Prezident Zeman: Obdivuji Izrael jako zemi statečných lidí

Šalom. Vážení přátelé, dámy a pánové,

je mi velikým potěšením, že se s Vámi mohu setkat zde na Pražském hradě. Pamatuji si naše setkání na AIPAC před třemi roky, když jsem parafrázoval Johna Kennedyho: „Jsem Berlíňan“ a řekl jsem: „Jsem Žid - ” /ami jahudi/

Nicméně, nyní musíme podniknout další kroky, ne jeden, ale více než jeden. A samozřejmě, Česká republika je malý, či středně veliký stát. A před čtyřmi lety, když jsem navštívil Izrael, jsem poprvé navrhl přemístit české velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Pane americký velvyslanče, kde jste? Zde, výborně. Vyřiďte mé pozdravy prezidentu Trumpovi. Pokouší se napodobit můj návrh, jen se čtyřletým zpožděním. To není všechno, Bibi Netanjahu mi řekl: „Pokud tak učiníte, dám vám pro vaši ambasádu svůj vlastní dům.“ Pevně doufám, že nabídka stále platí, protože by to mohlo značně snížit náklady na toto přemístění.

Ale přátelé, pomalu ale jistě, první krok byl realizován. Před týdnem jsme otevřeli honorární konzulát pod vedením pana Propera, který je mimochodem českého původu. Kde? Samozřejmě v Jeruzalémě. Během mé návštěvy v listopadu plánujeme otevřít Český dům. Kde? Samozřejmě v Jeruzalémě. To bude druhý krok. A sami jistě uhodnete, co bude třetí krok.

Abych to shrnul, dovolte mi něco, co je velmi, velmi proti politické korektnosti. Obdivuji Izrael jako zemi statečných lidí. Musíme ale říci, že ne všichni lidé jsou stateční, a musíme připustit, že někteří lidé jsou prostě a jednoduše zbabělci. Víte, to je neslušné. Pamatuji si politiku appeasementu. Ve 30. letech minulého století byl Hitler bojovníkem za mír, opravdu, bojovník za mír! A nejen Hitler. Následky znáte sami. Nesčíslně obětí, protože politici nebyli schopni bojovat proti totalitárnímu systému, proti diktátorství, proti antisemitismu. Takže to je neslušné, nemám pravdu?

Ale to není všechno. Tuto neomalenost pozoruji i v dnešní Evropské unii. Pouze tři země zablokovaly návrh někdejší komunistky madam Mogheriniové, kterým se mělo protestovat proti přemístění americké ambasády. Pane velvyslanče, jste v konfliktu s Evropskou unií. Mimochodem, když mluvíme o clech, tento spor považuji za plně ospravedlněný, jsem proti jakémukoliv protekcionismu, avšak nikoliv v tomto případě.

Tedy, pět minut pro Hitlera, pět minut pro Židy, to je politická korektnost, nemám pravdu? Musíme si ale uvědomit, že neexistuje zbabělost jen v této podobě. Je tu ještě zbabělost, která se nazývá terorismus. Ano, někteří lidé protestují a říkají mi: „Miloši, ale přece neexistuje jen islámský terorismus.“ A já odpovídám: „Ano, máte pravdu, ale kde je IRA, kde je Brigate Rosse? Kde je ETA? Kde je Frakce rudé armády?“ Všechny ochably, všechny jsou naprosto oslabené, takže přežívá pouze islámský terorismus. A zbabělci s islámským terorem nejsou schopni bojovat. Říkají, že na blízkém východě jde o hnutí za osvobození. Jaké osvobození, pro pána? Hamás, teroristická organizace, Hizballáh, teroristická organizace? Poslední tečkou za mou nekorektností je, přátelé, mám pochyby, zda je Al Fatáh demokratickou organizací. Pan Abbás plní svou roli před svým dalším volebním obdobím. Sám jsem si ani zdaleka nemohl nic podobného dovolit. A pokud vím, svobodné volby se v Palestině nekonaly. Tak jaká demokracie, má drahá, jaká demokracie?

Tudíž se obávám, že z celkové populace je statečných pouze 10 procent lidí, možná ještě méně. Proto mám rád Izrael.

Dovolte mi zakončit jedinou větou z jedné staré židovské modlitby: Za rok v Jeruzalémě!

Miloš Zeman

prezident republiky

galavečeře AIPAC

Pražský hrad, 5. června 2018

autor: PV