozumím tomu, že některé malé čerpačky si špatně nakoupily a chvilku mají... Možná některé nechtějí prodávat se ztrátou nebo za hotové, za hotové. Prodávat za hotové znamená nepřiznávat tržby, aspoň pro mě tedy. Myslím si, že jsme to udělali velice dobře, velice promyšleně, promyšleně. Samozřejmě to sledujeme. Potřebujeme flexibilitu, protože tady je velice pozitivní, že paní ministryně Schillerová a její tým na Ministerstvu financí udělali opatření, že jsme reagovali rychle. Naším cílem určitě není trh dlouhodobě svazovat, ale stabilizovat ho v době mimořádného externího šoku a chránit občany, ekonomiku před neodůvodněnými cenovými výkyvy.
Vy jste nikdy proti inflaci nic neudělali, vy jste ji naopak způsobili. Mě strašně baví, jak jste stokrát opakovali tu lež, že inflace vystřelila v lednu 2002 (2022?) na 10 procent. Proč vystřelila? Protože v listopadu a v prosinci 2021 jsme snížili DPH z 21 procent na nulu. Tak si dohledejte vyjádření Českého statistického úřadu, že byla negativní inflace. Ano, byla negativní inflace, díky nám. Tím, že jste nepokračovali v lednu 2022, tak to vystřelilo na 10, tím, že jste nebyli schopni vůbec se domluvit s výrobci a neopakovali jste to, co udělali Slováci, že zastropovali ceny u výrobců, vytrejdovali to s výrobci a řekli jim: Nebudete platit windfall tax, ale udržíte nízkou cenu elektřiny. Protože jste totálně neschopní, protože v bývalé vládě nebyl jeden ekonom, a protože tomu nerozumíte, tak jste zkrátka způsobili tu inflaci a teďka nám chcete dávat nějaké rozumy, ano?
Samozřejmě to budeme hlídat. Samozřejmě že to bude mít dopad na veškerý byznys. Svět objevuje ropu a plyn. V televizi se dozvídáme, že není polystyren. Všichni jsou překvapeni, co všechno se vyrábí z ropy a z plynu. Větrníky ani soláry asi to nevyrobí, ne? O tom to je. My samozřejmě připravujeme analýzy. Taky chci na příští neformální Evropské radě s tím vystoupit, abychom si vlastně řekli, v jakém postavení je Evropa, Evropská unie, jaké ropovody tady jsou. Vypadá to, že nový premiér Maďarska Magyar už tedy podle vyjádření pana Zelenského dostane tu ropu, tak fajn, takže uvidíme, jak se to všechno ještě bude vyvíjet. My samozřejmě reagujeme rychle, protože víme, o co jde.
Vy jste to dotáhli v minulosti, že jsme byli jedni z nejhorších v inflaci. Na 19,1 procenta jste to dotáhli. To jsou čísla, to se dá všechno dohledat. Tady mám poslední výsledky Eurostatu. Průměr EU je 2,1, ano? My jsme za únor měli 1 procento. My jsme to srazili tím, že jsme dělali to opatření a zlevnili jsme elektřinu všem občanům a firmám. Dali jsme do toho 17 miliard.
Inflaci máme nejnižší od října, tady čtu, 2016, polepšili jsme si o tři příčky. A ano, v březnu podle českého staťáku to stouplo na 1,9 procenta. Ale za vaší vlády jste měli v roce 2022 15,1 procenta, 2023 10,7 a 2024 to kleslo na dva čtyři a na dva pět. Takže nikdy jste se nedostali na čísla, která máme my. Takže ta debata... Evidentně vy vůbec nechápete, že nedošlo k zastropování cen, že došlo k zastropování. Vy nechápete ten mechanismus, jak to funguje. A vy kritizujete něco, co jste sami vůbec jako nepochopili, jak to všechno funguje. Takže bych vám doporučoval, abyste si skutečně objednali nějakého odborníka. A seděli jste v tom Čepru přece? I v Meru, ne? Tak já tomu nerozumím, že se to neumíte nějakým způsobem naučit, abyste pochopili, o co vůbec jde.
Potom tady máme bod Ohrožení nezávislého fungování České televize a Českého rozhlasu. Tak samozřejmě to, co prezentuje opozice, není žádné ohrožení demokracie, není to žádný útok na média a není to žádný dramatický zásah do svobody slova. Je to čistě systémová změna financování veřejnoprávních médií, která odpovídá tomu, jak to funguje ve většině evropských zemí, vážení spoluobčané, ve většině evropských zemí. 17 evropských zemí to tak má. Mimochodem v Polsku to taky připravují.
