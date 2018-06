Primátor Fink: Salon republiky by mohl být památkou UNESCO

Nyní má město studii, která potvrzuje, že na Seznamu světového dědictví ani v indikativních národních seznamech smluvních stran Úmluvy o světového dědictví UNESCO se nevyskytuje město nebo jeho část, která má srovnatelnou hodnotu s moderním urbanismem a architekturou Hradce Králové z první poloviny minulého století. Vedle podání podnětu ministerstvu kultury na zápis na národní indikativní seznam UNESCO studie doporučuje i prohlášení významných Gočárových budov za národní kulturní památky.

Komparativní studie, kterou zpracoval tým historiků a památkářů, navrhuje, aby město podalo podnět na ministerstvo kultury na zařazení statku „Salon republiky“ – moderní architektura a urbanismus Hradce Králové na národní Indikativní seznam UNESCO. „Moderní architektura Hradce Králové uceleně dokumentuje vývoj urbanismu a architektury od konce 19. století do začátku druhé světové války. Potvrzuje unikátní dialog osvíceného starosty s generacemi předních českých architektů a urbanistů, který umožnil propojit dopravní a technické uspořádání města s jeho reprezentativními a veřejnými prostory,“ popisuje závěry komparativní studie Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče hradeckého magistrátu. O podání podnětu rozhodne městské zastupitelstvo na konci června.

MUDr. Zdeněk Fink BPP



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dalším doporučením dokumentu, který detailně popisuje a dokumentuje zcela mimořádné období rozvoje města, je vytvoření druhé památkové rezervace, kterou by mělo tvořit nové historické centrum Hradce Králové v západní části druhého městského okruhu. „Tato část města si zaslouží vyšší stupeň památkové ochrany, než dosavadní památková zóna. Moderní architektura Hradce Králové je podle dokončené studie nejen v celorepublikovém měřítku zcela výjimečná,“ říká primátor města Zdeněk Fink. Zároveň chce město podat podnět na ministerstvo kultury na vyhlášení objektů areálu Sboru kněze Ambrože a školského okrsku s mateřskou a základní školou a gymnáziem na Tylově nábřeží za národní kulturní památku.

I přes potvrzení studie, že „Salon republiky“ nemá mezi kandidáty na zapsání do seznamu UNESCO přímého konkurenta, neznamená pro město jistotu úspěchu. „Je to záležitost mnoha okolností. Pro naše město by to bylo samozřejmě ohromné ocenění a příležitost, nicméně už jen soupis čekatelů z Česka je dnes poměrně nabitý. Pokud se Hradci podaří dostat alespoň na tento indikativní seznam, který je jakousi oficiální nominací jednotlivých smluvních stran na seznam světového dědictví UNESCO, bude to znamenat pro Hradec Králové významný úspěch,“ dodává primátor.

Psali jsme: Primátor Fink: Příprava revitalizace Benešovy třídy ještě nějaký čas potrvá Primátor Fink: Pozemky se nacházejí v ceněné lokalitě Primátor Fink: Pevnost Josefov má šanci na dotaci téměř devadesát milionů Primátor Fink: Město zachrání část historického mostu ve Svinarech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV