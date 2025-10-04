Premiér Fiala: Dali jsme ČR dohromady. Splnili jsme cíl

Děkuji všem voličům, kteří se voleb zúčastnili. Velké poděkování míří těm, kteří podpořili koalici SPOLU, všem podporovatelům, kandidátům a těm, kteří pracovali na kampani.
Gratuluji vítězi voleb Andreji Babišovi, stejně tak gratuluji všem zúčastněným stranám k jejich ziskům.
Koalice SPOLU nesla v uplynulých letech hlavní zátěž všech krizí, kterými Česko prošlo. Zvládli jsme největší bezpečnostní i hospodářskou krizi v novodobé historii. Udělali jsme řadu nepopulárních, ale potřebných kroků.
Splnili jsme náš hlavní slib. Dali jsme Českou republiku dohromady. Dnes jsme zemí, která je energeticky nezávislá na Rusku, stavíme dálnice rychleji než v Polsku a náš ekonomický růst překonává Rakousko i Německo.
Výsledek vládních stran včetně Pirátů je na počet hlasů lepší, než byl v roce 2021. To je po čtyřech letech tězkého vládnutí unikátní výsledek. Volby ale rozhodly hlasy, které nepropadly, ale koncentrovaly se u hnutí ANO.
Výsledek je jasný a je potřeba ho demokraticky akceptovat. Děkuji vám.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
autor: PV