A ten komentář o demokracii, prosím vás, vy jste stále posedlí s tou vaší volební komunikační kartou. Tak už si to vyměňte. Ano, Orbán prohrál volby a ještě před vyhlášením uznal porážku a zavolal Magyarovi. Když jsem já prohrál volby v roce 2021, a to jste se museli vy všichni spojit proti nám, tak jsem odmítl dvakrát pověření od prezidenta Zemana být premiérem. A mohl jsem tam být dva roky a tvářit se, že chci něco vytvořit. Odmítl jsem. Předal jsem to v mašličkách a zalezl jsem. A vy místo toho, abyste zalezli a mlčeli, tak vy stále tady vytváříte nějakou situaci a chcete od nás, abychom my za čtyři měsíce udělali všechno, co vy jste neudělali za čtyři roky. Ale my jsme možná za ty čtyři měsíce udělali víc práce než vy za čtyři roky, protože vy hlavně jste nepracovali. (Potlesk z lavic ANO.)
Vy jste vůbec nepracovali. Vy jste se hlavně starali jen o vaše koryta. Vy jste se hlavně starali, aby média dostávala stovky milionů, aby o vás hezky psala. O to jste se starali, abyste si navyšovali platy. To byla vaše hlavně motivace. Ale já tomu rozumím. Já tomu rozumím, protože kdyby většina z vás šla do privátu, tak bude mít třetinový příjem. A pro vás být a mít příjmy z politiky je ten hlavní cíl. Na lidi jste vždycky kašlali. A teďka se to i projevuje v tom, že vám vadí, že jsme snížili lidem ceny elektřiny a ceny pohonných hmot.
Takže vraťme se k médiím. Je důležité připomenout, protože to, co jsem řekl, že to není žádné ohrožení demokracie... Jako mimochodem, já nevím, jako to jsou dvě instituce, které nikdo nekontroluje. Ano, my jen čteme na sítích, kdo všechno tam dostává peníze. Tam je údajně 3 000 lidí, kteří jsou tam jako OSVČ a DPP a DPČ, nevím, jak se to všechno jmenuje. Je tam celkově 6 000 zaměstnanců. Nikdo neví, kam ty peníze jdou. A pokud se někdo na to zeptá, tak je to velký problém.
Kdybych já byl generální ředitel České televize a chtěl bych argumentovat, tak to dám na stůl a zavolám koalici a řeknu, tak koukejte se, toto jsou moje náklady, tady dávám peníze. A potom můžeme vést nějakou debatu.
A ty kecy o ohrožení demokracie, prosím vás, to je fakt jako... Vždyť pan Baxa, tady je pan Baxa, v roce 2022, řekl, že žádné poplatky navyšovat nebude. Ne? To se dá všechno dohledat. A potom je navýšil. Ano? Tak já nevím proč.
Takže my jsme to měli v programu. My jsme to měli v programu. Mimochodem, Evropská komise vyšetřuje ten váš návrh zákona. Ano, přišel dopis. O tom ale média moc nemluví. A já nevím, jak se to vyvíjí, jestli se to Evropské komisi líbí, nebo ne. Zdanili jste, respektive zavedli jste poplatky i pro firmy, protože asi zaměstnanci ve firmách asi místo toho, aby pracovali, sledují Českou televizi. No určitě ne! Ani neposlouchají Český rozhlas. Musejí pracovat! A ty firmy za ně, i když oni sami už jednou zaplatili, tak musí znovu platit.
A samozřejmě debata o tom, že ty peníze půjdou z rozpočtu – ano, půjdou z rozpočtu. Půjdou z rozpočtu. A my to máme v programu. A my samozřejmě budeme se chovat jinak. Budeme šetřit na provozu. Budeme vybírat daně. Paní Schillerová zavedla tu kobru nějakou. Jak se to jmenuje? (Ministryně napovídá.) Kobra 26. Ano, údajně podle Nejvyššího kontrolního úřadu tady pracuje načerno 180 000 lidí. Takže my budeme hledat ty dodatečné zdroje. Ale zkrátka to máme v programu a my to chceme splnit, protože tak jsme to vždycky měli.
Opozice se snaží vrátit do této debaty staré argumenty a mluví o likvidaci, nesmysl, o ovládnutí, o zásazích do nezávislosti. Ale kdybychom to chtěli udělat, tak v minulosti stačilo neschválit zprávy – výroční zprávy. A nikdy jsme to neudělali. Nikdy. Nikdy. Kdybychom chtěli něco ovládat, jakože ani nechceme. Nevím, proč bychom to chtěli. Myslím si, že zkrátka to nechceme. Není to pravda. Zásadně to odmítáme. A není pravda, že by měla být Česká televize likvidována, anebo ovládnuta, nebo že bychom zasahovali do nezávislosti.
Realita je mnohem jednodušší. My hledáme jiný, modernější a hlavně transparentnější způsob financování služby, která má ve společnosti své místo. A je potřeba zdůraznit, že samotná existence veřejnoprávních médií není ohrožena. Ohrožen není jejich obsah, jejich role ani jejich postavení. Mění se pouze způsob, jakým je financována – tedy ze státního rozpočtu.
A my jenom chceme, jsme chtěli vědět, a nevím, proč to neřeknou Česká televize a Český rozhlas, na co vlastně vydávají ty peníze? Tak já nevím. Vždyť přece ti, co platí ty poplatky, by asi měli mít právo se to dozvědět.
My jsme tento krok dlouhodobě avizovali a byl jedním z našich předvolebních slibů. Takže to není žádné překvapení. Není to žádná otočka, jako sliboval tady pan Baxa, Fialova vláda, že nebude poplatky zvyšovat, a pak svůj slib porušil, jak ve většině slibů, protože nesplnili nic, a ve snaze si veřejnoprávní média zavázat, tak to navýšili.
V každém případě model financování ze státního rozpočtu není výjimečný. Ve většině evropských zemí je pravidlem, a nikdo tam nehovoří o konci demokracie nebo o ohrožení svobody médií, protože tyto systémy stojí a padají na něčem jiném, než je konkrétní forma úhrady. Nezávislost médií se totiž neodvíjí od toho, jestli lidé platí poplatek nebo jestli financování jde jinou cestou.
Nezávislost stojí na způsobu práce, na profesních standardech, na vnitřních pravidlech a na kontrolních mechanismech, ne na tom, jestli peníze přicházejí jedním nebo druhým kanálem. Pokud tedy někdo tvrdí, že jde o útok na veřejnoprávní média, tak buď nerozumí tomu návrhu, nebo ho záměrně překrucuje. Veřejná debata o médiích je legitimní.
Kritika je legitimní, diskuse o financování je legitimní. Přitom zajímavé je sledovat, jak je celá tato debata nejednotná i uvnitř samotné opozice. Třeba u ODS, kde magistr Kupka navenek velmi hlasitě hájí veřejnoprávní média, mluví o spacácích, ale realita uvnitř jeho vlastní strany vypadá úplně jinak, kdy jeden z členů jeho stínové vlády bez rozpaků navrhuje rovnou umístění České televize na burzu. No tak to je zajímavý nápad, to jsme ještě neslyšeli. Snad to ani nikde ještě není a je to určitě inovativní nápad. No ale když to teda říká jeden ze stínových ministrů ODS, tak potom je paradoxní, že předseda, ale mediálně my nevíme, jestli je předseda ještě pan Fiala nebo pan Kupka, že teda jsou takovéhle různé názory. Takže to je takový paradox.
Další bod dnešní schůze, která samozřejmě nás zbytečně zdržuje od práce, ale zase oceňuju, že mám možnost tady mluvit a dostat ty informace mezi lidi, je údajně bezpečnostní chaos vlády Andreje Babiše. Ano, kdykoliv se ve světě něco stane, opozice okamžitě spustí stejnou písničku: Chaos, zmatek, nepřipravenost. A je úplně jedno, jestli jde o útok na Írán nebo repatriační lety českých občanů z Blízkého východu, nebo o okamžitou reakci na skokové zdražení nafty. Ve slovníku opozice je každá rychlá reakce vlády důkazem chaosu, ve skutečnosti je to samozřejmě úplně naopak. A samozřejmě často média vlastně něco zveřejní, protože se něco domnívají nebo něco si vylhala. A pokud, když to uvedeme na pravou míru, tak hned se mluví, že je nějaký chaos.
Žádný chaos není na rozdíl od předcházejícího předsedy vlády, který neřídil vůbec nic. A jedinou činnost, kterou jsme dohledali na Úřadě vlády, je, že vybíral jídelníček pro zahraniční návštěvu a kuchaři čekali, až to vybere a začnou vařit – tak já to řídím. Řídím to. A samozřejmě všichni ve vládě to vědí. A samozřejmě jsou tady snahy rozbít tu koalici a stavět ji proti sobě, ale nedaří se a já si myslím, že se to ani nepodaří.
Takže oni říkají chaos tomu, že naše vláda reaguje na realitu v reálném čase. Že se přizpůsobí situaci, která občas se mění z hodiny na hodinu. Že nečekáme týdny na nějaké analýzy a na nějaké poradce, kterých vlastně ani moc nemáme, a určitě moji poradci nikdy nebyli z hnutí ANO, že se nečeká na kulaté stoly až se problém sám rozroste do rozměru, kdy už ho nikdo nezvládne. Takže to není chaos. Tomu se říká řízení státu v krizové situaci. Ale to vy vlastně nevíte, co je, protože jste to nikdy nezažili, ale vy naopak krásně mluvíte a to umíte jako nejlíp a v podstatě na začátku projevu jsem mluvil o tom, v čem je ten problém.
Takže opozice by si měla připomenout základy biologie. Už Charles Darwin popsal princip, který platí dodnes: Nepřežívá nejsilnější, ale ten, kdo se dokáže nejrychleji přizpůsobit změně podmínek. A to neplatí jen v přírodě. Ano, nebudu říkat, kdo je slabý kus v Africe. To už jsem v minulosti říkal. Ale to platí v politice a při řízení státu. Vy to označujete za chaos, protože to vůbec nechápete, a proto sedíte v opozičních lavicích a nadáváte na vládu. Když dojde k bezpečnostnímu otřesu na Blízkém východě, kdy je potřeba během hodin organizovat repatriační lety, když se během dní začnou propisovat globální události do cen pohonných hmot a do nákladů českých firem, tak má vláda dvě možnosti. Buď sedět, čekat, svolávat porady a tvářit se, že se situace monitoruje, jak jste to dělali vy, nebo jednat a klidně mikromanagovat. A já jednám, mikromanaguju. Vy jste žádné krize neměli, vy jste neměli covid to byl jen kec. V prosinci 2021 už žádný covid nebyl.
Vy jste měli povodně, ty jste totálně nezvládli. A měli jste jenom řeči. Tady žádná válka nebyla. Vy jste to neměli. Vy jste neměli tornádo, vy jste neměli evakuaci z Afghánistánu a my jsme ty repatriační lety zvládli skvěle. Ano, ale samozřejmě od rána do večera, a byli jsme první, kteří to zvládali a pomáhali jsme lidem na denní bázi.
Takže, vy jste vyčkávali s těmi energiemi. Nevím, jestli jste je analyzovali, nevím, proč jste nereagovali už v únoru. Měli jste to zastropovat na úrovni výrobců. Mimochodem jste to zastropovali úplně na šíleně vysoké částce. Ale o tom jsem už mluvil.
Takže řízení státu v krizové době není o tom, že jednou něco nastavíte a pak to necháte půl roku beze změny. Řízení státu je o tom, že každý den vyhodnocuje nová data a podle nich upravujete rozhodnutí. To je odpovědnost. To je flexibilita. To je schopnost nést odpovědnost za vývoj, který nemáte plně pod kontrolou. A přesně proto dnes stát funguje tak, že je schopen reagovat na mimořádné události rychle, efektivně a bez zbytečných prodlev. Mě strašně baví, když hlavně vy o mně mluvíte. 1997 byla Precheza pod vodou. ano, dva mosty dolů, to byla krize. 2002 byla Lovochemie pod vodou, 3,5 metru. 2013 byly znovu povodně a výbuchy chemiček a další věci, to byly všechno krizové situace.
Takže já se jenom směju, když vy, co jste nikdy nic takového nezažili, máte tu drzost ještě něco kritizovat. Ale mluvit o tom umíte hezky, samozřejmě. Takže vy jste nikdy schopnost neměli něco řešit. Protože vám nikdy nešlo o to, abyste zlepšovali lidem život, ale vy jste vždycky chtěli ty funkce a koryta.
