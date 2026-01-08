Urbanová (STAN): Potřebuji vaši pomoc s nahlášením Rajchla Facebooku

POTŘEBUJU VAŠI POMOC
DOPLNĚNÍ: nahlášení příspěvku považuju za samozřejmost, jen to už několik hodin Meta vůbec neřeší. Mám pocit, že sem tam se ozývat musíme. Umim si totiž představit jaký to je být v pozici toho šikanovaného, bejt špatná z toho, že se mě nikdo nezastal.
Už jsem si zvykla na ledacos, ale tohle je neskutečný dno, jedna paní mi to poslala a já jsem si řekla A DOST. Jindřich Rajchl se rozhodl, že si podá mladého člověka jen proto, že pro Deník N napsal pravdu o Robertu F. Kennedym Jr.
Víte, co udělal náš domnělý bojovník za svobodu? Místo argumentů vzal jeho fotku a hodil ji své vybičované bublině jako kus masa, přičemž za 5 hodin má zas víc lajků než Jennifer Lopez (tak určitě). Výsledek je nicméně přesně takový, jaký Rajchl chtěl: nechutný kyberlynč a hromada nenávistných útoků pod příspěvkem.
Takhle fakt vypadá politika pro lidi, kterým sliboval pomoct? Že se jich bude zastávat? Tohle je to, co chtěl dělat, sednout si odpoledne z dlouhý chvíle k počítači a poslat na mladýho kluka svoje nenávistný fans? Ne že bychom to my nezažívali, ale my jsme šli do politiky a s takovejma lidma jako je Rajchl se bohužel musíme potkávat. Tenhle kluk si to ale nevybral. Když se tady pan právník mohl vzteknout, že někdo do politiky tahá jeho rodinu (not), někteří se ho snad i měli chuť zastat, protože to se nedělá... No, nedělá. Ale ono se taky nedělá to, co udělal teď Rajchl.
A ještě k tomu: Ten jeho slavný RFK Jr. není žádný alternativní myslitel. Je to profesionální lhář a šiřitel bludů, který tvrdí věci, nad kterými zůstává rozum stát. Mezi jeho největší „perly“ patří, že Wi-Fi způsobuje únik z mozkové bariéry a rakovinu. Naprostý nesmysl bez špetky vědeckého základu. Že antidepresiva mohou za střelby ve školách. Nebezpečné svalování viny na léky místo řešení skutečných příčin násilí. Tomuhle vy říkáte odborný názor, pane Rajchle? Každý, kdo má v hlavě aspoň zbytek kritického myšlení, vidí, že ten člověk je nebezpečný šílenec, a tady novinář (!!!) si DOVOLIL napsat svůj názor.
A teď co po vás chci, pardon, moji milí sledující. Zkusme se tam toho kluka zastat, dám odkaz na ten hnus do komentáře. Je to to nejmíň, co můžeme udělat. Šikana mladých lidí totiž fakt není politika, je to jen (další) ukázka toho, že potřebujete exhibovat a posílat lidi nenávidět kluka, který s politikou nemá nic společného. Zas a opět bohužel vidíme, co jste za člověka, ne že by to nebylo jasný, ale ta videa byla aspoň (snad!) konsensuální.
Fuj, špatně se mi z toho pokrytce zas udělalo.
