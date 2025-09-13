Turek (Motoristé): Pokud něco chceme změnit, musíme se opřít o hlasy levičáků

Reakce pro Novinky:
"Dobrý den, mou motivací, proč kandiduji do sněmovny, je právě to, aby nám již nevládli komunisté. A tím myslím jak konzervativní, tak progresivistické, kteří pomohli dotlačit dnešní neschopnou vládu k emisním povolenkám pro domácnosti, zelené destrukci průmyslu a sebevražednému migračnímu paktu.
Dovedu si představit v nouzi jakoukoli podporu, která nám na mezinárodní úrovni pomůže tyto agendy zvrátit. Samozřejmě by se taková síla musela vzdát myšlenek o vystupování z NATO a nelogických referendech o vystupování z EU, znárodňování a podobně, ovšem to je pouze nouzová situace, když nám lidé dají hlas, mohla by vzniknout vláda, kde vítěze voleb potáhneme doprava a díky naší účasti nebude potřeba opětovná účast zelených a jiných levičáků, kteří nalhávají lidem, že se například postaví 200 000 bytů, i když pokazili, na co sáhli.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
S pozdravem Filip Turek"
Jak příznivci SPOLU a média a neomarxisté ze Štítu demokracie z tohoto mohou vyvodit, že nemám problém s komunisty ve vládě, když obsadili do vlády komunisty od Pirátů? Ještěže naši voliči psanému textu rozumí a chápou hypotetickou odpověď a souvětí. Na CNN jsem zcela stejně s nadsázkou řekl, že budu klidně vládnout i s Piráty, pokud se mnou budou deinstalovat Green Deal a migrační pakt... Bohužel voliči jsou většinově levicoví, a pokud něco chceme změnit, díky jejich vůli se pokaždé musíme opřít o hlasy levičáků.
Volte Motoristy, jsme jediná reálná hráz proti komunistům všeho druhu, a přiznejme si konečně, že PirStan jsou dnes agresivnější komunisté než Stačilo. Zásadní je vzhledem k dění ve světě boj proti migračnímu paktu a Green Dealu. A rekonstrukce transatlantických vztahů!
Ještě jednou někdo řekne, že nemám problém s vládou s komunisty, a bude mít problém se mnou.
