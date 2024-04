Premiér Fiala: Místa, spojená s romským holocaustem, překryl nezájem

reklama

Muzeum romské kultury slavnostně otevřelo Památník holocaustu Romů a Sintů v Čechách, který vznikl na autentickém místě bývalého tzv. cikánského tábora Lety u Písku. V 70. letech minulého století zde byl postaven areál velkokapacitního vepřína. Po vykoupení vepřína státem zajistilo Muzeum romské kultury v roce 2022 jeho demolici.

„Konečně si můžeme důstojně připomenout romské oběti zrůdné, nepochopitelné ideologie, která ve 30. a 40. letech sevřela Evropu. Musíme si otevřeně přiznat, že to všechno trvalo příliš dlouho. O proměně tohoto místa se mluvilo už před 30 lety, a stát pak příliš dlouho otálel s vykoupením pozemků. Památník tu měl stát mnohem dřív,“ uvedl v projevu premiér.

Předseda vlády připomněl, že o romském holocaustu se v minulosti příliš nemluvilo. „Nebyla to věc, která by figurovala v historické paměti podobně silně jako židovský holocaust. Místa spojená s utrpením Romů jsme místo toho překryli. Nikoli obrazně, ale doslova: Tady v Letech stál dlouhá léta vepřín, na místě druhého podobného tábora v Hodoníně u Kunštátu zase fungovalo rekreační zařízení. Bylo to celé smutné, nedůstojné a nespravedlivé,“ dodal předseda vlády.

Premiér poděkoval všem, kdo se na památníku podíleli finančně – kromě českého státu také fondům EHP, a tedy Islandu, Lichtenštejnsku a Norsku, velvyslanectví SRN a dalším partnerům a také Muzeu romské kultury Brno, které za památník převzalo odpovědnost. „Ačkoli nemůžeme změnit minulost, ani tu 80 let starou, ani tu mnohem mladší, kdy místa spojená s romským holocaustem překryl nezájem, snažíme se dělat to, co můžeme – měnit naši přítomnost a dělat správné věci alespoň dnes. A to je pro mě nejdůležitější světlý bod a největší naděje – že se věci pomalu ale jistě mění k lepšímu,“ dodal premiér.

V Letech u Písku v letech 1942–1943 fungoval protektorátní, tzv. cikánský tábor. Tento prostor sloužil k násilné koncentraci převážně českých Romů a Sintů před jejich deportací do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau. V táboře byly vězněny celé rodiny včetně malých dětí a starých lidí a pod dohledem ozbrojených dozorců zde museli snášet nehumánní životní podmínky.

Podle posledních výsledků historického bádání prošlo letským táborem 1294 osob, z nichž nejméně 335 zde zahynulo. Převážná část obětí je pohřbena v provizorním pohřebišti v blízkosti tábora. Samotné budovy tábora byly po posledním hromadném transportu ještě v roce 1943 srovnány se zemí a vypáleny.

Památník holocaustu Romů a Sintů v Čechách se pro veřejnost otevře poprvé v neděli 12. 5. 2024 – tedy ve stejný den, kdy se u nouzového pohřebiště v bezprostřední blízkosti památníku koná tradiční pietní akt k uctění památky obětí holokaustu Romů a Sintů. Návštěvníci pietního aktu tak budou moci absolvovat prohlídky areálu Památníku včetně obou jeho expozic.

