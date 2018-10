Premiér Babiš: Ty čtyři roky pod naším vedením se Praze nelíbily

Nemůžu tohle týdenní hlášení začít jinak než poděkováním. Vám všem, kdo jste nám v pátek a sobotu dali hlas. Moc si toho vážíme a je to pro nás velký závazek vůči vám. A taky gratuluju našim lídrům a kandidátům, kteří udělali skvělý výsledek ve volbách.

Vyhráli jsme v 11 ze 13 velkých měst. Ostrava, Olomouc, Pardubice, Karlovy Vary, Hradec Králové, Brno, Jihlava, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín. Zdravím i do všech dalších měst a vesnic, kde jste uspěli. A gratuluju našim kandidátům do senátu, kteří se dostali do 2. kola. Pamatuju, jak v roce 2012 se do druhého kola nedostal ani jeden. Letos jich postoupilo 11.

Pamatujte, důvěra lidí je obrovský závazek, který nesmíme zklamat. Já s tímhle vědomím pracuju od chvíle, co jsem vstoupil do politiky. Zrovna den před vypuknutím voleb jsme bilancovali 100 dnů fungování naší nové vlády. A tak jsme předstoupili před lidi s výkazem naší práce. Tato vláda navázala na úspěchy naší předchozí menšinové vlády, která fungovala 195 dní a na výsledcích její práce teď stavíme. Dávám vám do komentáře celou prezentaci.

Tak. A teď Praha.

Neúspěch. A pro mne velké zklamání. Ale pojďme popořadě.

Nasadili jsme Petra Stuchlíka. Byl skvělý v kampani. Jel na 120 procent. Vážím si ho jako člověka i za to, co předvedl. Je to dobrý manažer a jeden z nejlepších lidí, kteří za nás kandidovali. Prodal firmu, šel s kůží na trh, ale pozdě. Má moje velké díky.

Jak to, že to nevyšlo? Ty čtyři roky pod naším vedením se Praze nelíbily. A já se Pražákům vůbec nedivím. Naše pražská organizace je velmi slabá. Žila jenom z našich úspěchů ve sněmovních volbách. Svým působením nebyla přidanou hodnotou jako Tomáš Macura v Ostravě nebo Petr Vokřál v Brně, naopak byla negativní. Měli jsme čtyři starosty městských částí, dva obstáli, dva propadli. A pořádně. ODS jich měla pět, ale daleko lepších, třeba paní Černochovou. V Praze jsme toho prostě moc neukázali. I když jsme převzali město s různými tunely a nevýhodnými smlouvami, snížili jsme dluh Prahy o zhruba 13 miliard korun. Ale neuměli jsme naši práci prodat.

Možná jsme měli být tvrdší a je asi i moje chyba, že jsme pražskou organizaci neřešili už dřív. Je to teď náš velký úkol, hlavně můj.