Právě proto dnes dámy a pánové sedíte v opozici a zapškle kritizujete kroky naší vlády. Kdybyste aspoň počkali rok. Ale už druhá schůze! Ještě tam nejsme ani teďka čtyři měsíce včetně Vánoc. takže vy jste byli tady u moci čtyři roky a vlastně vždycky jste se starali o to, abyste se měli dobře vy a vaši kámoši.
No, potom další téma je riziko ztráty evropských dotací kvůli kauzám Babišovy vlády. Teď tady posloucháme další strašení. Prý hrozí, že Česká republika přijde o evropské peníze kvůli kauzám Babišovy vlády. A já se ptám, o jakých kauzách vlastně mluvíte? Jaké konkrétní rozhodnutí, jaké konkrétní porušení pravidel? Nic takového neexistuje. Vlastně já chápu to, že vaší hlavní prací je udávat nás do Bruselu. V tom jste šampioni. Ano, Piráti to mají v DNA, ti to dělali vždycky a všude. No a teďka se přidali i ostatní.
Takže vám chybí argumenty, tak jediné, co vám zbývá, je strašení. Jak nám někdo vezme miliardy. Takže žalujete v Bruselu, udáváte Českou republiku jen proto, a je vám jedno, že nás poškozujete, abyste mě politicky poškodili. Nesmyslně vytahujete zákon o státní službě. Ano, já jsem i psal dopis prezidentu ohledně státní služby. Ano, měli jsme to teďka na protikorupční komisi. Bavili jsme se o tom s neziskovkami a zákon o státní službě jste měnili taky. A na rozdíl od vás, já jsem nikdy neměl na úřadě někoho z hnutí ANO. Naopak jsem spolupracoval s x množstvím úředníků, kterých si vážím a kteří samozřejmě chtějí pracovat a my samozřejmě jsme ocenili a taky jsme s nimi spolupracovali. Takže nikdy jsme si nedávali do funkcí nějaké spolustraníky. A o tomhle vy stále mluvíte. Transparentní financování neziskovek, ne? Tak my chceme jenom, aby lidi věděli od koho neziskovky dostávají peníze. A my samozřejmě potřebujeme neziskovky, zdravotnictví, sociál a další. Ale veřejnost má vědět, kdo a jaké peníze dostává ze zahraničí a jestli teda nepoužívá ty peníze na politické aktivity.
Jde o to jenom, aby se to vědělo, ale nikdo nemá tady nic proti neziskovkám. Takže vy tady vytváříte tu atmosféru, že nám hrozí ztráta evropských fondů. Já si myslím, že nehrozí. Žádný střet zájmů neexistuje. Mě fascinuje, jak pan předseda Kupka o tom mluví. Pane předsedo, prostřednictvím pana předsedajícího, já vám to zkusím vysvětlit. Kdybyste chtěl otěhotnět, ano, tak jsou takové kliniky IVF. Ale vy neotěhotníte, prostě jste muž. Ale kdyby náhodou, tak si představte, že ta žena, která chce, si vybere nějakou kliniku, která vlastně to zařídí. Takže tam to začíná. A pokud ten fond má v České republice 30 procent, takže ten výběr začíná s tím, že ta konkrétní dáma si vybere tu kliniku, a může si vybrat jakoukoliv, to je na ní. Takže ty nesmysly... Já nechápu, proč to stále opakujete. Proč to stále opakujete, když je absolutně vyloučeno, abych já na to měl nějaký vliv, takže už to prosím vás neříkejte. Já myslím, že jsme to vysvětlovali x-krát. Ten zákon o střetu zájmů v podstatě jste si vymysleli tady vy. Ano, pan Plíšek – tady dneska není, ten o tom něco ví, jak to všechno bylo. A já jsem to vyřešil. Vyřešil jsem to definitivně, ale samozřejmě pokud budu naživu, tak vy budete stále ty nesmysly opakovat, ano? Takže žádný střet zájmů neexistuje. A přestaňte strašit už vlastně tím zastavením fondů. Ano?
