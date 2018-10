Primátor Staněk: Osm kamenů ve Chválkovicích připomíná oběti holocaustu

Eva Grossmannová, která je vnučkou Leopolda Fromowitze, majitele někdejšího parního mlýna ve Chválkovicích, osobně vložila kameny do chodníku podél Chválkovické ulice. „Pamatuji si tady mlýn a hlavně les. Je to pro mě velmi silný a dojemný okamžik,“ popsala Eva Grossmannová své emoce při vložení stolpersteinů poblíž místa, kde stával mlýn jejího dědečka. Zasazením kamenů zmizelých do chodníku v Olomouci tak pětaosmdesátiletá žena, která nyní žije v Izraeli, vzpomněla na osm svých příbuzných - Fromowitzovou Josefinu, Grétu, Fromowitze Leopolda, Ervína, Petra, Pavla, Müllerovou Bertu a Müllera Lea.

„Stolpersteine, kostky se jmény na horní mosazné desce, vybízejí kolemjdoucí, aby se zastavili a sklonili se ke jménu oběti vyraženému na kostce. Vkládají se do chodníků před domy, jejichž obyvatelé zahynuli v nacistických koncentračních táborech,“ připomněl Tomáš Hrbek z Židovské obce Olomouc.

S myšlenkou uctít oběti holokaustu položením pamětního kamene před dům, v němž nacisty zavražděný člověk naposled bydlel před deportací do koncentračního tábora, přišel v roce 1993 německý umělec Gunter Demnig. V roce 1995 umístil první kameny v ulicích Kolína nad Rýnem, potom v Berlíně a dalších německých městech. Do roku 2012 bylo položeno přes 30 tisíc kamenů ve stovkách evropských měst.

„Projekt pokládání kamenů v Olomouci dlouhodobě finančně podporuje statutární město Olomouc a uskutečňuje se ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce,“ objasnil ministr kultury Antonín Staněk, který se pokládání kamenů ve Chválkovicích zúčastnil.

Během října ke stávajícím dvě stě dvanácti stolpersteinům přibylo v Olomouci dalších celkem dvacet osm.

