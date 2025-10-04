Premiér Fiala: Dali jsme ČR dohromady. Splnili jsme cíl

05.10.2025 8:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům voleb.

Foto: Screen ČT24
Popisek: Petr Fiala v debatě České televize

Děkuji všem voličům, kteří se voleb zúčastnili. Velké poděkování míří těm, kteří podpořili koalici SPOLU, všem podporovatelům, kandidátům a těm, kteří pracovali na kampani.

Gratuluji vítězi voleb Andreji Babišovi, stejně tak gratuluji všem zúčastněným stranám k jejich ziskům.

Koalice SPOLU nesla v uplynulých letech hlavní zátěž všech krizí, kterými Česko prošlo. Zvládli jsme největší bezpečnostní i hospodářskou krizi v novodobé historii. Udělali jsme řadu nepopulárních, ale potřebných kroků.

Splnili jsme náš hlavní slib. Dali jsme Českou republiku dohromady. Dnes jsme zemí, která je energeticky nezávislá na Rusku, stavíme dálnice rychleji než v Polsku a náš ekonomický růst překonává Rakousko i Německo.

Výsledek vládních stran včetně Pirátů je na počet hlasů lepší, než byl v roce 2021. To je po čtyřech letech tězkého vládnutí unikátní výsledek. Volby ale rozhodly hlasy, které nepropadly, ale koncentrovaly se u hnutí ANO.

Výsledek je jasný a je potřeba ho demokraticky akceptovat. Děkuji vám.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
autor: PV

Proti komu bojujete chápu

Ale má otázka je s kým? Respektive s kým byste pak chtěli vládnout? Na to vládnout sami asi mít nebude (myslím hlasy) a jestli jste proti této vládě a pirátům, tak kdo vám pak zbývá? Opravdu je pro vás přijatelnější SPD nebo komunisté než třeba ODS nebo STAN? Děkuji za vyjádření. Saudová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

