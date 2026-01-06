Farský (STAN): Stratkom byl součástí naší obrany v informační válce

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke konci stratkomu.

Farský (STAN): Stratkom byl součástí naší obrany v informační válce
Stát můžete ovládnout třemi způsoby:

  • vojensky, tak jako to provádí Putin na Ukrajině,
  • ekonomicky, tak jako to zkouší Čína, zvláště v Africe,
  • nebo prostřednictvím dezinformací, aby se vám stát odevzdal ve volbách sám. Že šíření lží dokáže rozhodnout, jsme viděli třeba u Brexitu.

Stratkom byl součástí naší obrany v informační válce. V té, kde jsme minimálně od roku 2013 pod útokem Ruska. A kde se dá očekávat, že útoky budou dále sílit. Omezit činnost na tomto poli, ať už na Ministerstvu zahraničních věcí nebo na Úřadu vlády, je trestuhodné a přímo to ohrožuje naši bezpečnost. Snad je to neznalostí a bude brzy napraveno. Protože tohle je hlavní bojiště, kde se rozhoduje o naší budoucnosti. A zatím na něm Rusko dost vyhrává.

V porovnání s náklady na standardní obranu, jsou náklady na obranu v informační válce minimální. Ale nebezpečí je přitom stejně.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
