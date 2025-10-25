Posun u Zelenského. Už je „na frontě“. Rusové čekají

Mír na Ukrajině je blízko, oznámil v USA Putinův vyjednavač Kirill Dmitrijev. Připomněl, že to není tak dlouho, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdil, že Rusové nemají dostat ani metr ukrajinské půdy. Teď tentýž Zelenskyj připouští, že boje se mají zastavit na současné frontové linii a má se jednat.

Posun u Zelenského. Už je „na frontě“. Rusové čekají
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Vyjednavač ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev těsně po vyhlášení nových Trumpových sankcí na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil přijel do Washingtonu na jednání. V rozhovoru pro CNN Dmitrijev prohlásil, že plánovaná schůzka v Budapešti mezi Trumpem a Putinem nebyla zrušena, což tvrdil Trump, ale jen dočasně odložena.

Donald Trump pravil, že se mu nezdálo správné jet na takovou schůzku ve chvíli, kdy Rusové dál útočí na Ukrajinu a reálný mír se zdá být ještě daleko. Dmitrijev se však nechal slyšet, že ve skutečnosti je mír na Ukrajině už blízko. „Věřím, že Rusko, USA a Ukrajina jsou ve skutečnosti docela blízko k diplomatickému řešení,“ řekl doslova. Ale nepřidal podrobnosti.

Agentura Reuters připomněla, že evropské země spolupracují s Ukrajinou na novém návrhu příměří ve válce, a to na současné frontové linii, při zachování důležité role USA při vyjednávání.

Dmitrjev v této souvislosti poukázal, že to není tak dlouho, kdy Volodymyr Zelenskyj tvrdil, že Rusové nemají dostat ani metr ukrajinské půdy. Teď tentýž Zelenskyj připouští, že boje se mají zastavit na současné frontové linii a že se má jednat. „Je to velký krok prezidenta Zelenského, že už uznal, že jde o bojové linie,“ řekl Dmitrijev.

Zelenskyj však při setkání členů tzv. koalice ochotných prohlásil, že je třeba dál zvyšovat tlak na Rusko a Ukrajině poskytnout jasné bezpečnostní záruky. „Jsem vděčný za sdílený postoj k potřebě dále zvýšit tlak na Rusko a pokračovat ve spolupráci se Spojenými státy na vytvoření jasných a spolehlivých bezpečnostních záruk pro Ukrajinu,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X k setkání v Londýně.

 

Zdá se však, že Dmitrijev přijel do Washingtonu především kvůli již zmíněným Trumpovým sankcím na dva ruské ropné giganty. Dmitrijev konstatoval, že jakákoli vyjednávání předpokládají, že vyjednávající strany vůči sobě budou přistupovat s respektem. A že Trumpovy sankce se obrátí proti němu samotnému a proti Američanům. „Povede to jen k tomu, že benzin na amerických čerpacích stanicích bude stát víc,“ řekl Dmitrijev.

Americký zpravodajský server Axios informoval, že se Dmitrijev v sobotu v Miami setká se zvláštním vyslancem Trumpa Stevem Witkoffem.

Podle CNN se s ruským zvláštním vyslancem setká i republikánská kongresmanka z Floridy Anna Paulina Luna. Začátkem tohoto měsíce Luna na sociálních sítích prohlásila, že se plánuje setkat s Dmitrijevem, a zmínila, že je důležité, aby USA i nadále „podporovaly vztahy a rozhovory o míru a obchodu“ s Ruskem. „Naše dvě země nemusí být nepřáteli. Spojenci v obchodu prospívají všem,“ zdůraznila Luna.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

