Farský (STAN): Stratkom byl součástí naší obrany v informační válce

Stát můžete ovládnout třemi způsoby:
- vojensky, tak jako to provádí Putin na Ukrajině,
- ekonomicky, tak jako to zkouší Čína, zvláště v Africe,
- nebo prostřednictvím dezinformací, aby se vám stát odevzdal ve volbách sám. Že šíření lží dokáže rozhodnout, jsme viděli třeba u Brexitu.
Stratkom byl součástí naší obrany v informační válce. V té, kde jsme minimálně od roku 2013 pod útokem Ruska. A kde se dá očekávat, že útoky budou dále sílit. Omezit činnost na tomto poli, ať už na Ministerstvu zahraničních věcí nebo na Úřadu vlády, je trestuhodné a přímo to ohrožuje naši bezpečnost. Snad je to neznalostí a bude brzy napraveno. Protože tohle je hlavní bojiště, kde se rozhoduje o naší budoucnosti. A zatím na něm Rusko dost vyhrává.
V porovnání s náklady na standardní obranu, jsou náklady na obranu v informační válce minimální. Ale nebezpečí je přitom stejně.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.