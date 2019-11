Primátor Navrátil: Město chce prodat část Dukelských kasáren

Opavská radnice hledá zájemce, který by odkoupil část bývalých Dukelských kasáren a vybudoval zde převážně bytové domy.

V této části areálu by tak mohlo vyrůst až 300 nových bytů, ale i další občanská vybavenost či veřejné prostory. Jedná se o plochu zhruba 35 000 m2. Firmy mohou své nabídky posílat do konce ledna příštího roku.

„Chceme po zhruba deseti letech konečně dořešit tento nevyužitý, ale na druhou stranu velmi atraktivní prostor. Využít jeho blízkost středu města, obchodních center, nemocnice, železničního nádraží, velkých zaměstnavatelů a dalších důležitých institucí k výstavbě tolik potřebných nových bytů, které dnes v Opavě velmi citelně chybí. Radní proto schválili první krok, a to odprodej zadní části areálu, a to včetně starých budov určených k demolici,“ řekl primátor Tomáš Navrátil. Jedná se o prostor, který je za náměstíčkem tvořeným historickými budovami.

Ing. Tomáš Navrátil ANO 2011



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Návrhy by měly respektovat předchozí architektonickou studii Ateliéru 38 z roku 2017. Ta počítala s výstavbou domů o maximálně šesti nadzemních podlažích pro převážně bytovou zástavbu, dále s veřejně přístupnou zelení, službami a veřejným prostorem. Celý areál by pak měl být volně přístupný, vznikla by zde další městská čtvrť. „Oproti předchozímu záměru schválenému bývalým vedením města chceme tuto část prodat včetně budov, které jsou určeny k demolici. Jedná se o bývalé jídelny, sklady či garáže, které nemají ani historickou, ani architektonickou cenu,“ uvedl primátor.

Komise bude vybírat z jednotlivých podaných návrhů, důraz bude kladen na předložené vizualizace. „Vybereme ten, který se nám bude nejvíce líbit. Chceme, aby zde vzniklo pěkné a hodnotné místo k životu,“ dodal primátor. Město v poslední době prověřilo stav infrastruktury potřebné k dodávce energií. Ta by měla být bez problémů. Počítá se s tím, že hotovo by mělo být do roku 2025.

Psali jsme: Opava: Město koupilo přístroj na záchranu života Opava: Hřbitovní zeď se zbaví graffiti Opava: Výtvarnice Lucie Sabev/ova povede zájemce „Na hranu komplexity“ Opava: Primátor Tomáš Navrátil odchází z představenstva SFC

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.