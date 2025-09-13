Rusko: Benzín za 16 korun. Politik SPD natočil realitu

13.09.2025 16:10 | Monitoring

Zastupitel plzeňského obvodu 1 za SPD Jakub Zieba, který dlouhodobě žije v ruském Volgogradu, zveřejnil video reagující na zprávy českých médií o nedostatku pohonných hmot v Rusku. Tvrdí, že realita je odlišná, a svými záběry ukazuje běžný provoz na silnicích i u čerpacích stanic.

Rusko: Benzín za 16 korun. Politik SPD natočil realitu
Foto: Youtube
Popisek: Čerpací stanice Lukoil v Rusku – bez front, v běžném provozu

Veřejnou debatu posledních dnů zaplnilo téma nedostatku benzínu v Rusku. České zpravodajství upozorňovalo na prudké zdražování pohonných hmot, místy až o desítky procent, a na dlouhé fronty u čerpacích stanic po celé zemi. I přestože ropa ve světě zlevnila. Objevovaly se zprávy o zavedení přídělového systému, kdy bez kuponu nebylo možné natankovat, a také o tom, že Moskva prodloužila zákaz exportu benzínu kvůli domácímu nedostatku. 

K tématu se ve svém videu na YouTube vyjádřil Jakub Zieba, zastupitel plzeňského městského obvodu 1 za SPD, který dlouhodobě žije a studuje ve Volgogradu, aby popsal, jaká je v Rusku realita.

„Přátelé, tak se na to podívejte. Žádná auta na silnicích, úplně prázdný. Nikdo nemá benzín, neuvěřitelný,“ reaguje ironicky na mediální zprávy o prázdných silnicích v Rusku v důsledku nedostatku pohonných hmot. Dalšími záběry na zcela běžný provoz na silnicích zase vyvrací informace, které naopak mluvily o chaosu na ruských silnicích a kolonách: „Tady vidíte zácpy, které tu vlastně nejsou,“ naráží Zieba ironicky na mediální zprávy o prázdných silnicích.

Následně se Jakub Zieba přesouvá přímo k čerpacím stanicím, aby ukázal, jaká je na nich situace. Podle médií se zde měly tvořit dlouhé fronty. „Původně jsem to nechtěl vůbec natáčet, protože jsem si říkal, že každý snad ví, že je to úplný nesmysl, co píšou v českých médiích. Nicméně někteří méně chytří lidé mi psali, co s benzínem, že tu žádný není. Mysleli to opravdu vážně. To video je pro ně,“ vysvětluje Zieba.

S kamerou navštívil čerpací stanici Rosněfť, která patří mezi největší sítě benzínek v Rusku. Záběr ukazuje ceník pohonných hmot, který rozhodně nepůsobí dojmem výpadků. Na tabuli svítí ceny. V přepočtu na české koruny zde vychází vychází litr benzínu na zhruba 16–17 korun, zatímco nafta stojí přibližně 17 korun za litr.

Zdroj: YouTube / Jakub Zieba

Záběry u stojanů, kde lidé tankují, opět neukazují žádnou kritickou situaci. Po dobu natáčení se u stojanů objevuje vždy jen jedno či dvě auta. „Zácpy žádné, lidé normálně tankují,“ komentuje tamní situaci.

Další svědectví nabízí záběry u benzinky Lukoil. I zde je situace obdobná – u každého stojanu stojí nanejvýš jedno auto a provoz probíhá zcela běžně. Na Lukoilu vychází litr benzínu na 15-16,5 korun a nafta na 17,5 korun. Podobně běžný provoz probíhá i na další čerpací stanici Gazprom.

Ve videu pak ukazuje i řadu dalších čerpacích stanic, kde probíhá provoz zcela normálně. Všechny záběry pořizuje přímo z auta během jízdy. „A vy si myslíte, že jedu autem? Kdepak, jedu přece na koni, protože benzín tu údajně není,“ dodává Zieba s nadsázkou.

Závěrem Zieba shrnuje, že žádný nedostatek pohonných hmot v Rusku nepanuje. „Nikde nestojí žádné fronty, není tady žádný přídělový systém. Samozřejmě, že někteří stejně neuvěří, což už je jejich problém. Každopádně ty řeči o tom, že snad zdražují pohonné hmoty o polovinu, jsou zcela nesmysl. Pokud by se zdražilo o půlku, musel by benzín stát asi 30 rublů – a tolik stál před dvaceti lety,“ vysvětluje.

Video uzavírá výzvou: „Dávejte si prosím pozor, co si přečtete nebo poslechnete v českých takzvaných profesionálních médiích. Většinou to není pravda, zvlášť co se týká Ruska.“

O problémech s pohonnými hmotami v Rusku psala na konci srpna i Česká televize. Připomněla, že v některých regionech skutečně došly zásoby benzinu a jeho velkoobchodní ceny na ruském trhu byly o polovinu vyšší než na začátku roku. Jak bylo výše zmíněné, podle zprávy se po celé zemi tvoří dlouhé fronty u čerpacích stanic a lidé čekají desítky minut, aby mohli natankovat, často i do zásoby.

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/ceny-benzinu-v-rusku-rostou-o-desitky-procent-364454

autor: Natálie Brožovská

