Macinka se kvůli zdraví omluvil z ČT. Zavolali Decroix a bylo zle

Původně měl být hostem pondělního Interview ČT24 ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Ten se ale podle moderátora Jiřího Václavka pořadu kolem půl čtvrté odpoledne ze zdravotních důvodů omluvil, a hostem se tak stala bývalá ministryně spravedlnosti a poslankyně ODS Eva Decroix.
Podle Evy Decroix je z postupu vlády patrné, že rozhodnutí Ústavního soudu splnila jen velmi nerada. Připomněla, že předběžné opatření se netýkalo pouze akreditace prezidenta Petra Pavla na summit NATO.
„To předběžné opatření Ústavního soudu mělo dva výroky. A tím druhým výrokem bylo, že vláda nemá v žádném ohledu ztěžovat nebo bránit prezidentovi a jeho doprovodu v účasti na summitu NATO,“ uvedla členka ústavně-právního výboru a bývalá ministryně spravedlnosti.
Podle ní se tak nyní může česká delegace dostat do nepříjemné situace přímo na summitu. „No a teď si představte tu situaci, že přijede naše česká delegace do NATO a podle všech protokolárních a ústavních zvyklostí všichni zcela logicky očekávají, že vedoucím delegace je pan prezident,“ dodala Decroix.
Následně vládu obvinila, že svým postupem riskuje další ostudu. „A o co se teď snaží vláda? No o další trapas, který si působí sama, když trvá na tom, že vedoucím delegace bude pan premiér,“ prohlásila politička.
Následně uvedla, že podle ní nebude mít usnesení české vlády na průběh summitu NATO zásadní vliv a aliance se bude řídit vlastními pravidly. „Myslím si, že vlastně jenom ze sebe vláda dělá opravdu šašky,“ zdůraznila Decroix.
Podle Decroix by přitom vláda mohla celou situaci vyřešit mnohem jednodušeji, pokud by prezidentovi jasně stanovila mandát pro jednání na summitu. „Jestli vláda chce dosáhnout toho, že chce zastupovat zemi důstojně, nebylo by mnohem jednodušší, kdyby vláda definovala panu prezidentovi mandát?“ pokračovala Decroix.
Jedním dechem dodala, že vláda měla postupovat cestou dohody mezi premiérem a prezidentem. „A kdyby tak jako ve všech ostatních normálních případech a ve všech ostatních normálních zemích si pan premiér sedl s panem prezidentem a ti dva si řekli: já půjdu na tu večeři, vy půjdete na to jednání a společně tam budeme říkat toto? Celá tato šaškárna se dala vyřešit tím, že by vláda svým politickým usnesením rozhodla, jaký bude mandát pana prezidenta na summitu,“ zopakovala.
Decroix: Možná se premiér bojí, že by ho prezident upozadil
Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády uvedl, že summit NATO je specifický mimo jiné kvůli rozhodování o finanční pomoci Ukrajině, tedy tématu, kde se postoje vlády a prezidenta mohou lišit.
Ani tento argument ale podle Decroix neobstojí. „Toto není přece první summit, kde se rozhoduje o velmi specifické záležitosti, jako je válka na Ukrajině. Ta specifičnost té situace je trošku pochybná,“ uvedla. Podle ní by bylo namístě, aby si vláda a prezident vyjasnili společné stanovisko ještě před cestou. „Od 18. března, kdy toto téma leží na stole, pan prezident říká: Jsem připraven jednat. Jsem připraven respektovat zahraniční politiku vlády,“ připomněla Decroix.
Následně nabídla vlastní vysvětlení sporu. „Třeba se pan premiér bojí, že pan prezident bude důležitějším hostem vzhledem k jeho minulosti, vzhledem k tomu, že tomuto tématu opravdu rozumí, vzhledem k jeho velmi státnickému a důstojnému vystupování. Třeba se pan premiér bojí, že by byl spíše upozaděn,“ míní Decroix.
