Prezident Zeman: Stavbu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe bude vláda podporovat

Vážení a milí přátelé,

myslím, že si tak všichni můžeme říkat, protože jsme spojeni jednou touhou, a sice uskutečnit sen Karla IV., potom Františka Josefa I., potom Jana Antonína Bati, a věřím, že i Tomáše Bati, a také můj.

Chtěl bych vás jenom informovat, že při řadě mých setkání s nejrůznějšími lidmi jsem ne jenom tuto stavbu propagoval, ale naléhal jsem i na to, aby byla dokončena studie proveditelnosti, a mohu s radostí konstatovat, aniž bych připomínal peripetie, které se s tím spojovaly, že tato studie v zásadě je pozitivní, což je výsledek, který je možná překvapující, ale to není podstatné, důležité je, že je. Samozřejmě, že i autoři si neodpustili některé drobné poznámky, ale zaplaťpánbůh za ně. Dostal jsem od Petra Formana nedávno i materiál zemědělské univerzity, katedry životního prostředí, tak jsem si říkal, co si zase ti broučkaři vymysleli, ale nebylo to ani tak nejhorší. Připomínky, když je to oponentní materiál, byly samozřejmě intenzivnější, ale nebylo to žádné zavržení této stavby.

Čili myslím si, že bychom se měli radovat z tohoto úspěchu. Já samozřejmě slibuji, že v rámci svých možností a kompetencí tomuto projektu budu pomáhat dál, ale bez úsilí všech těchto koordinátorů by moje aktivita byla voláním na poušti.

Takže, mám dojem, že Polsko a Slovensko je bez problémů. Příští rok jedu do Rakouska, tak se pokusím udělat, co bude možné, aby se ten vztah poněkud zlepšil, protože Rakušani to zatím spíše sabotovali. Ale od toho je problém, aby se vyřešil. Takže ještě jednou vás zdravím, přeji úspěch vaší práci a myslím si, že teď si můžeme připít na to, že ve vládním prohlášení máme, že vláda bude podporovat stavbu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe za předpokladu pozitivního výsledku studie proveditelnosti.