Takže vy to stále dáváte do prostoru, ano, to bude stále nějaká kampaň. Ta vaše spřízněná média to stále píšou. A když to nefunguje, tak to jdete udat do Bruselu. Tam se to nafoukne, tam máte ty vaše europoslance, kteří místo toho, aby bojovali za české zájmy, tak samozřejmě dělají českou politiku a je to neuvěřitelné. A vy máte na to vytvořené systémy. Vždyť bývalá mluvčí pana Rakušana, ta Ketrin Jochecová, toho času pracuje v Politicu. Politico je monopolní probruselské médium a to funguje tak, že vlastně bývalá mluvčí Rakušana, novinářka Jochecová napíše za Politico něco proti nám a samozřejmě tady Seznam Zprávy, Novinky a celý ten mediální systém, který funguje ve váš prospěch, to zopakují. Tak je to neuvěřitelné, ale je to tak. A bohužel někteří spoluobčané tomu tomu stále věří.
Takže pro nás, co je nejdůležitější, je, jakým způsobem vyjedná Česká republika příští víceletý finanční rámec neboli rozpočet na léta 2028-34. A to by vás mělo zajímat. O tom bychom si měli povídat, proč ve stávajícím programu rozdělení peněz mezi členské státy je 66 procent a Komise 34 procent a proč Komise navrhuje od roku 2028 rozdělení, že oni budou rozhodovat 56 procent, tedy už ne 34, ale 56 a členské státy jenom 44. Ano, o tom bychom se... Ale o tom tady není debata. To je v televizi stále, tam jsou nějaké debaty europoslanců, ale tahle věc se tam neřeší. Měli bychom řešit, kam teď půjdeme po tom, co se děje ve světě. Měli bychom se bavit o projevu Emmanuela Macrona, který mluví o jaderném odstrašení, a to je dobře, který má atomové ponorky. To by měli být naši kámoši. Macron, ano, protože ano, je nějaká situace ve světě, ta Evropa o tom mluví a Česká republika musí mít jasnou strategii. A za mě říkám, že strategie je spolupráce s jadernou velmocí Francií a Velkou Británií a samozřejmě ekonomická spolupráce s Německem. Ty nekonečné debaty o tom Babiš, Orbán. Vy vůbec nevíte, o čem mluvíte. Vy tam nesedíte na té Evropské radě. Vy nesedíte, když já mluvím s těmi lídry. Vy nejste u toho, ale za to o tom umíte krásně mluvit.
My jsme jasně řekli, že budeme bojovat za české zájmy. A to i děláme. Už jsme napsali tři dopisy. My jsme ti lídři v té změně ETS 1. My teď máme plán, jak změnit ETS dvojku. Ano, my o tom píšeme dopisy a všude a mluvíme o tom. Ano. A máme velice konkrétní návrhy a oni nás vnímají. Oni nás vnímají, protože vědí, že mluvíme k věci. Ano. A máme jasnou strategii, jak bojovat za české zájmy.
A samozřejmě v médiích je stále něco jiného, ale to je úplně jedno. A když mluvíte o těch kauzách, já nechápu proč o tom... Jaké jsou to ty kauzy? Kde my máme nějakou kauzu? Bitcoinová aféra, ta obletěla celý svět. Ano, to jste byli slavní, to bylo ve všech, že česká vláda pod vedením předsedy Fialy prala peníze drogovému dealeru. Mezinárodní ostuda. Absolutní skandál z dílny ODS. Ano? A je to příběh o tom, jak stát přebírá miliardové prostředky od člověka odsouzeného za drogovou trestnou činnost a jak se premiér Fiala a jednotliví ministři, hlavně Stanjura a Blažek, tváří, že o ničem nevěděli, jak se informace dozvídají náhodou na chodbě, jak se kolem toho vytváří zmatená a děravá časová osa, jak ruka ruku myje a jak se všichni do té frašky zamotávají. Sledoval to celý národ v přímém přenosu. Ano, ale ta média to moc nechtěla. Moc to nechtěla.
A ty další – Podnikatelská družstevní záložna neboli Fialova kampelička. Ano, to je tedy taky aféra. A ten IKEM. Ano, to je o vydírání, ale nikdo nevyšetřoval, jestli se tam kradlo a kdo vlastně kradl a kolik ukradli. Ano. Sama Česká národní banka to označila za vysoce rizikovou. Tam se v hotovosti vynášely stovky milionů korun v igelitkách. Premiér si tam odložil milion na pět let, vydělal závratných 256 korun. Ano. A o tom nikdo nemluvil. A vy mluvíte o nějakých aférách? Tak já to vůbec nechápu. Já to vůbec nechápu. Ano. Dozimetr – je soud. Systém, kde podle vyšetřovatelů fungoval jako propracovaná síť na tunelování veřejných prostředků. Desítky milionů korun, podezřelé toky peněz, vazby na podsvětí, šifrovaná komunikace a lidé z vedení STAN v klíčových rolích.