Decroix následně přišla i s druhým možným vysvětlením sporu, které podle ní může být ještě horší než obava premiéra z upozadění. „Moje druhé vysvětlení je možná ještě horší. Třeba je to jen malá msta malého mužíka, který sedí na ministerstvu zahraničí, který nikdy neodpustil panu prezidentovi to, že na něj napráskal ty SMSky,“ řekla na adresu ministra Macinky.
A dodala: „Třeba je to jenom takhle jednoduché. Třeba jsou to jenom malá hloupá ega, do kterých se zamotala nyní celá Česká republika. Třeba jenom v živém přenosu sledujeme trapná nevypořádaná ega lidí, kteří nezastupují náš stát, protože věcně, opakuji, se toto dalo vyřešit třeba někde za zavřenými dveřmi,“ řekla.
Následně se vrátila k ústavní roli prezidenta s tím, že Petr Pavel je v pozici, kdy se odvolává na pravomoc, kterou mu dává ústava. „Mám pocit, že pan prezident je zde v pozici, kdy otevřeně říká: podle ústavy zastupuje stát navenek, o výkonu této ústavní pravomoci rozhoduje prezident. Nemůže si tuto pravomoc nárokovat vláda,“ řekla.
„Pan prezident se toto opakovaně snaží nějakým způsobem smírně a v klidu domluvit s vládou. A co dělá vláda? Uzurpuje si pravomoc, neodpovídá na dopisy prezidenta,“ konstatovala Decroix.
„Neukázal by pan premiér Babiš velkorysost, kdyby odpověděl na dva dopisy? Neukázal by pan premiér Babiš velkorysost, kdyby neškemral na tiskové konferenci vlády a nesnažil se přemluvit pana prezidenta, aby nikam nejezdil? Není náhodou to, co dělá dnes pan prezident, přesně výkonem nejen jeho mandátu, ale také výkonem jeho možná i občanské povinnosti hájit rozdělení těch ústavních pravomocí tak, jak je máme napsané v ústavě?“ ptala se Decroix.
„Tohle není legrace.“ Decroix varovala před Babišovým výkladem ústavy
Andrej Babiš po jednání vlády uvedl, že příští rok by kabinet neměl problém s tím, aby Českou republiku na summitu NATO reprezentoval prezident Petr Pavel. Letos na to má ale vláda podle něj zásadně jiný názor. „Doufejme, že se to ještě pan prezident rozmyslí a celkově se ta situace i v naší společnosti zklidní,“ řekl Babiš.
Decroix na to reagovala ironicky. „To je opravdu velmi velkorysé, když pan premiér někomu dovolí, že příští rok bude moci plnit své ústavní pravomoci. Jenom připomenu, že to je přece jádro toho sporu, jestli premiér může rozhodovat o tom, co bude nebo nebude dělat prezident. A já jako právník říkám, tohle vůbec není legrace. V okamžiku, kdy připustíme ten Babišův svět, že on velkoryse dovolí prezidentovi, ale až příští rok, aby se choval jako prezident. Co to je? Takhle nefunguje naše ústava,“ dodala.
Když moderátor poznamenal, že o kompetenčním sporu ještě autoritativně rozhodne Ústavní soud, Decroix se u slova „autoritativně“ zastavila. Vysvětlila, že je citlivá na výroky ministra zahraničí Petra Macinky o „ústavním puči“ a zpochybňování role Ústavního soudu. „Autoritativně, pozor, to jenom vyznívá velmi negativně. Ústavní soud rozhodl kompetenční spor, který spustil kdo? Který spustila vláda. On ho rozhodl zatím předběžně. Rozumím, jak jste to chtěl říct, ale jenom prosím ve vztahu k těm výrokům pana Macinky o ústavním puči a o zpochybňování celé role Ústavního soudu jsem proto takto reagovala,“ upozornila Decroix. Moderátor následně upřesnil, že neřekl „autoritářsky“, ale „autoritativně“.
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