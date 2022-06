Premiér Fiala: Udělali jsme řadu kroků, které mohou pomoci

reklama

Ano, děkuji. Tak teď jsem vyslechl i tu otázku paní Baďurové. My samozřejmě, vláda nemůže pomoci všem, kteří měli uděleny peníze ve Sberbank. Na druhé straně bych chtěl říct, že tam aspoň část těch vkladů je do určité výše pojištěna, tak jak to odpovídá zákonu a mezinárodním pravidlům, a ty jsou potom prostřednictvím jiné banky, byla to Komerční banka, lidem vypláceny.

Já rozumím těm problémům malých a středních podnikatelů. A my jsme udělali řadu kroků, které jim mohou pomoci. Udělali jsme kroky, které vedou ke snížení pohonných hmot, což nepochybně podnikatelům pomáhá. A není to jenom to, co teď vstoupilo v platnost, to je snížení spotřební daně, ale připomenu také zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun, což jak víme i z rozhovoru s podnikateli, pomáhá především těm menším a středním podnikatelům. Odložení platby DPH pro podnikatele v autodopravě a další a další kroky. Zavedli jsme, nebo upravili jsme program Záruka pro malé a střední podniky 2015 až 2023, a to o záruku Vynucená změna dodavatele energií, a to je něco, po čem v tom dotaze paní volala, a o čem jste se zmiňovala i vy, protože to znamená, že se bude poskytovat bezúplatně až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru ta záruka. Maximální výše může být 2 miliony korun.

Doba ručení až 2 roky. Čili je tu konkrétní pomoc pro malé a střední podnikatele. Samozřejmě je nám jasné, že - a chceme to udělat, je potřeba i nějakým způsobem silněji pomoci a jít proti těm rostoucím cenám energií. Jak víte, tak vláda připravuje úsporný tarif... (Předsedající: Pane premiére: Čas.) a to bude pomoc, která určitě všem pomůže.