Takže těch kauz tady byly mraky, ano. A můžu tady pokračovat dál. Ty desítky milionů na mediální kampaně a 100 000 pro zetě pana Fialy a expremiérův vedlejšák na Masarykově univerzitě. Tam měli úvazek všichni: Bek, Válek, Fiala. Ale nikdo z České televize tam nechodí každý týden a nečeká, jestli tam přijde někdo přednášet. Tak kdybych – tedy já nechodím přednášet, ale kdyby náhodou, tak samozřejmě by tam všichni čekali, a to je samozřejmě ten dvojí metr. Takže vy máte tolik másla na hlavě, ano? IT firma z činžáku u Jurečky, zakázka za 300 milionů. Hřib, jak dostával těch 50 000 korun a tak dále. A já bych to tady mohl číst hodiny, ty vaše kauzy. A řekněte mi, která je naše kauza. Jaká je naše kauza? Jaká je? Já neznám ani jednu, jaká je kauza. Tady mám celý seznam toho. Je to, počkejte, kolik je to? 104, 129, 133 kauz! 133 kauz to je. Můžu to tady číst. Ale to asi nechci. Ale samozřejmě ta média to nepřipomenou. 133 článků na vaše kauzy. Ano.
Ale vy se opovažujete tady mluvit o nějakých kauzách? Nevím teda jakých. Já žádnou neznám za – a my hlavně, pokud něco nastalo já jako premiér to budu řešit radikálně, radikálně. Nebudu předtím nějakým způsobem unikat, ale budu to řešit radikálně.
Závěrem, dnešní mimořádná schůze ve skutečnosti není nějakou ukázkou selhání vlády, ale spíše ukázkou bezradnosti a vyprázdněnosti opozice. Žádné konkrétní návrhy řešení, žádná ucelená vize, žádná odpověď na otázku, co by udělali jinak, protože ty vaše návrhy jsou o ničem. Byli jste tam čtyři roky a žádnou krizi jste nevyřešili. Naopak jste ji způsobili. Je to jen kritika pro kritiku, jen snaha vyvolat dojem, že se něco děje, i když se ve skutečnosti nic mimořádného neděje.
My tady dnes mluvíme o konkrétních krocích. O opatřeních, které mají dopad na ceny pohonných hmot ve prospěch lidí. Vy jste tady lidi zdaňovali, vy jste jim brali důchody. O konkrétních dopadech na zrazení inflace, na stabilitu ekonomiky, o systémové změně financování veřejnoprávních médií, která je plně srovnatelná s praxí v jiných evropských zemích. Proč nikdy jsme neviděli reportáž – například na České televizi – kde by nám ukázali financování veřejnoprávních médií v jiných zemích? Já teda nevím. Já jsem ji neviděl tu reportáž. Kdyby to někdo porovnával, kdyby se vedla nějaká normální debata. A o bezpečnostních opatření, které reagují na vývoj ve světě v řádu hodin a ne týdnů. Ano, my reagujeme rychle, protože já to řídím, já na to dohlížím. Ano, a já je tlačím a oni všichni vědí, že to tak je.
Je úplně zbytečné v podstatě nás kritizovat, protože vy nic nepřinášíte. Já v minulosti – a to byl ještě – ta Sněmovna fungovala normálně – když mě interpeloval tady Pirát a zdálo se mi to fajn, tak jsem ho pozval na Úřad vlády. Dokonce jsme tehdy to i přijali a byla normální diskuse.
Vy jste to všechno zabili po volbách. Vůbec žádná snaha, jen urážky, pomluvy a lži a je mi to líto, ale my bohužel jsme se podle toho museli zařídit.
Od vás slyšíme jen mantru o chaosu, ohrožení demokracie – to je nesmysl – o údajných kauzách, které nejsou. Nemáte žádné téma. Vy ani nemáte program. Vy nemáte ani energii, vy nemáte ani osobnost, která by byla schopna přijít s jasnou alternativou. Ani nevíte, kdo vlastně za vás tam je. Protože teď to vypadá, že pan Fiala je zase předseda, aspoň to z mediálního hlediska vypadá.
