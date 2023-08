Premiér Fiala: Některé opoziční strany jednoduše neříkají pravdu

reklama

Chtěl jsem napsat něco zcela prázdninového, ale nedá mi to a tento příspěvek bude o politice.

Mnoho lidí je z politiky a politiků otrávených. Bylo to tak vždy, ale ne vždy to má stejné příčiny. Někdo politikům prostě nevěří. Jiní mají pocit, že se věci neposouvají tak rychle kupředu, jak by si přáli. Část z nich uvažuje o tom, jestli by neměli dát šanci těm, kteří slibují rychlé a bezbolestné vyřešení všech problémů. Taková řešení ale neexistují. Politici by měli mít odvahu prosazovat to, co bude fungovat v dlouhodobém horizontu, i když to třeba momentálně není populární. Pokud vám některé opoziční strany například tvrdí, že ozdravný balíček nebo důchodovou reformu naše země nepotřebuje, jednoduše vám neříkají pravdu.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



