Prezident Pavel: Vyzývám předsedu vlády k dialogu o delegaci na summitu v Ankaře

Způsob, kterým se vláda staví k účasti prezidenta republiky na summitu v Ankaře, je v rozporu s usnesením Ústavního soudu. Ten uložil vládě – kromě zřízení potřebné akreditace – aby se zdržela jednání, kterým by účast prezidenta a jeho doprovodu bránila nebo ji ztěžovala.
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Vláda by zjednodušeně měla postupovat podle dosavadních zvyklostí, dokud soud nerozhodne. Tedy tak, aby prezident jako hlava státu měl možnost zastupovat Českou republiku v pozici vedoucího národní delegace jak na neformální večeři lídrů, tak na následujícím jednání Severoatlantické rady. Stejně jako v minulosti, kdy českou delegaci vedli čeští prezidenti. Vláda tímto usnesením navíc nerespektuje ani protokolární zvyklosti při pořádání vrcholného setkání členských zemí NATO.
Vnímám zájem vlády prezentovat vlastní politiku v mezinárodní situaci, která není jednoduchá. Nabízím proto opakovaně kompromisní řešení, které umožní civilizovaný průběh jednání, v souladu s existujícími pravidly a zvyklostmi. Předseda vlády si vybere jedno ze dvou vrcholných jednání státníků na summitu a druhé absolvuje prezident.
Přes nevstřícné kroky vlády jsem stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s Ústavou, předběžným opatřením Ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi a zároveň umožní prezidentovi i předsedovi vlády naplnit jejich úlohu.
V zájmu zachování důstojné reprezentace naší země vyzývám předsedu vlády k dialogu o uspořádání účasti české delegace na nadcházejícím summitu v Ankaře.
Petr Pavel
prezident republiky
Pražský hrad 29. června 2026
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
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