Co vám zůstalo? Jediné je Antibabiš. Takže vy jste se vrátili k Antibabišovi, k receptu, který už několikrát nefungoval a přesto ho zkoušíte znovu a znovu. Jak to říkal Albert Einstein? Já vám to tady připomenu: definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky. Už jsem vám to tady jednou přečetl, ale já chápu, že když něco řeknu, že a priori to neakceptujete, ale přece jenom zkuste se nad tím zamyslet.
Rozumím tomu, že pro opozici je těžké konkurovat vládě, která reaguje rychle, která se nebojí rozhodovat a která si za svými kroky stojí, protože přesně tohle oni, když měli možnost, nedělali. Vy jste to nedělali. Vy jste vyčkávali, analyzovali, diskutovali, filozofovali. No a mezitím problémy narůstaly a naopak pro nás bylo snadné jejich bezradnosti nastavovat zrcadlo. Což voliči pak potvrdili ve sněmovních volbách.
Dnes je situace jiná. Stát je aktivní. Reagujeme na vnější šoky. Chráníme občany před nepřiměřenými dopady globálních událostí. Stabilizujeme ekonomiku a zároveň vláda plní program, díky němuž jí lidé dali důvěru. Ano, je jasné, že krize, íránská krize bude mít dopad na ekonomiku. A samozřejmě už zase slyšíme, už teď, že za to budeme moci my, ale dobře jsme si na to zvykli.
Já nechci říct – až dnes tato mimořádná schůze skončí, nezůstane po ní žádný závěr o selhání vlády. Zůstane po ní jen obraz opozice, která se snažila vytvořit krizi tam, kde není, protože sama nemá co nabídnout. Takže samozřejmě dneska tady budete kritizovat, ale já a vláda budeme dále pracovat. Od 17 hodin máme ten call s Macronem ohledně sociálních sítí a v 17.30 přijde pan generální tajemník NATO Mark Rutte, se kterým jsem byl už 2 hodiny v Bruselu v jeho rezidenci, viděli jsme se v Davosu... Ně strašně baví, když někdo říká, že přichází proto, že máme nějaký problém. On byl i u Trumpa, je to jeho oblíbenec, tak mě to baví, že už oni někteří vědí dopředu, co budeme řešit.
Já znám pana Rutteho dlouho a uvidíme, budeme mít krátkou tiskovou konferenci po tom jednání, kde vás budeme informovat o tom, jak to vlastně vypadá. Protože je teďka otázka, jak se NATO zachová, jak to evropské NATO bude fungovat. V pátek ve 14 hodin je ten call ohledně situace Hormuzu? Tam je – já budu účasten. Minule mě tam Novinky zkoušeli o tom, že to mělo být za účasti lídrů. Nebyla to pravda. Bylo to na úrovni ministrů, neboli náměstků. A v pátek budeme mluvit o tom, jak Evropa vlastně chce řešit tuhle situaci.
Česká republika je u toho, my jsme u toho. Berou nás vážně a ty naše dopisy už mají i dopady a získáváme proto některé spojence a budeme dále na tom na tom pracovat. My určitě nadále budeme plnit program, potřebujeme prosadit zákony jako stavební zákon. My jsme slíbili, že budeme řešit konkrétní problémy lidí a určitě to budeme dělat.
Dnes samozřejmě ta schůze – nevím, jak dlouho potrvá, budeme slyšet, vážení spoluobčané, zase různé nesmysly od opozice, protože bohužel je to tak, že není možné s opozicí – když já jsem se snažil vést nějakou seriózní debatu na témata, které trápí celou naši společnost. Takže jen kritika o ničem.
Slyšeli jsme to v tom prvním projevu. Já už ani nechci tady jako zdržovat. Děkujeme opozici, že svolala tu schůzi, abych měl možnost tady vystoupit a informovat hlavně naše spoluobčany, že tahle vláda je tady pro ně, že budeme plnit ten program, že vám budeme skládat účty, že vám budeme naslouchat a těšíme se samozřejmě na spolupráci.
Teďka mám plno zahraničních povinností. Je neformální summit, poletím do Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Uzbekistánu s našimi podnikateli. Jsou to důležité země, kde budeme prosazovat zájmy našich českých firem. Potom ještě poletím do Arménie a šestého sedmého května se těším do Moravskoslezského kraje, kde jsme vyhráli, kde jsem kandidoval, a konečně zase budu mezi vámi. Takže děkuju a těším se příště na shledanou. (Potlesk z řad poslanců ANO.)
Ing. Andrej Babiš
