Premiér Fiala: Evropská unie nutně potřebuje reformu migrační politiky

Českého předsedu vlády přijal také rakouský prezident Alexander Van der Bellen a diskutoval s představiteli rakouské hospodářské sféry.

Oba lídři se shodli, že česko-rakouské vztahy jsou nejlepší, jaké kdy byly. Naše země mají dlouhou společnou minulost a kulturu, máme podobný pohled na výzvy zahraniční a evropské politiky a máme zájem na rozvíjení konkrétní spolupráce. Jednou ze společných výzev je otázka nelegální migrace.

„Naše země se shodují v tom, že EU nutně potřebuje reformu migrační politiky. Současná situace je neudržitelná a potřebujeme velmi rychle najít společné evropské řešení. Naše země volají po posílení zabezpečení vnější schengenské hranice, rychlejším vyhošťování a spolupráci se třetími zeměmi. Musíme nelegální migranty odrazovat od toho, aby se do Evropy vydávali a bojovat proti pašerákům a obchodníkům s lidským neštěstím,“ uvedl premiér.

Důležitým tématem jednání byla energetika. Lídři se shodli na potřebě posílení přeshraničního propojení elektrické sítě mezi Českem a Rakouskem, které je předpokladem pro dosažení evropských cílů v oblasti dekarbonizace.

Premiér Fiala rovněž ocenil společný pohled obou zemí na rozšiřování EU a integraci států západního Balkánu a zdůraznil, že Česká republika na prosincovém zasedání Evropské rady podpoří zahájení přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem a udělení kandidátského statusu Gruzii.

Premiér Fiala zdůraznil, že ČR chce do 10 let dostavět klíčové dálnice, což se týká i dálničních spojení D3 a D52 do Rakouska. „Výstavba posledních dvou úseků dálnice D3 ke státní hranici do Dolního Dvořiště začne letos a v příštím roce. Hotovo bude do 3 let. V realizaci jsou nyní tři úseky kolem Českých Budějovic. Dostavba dálnice D52 Brno–Vídeň začne za tři roky a dokončena by měla být v roce 2031,“ dodal premiér.

Oba státníci jednali také o železničním projektu Via Vindobona, tedy spojení Berlín– Praha– Vídeň. Na naší straně probíhají intenzivní přípravy, nyní je důležité spolupracovat na zajištění evropského financování.

Po skončení jednání oba politici zamířili do kaple Spolkového kancléřství, kde zapálili svíčku za zesnulého Karla Schwarzenberga. Českého premiéra přijal poté rakouský prezident Alexander Van der Bellen, se kterým diskutoval o rozšíření EU, aktuální situaci v Izraeli a dalších mezinárodních tématech.

Rakousko je 7. nejdůležitějším obchodním partnerem Česka a také významným investorem. Vývoz českých firem do Rakouska dosáhl loni rekordních 251 miliard Kč.

