Prezident Zeman: Úředníků je dvakrát víc, než bylo za mé vlády

Vážený pane ministře vnitra, vážený pane policejní prezidente, dámy a pánové,

jsem tady proto, abych vyjádřil hlubokou úctu Policii České republiky. Víte, my politici, včetně mě, si čechráme peříčka, když říkáme, že jsme šestí nebo sedmí v bezpečnosti občanů a že jsme lepší než Švýcarsko. To je fajn, ale kdo za to odpovídá? Především policisté, především lidé, kteří pečují o bezpečnost občanů, počínaje policejním prezidentem, a bylo mi ctí mu nedávno udělit generálskou hodnost, a konče řadovými policisty.

Co je úkolem politiků? Pomáhat policistům, pomáhat policejnímu prezidentovi, a to v oblastech, které se týkají například jejich materiálního zabezpečení, ale i v oblastech dalších. Víte dobře, že jsem zásadně proti zvyšování platů státních úředníků, kterých je mimochodem dvakrát víc, než bylo za mé vlády, ale plně podporuji zlepšení platových podmínek policistů a plně podporuji všechna opatření, která mohou vést ke zlepšení jejich práce.

Chtěl bych na tomto místě velmi ocenit práci svého přítele a ministra vnitra Jana Hamáčka, protože je to právě on, kdo tyto podmínky pro dobrou práci policistů vytváří.

Dovolte mi tedy, abych vám popřál dobrou pohodu, abych vám popřál boj proti kriminalitě, která sužuje naši společnost, včetně ekonomické kriminality, a abych vyjádřil naději, že jednoho krásného dne se nám všem podaří, že všichni zloději budou ve vězení. To je můj hluboký sen, to je můj hluboký sen a touha, aby všichni zloději byli ve vězení. A kdo jiný než policie to může zařídit.

Ministře vnitra, pane policejní prezidente, spolehněte se na to, že ve mně budete mít vždy oporu.

Miloš Zeman

prezident republiky

Pražský hrad, 31. května 2019

