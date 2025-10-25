Posun u Zelenského. Už je „na frontě“. Rusové čekají

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Donald Trump pravil, že se mu nezdálo správné jet na takovou schůzku ve chvíli, kdy Rusové dál útočí na Ukrajinu a reálný mír se zdá být ještě daleko. Dmitrijev se však nechal slyšet, že ve skutečnosti je mír na Ukrajině už blízko. „Věřím, že Rusko, USA a Ukrajina jsou ve skutečnosti docela blízko k diplomatickému řešení,“ řekl doslova. Ale nepřidal podrobnosti.
Agentura Reuters připomněla, že evropské země spolupracují s Ukrajinou na novém návrhu příměří ve válce, a to na současné frontové linii, při zachování důležité role USA při vyjednávání.
Dmitrjev v této souvislosti poukázal, že to není tak dlouho, kdy Volodymyr Zelenskyj tvrdil, že Rusové nemají dostat ani metr ukrajinské půdy. Teď tentýž Zelenskyj připouští, že boje se mají zastavit na současné frontové linii a že se má jednat. „Je to velký krok prezidenta Zelenského, že už uznal, že jde o bojové linie,“ řekl Dmitrijev.
Zelenskyj však při setkání členů tzv. koalice ochotných prohlásil, že je třeba dál zvyšovat tlak na Rusko a Ukrajině poskytnout jasné bezpečnostní záruky. „Jsem vděčný za sdílený postoj k potřebě dále zvýšit tlak na Rusko a pokračovat ve spolupráci se Spojenými státy na vytvoření jasných a spolehlivých bezpečnostních záruk pro Ukrajinu,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X k setkání v Londýně.
Ahead of the Coalition of the Willing meeting, I met with @Keir_Starmer, Mette Frederiksen @Statsmin, @MinPres Dick Schoof, @SecGenNATO Mark Rutte, and @EmmanuelMacron who joined online, to coordinate steps to strengthen Ukraine’s defense capabilities and protect critically… pic.twitter.com/CCSqj8wsJ7— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) October 24, 2025
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Americký zpravodajský server Axios informoval, že se Dmitrijev v sobotu v Miami setká se zvláštním vyslancem Trumpa Stevem Witkoffem.
Podle CNN se s ruským zvláštním vyslancem setká i republikánská kongresmanka z Floridy Anna Paulina Luna. Začátkem tohoto měsíce Luna na sociálních sítích prohlásila, že se plánuje setkat s Dmitrijevem, a zmínila, že je důležité, aby USA i nadále „podporovaly vztahy a rozhovory o míru a obchodu“ s Ruskem. „Naše dvě země nemusí být nepřáteli. Spojenci v obchodu prospívají všem,“ zdůraznila Luna.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.