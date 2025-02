Premiér Fiala: Český obranný průmysl je opět na světové úrovni

„Český obranný průmysl vyváží naše výrobky úspěšně do světa a zajišťuje doma tisíce pracovních míst. Investice do obrany vždy vedly k inovacím a posílení ekonomiky a musí tomu tak být i nyní,“ řekl na úvod předseda vlády Petr Fiala.

Obranný průmysl je navíc důležitý i pro probíhající modernizaci české armády, na které se české firmy podílejí. „Na evropské úrovni opakovaně vyvíjíme tlak na to, aby měly obranné firmy stejné příležitosti, jako jejich kolegové v jiných oborech. Aby byl nejen český, ale i evropský průmysl konkurenceschopný, musí disponovat dostatkem financí a předvídatelným prostředím. Povedlo se nám prosadit financování Evropské investiční banky pro malé a střední firmy v rámci technologií duálního užití,“ uvedl premiér s tím, že dalším krokem je financování Evropské investiční banky a následně i komerčních bank pro čistě vojenský materiál.

V lednu 2025 k tomu předseda vlády společně s dalšími 19 evropskými lídry vyzval právě Evropskou investiční banku. Je potřeba i změna přístupu bank působících v ČR a jednání se vedou i s Českou bankovní asociací.

„Pokračovat budeme i dál, a to navyšováním výdajů na obranu na minimálně 3 % HDP během několika dalších let. Dále by měla Evropská unie dát nevyužitých 93 miliard eur z takzvaného Fondu obnovy na posílení naší obranyschopnosti, na podporu společných nákupů pro naše armády nebo na podporu posílení kritické infrastruktury. A za třetí, musíme k další vojenské podpoře Ukrajiny využít peníze ze zmrazeného ruského majetku z celé Evropy. Podle různých analýz přinese jedna koruna rozumně vynaložená na obranu další tři koruny v rámci české ekonomiky. My si nemůžeme dovolit tuto unikátní šanci promarnit,“ připomenul premiér Fiala.

Pro české obranné podniky se téměř druhým domácím trhem stala Ukrajina. Celkový český export na Ukrajinu je pak o čtvrtinu vyšší než v předválečných letech. „V loňském roce 2024 zprostředkovalo Česko Ukrajině dodávky cca 1,5 milionu kusů dělostřelecké munice včetně cca 500 tisíc kusů munice ráže 155 mm – na tu se zejména zaměřuje česká muniční iniciativa,“ doplnil předseda vlády s poděkováním jak ministryni Černochové, tak zástupcům obranného průmyslu.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády