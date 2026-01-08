Urbanová (STAN): Potřebuji vaši pomoc s nahlášením Rajchla Facebooku

08.01.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Jindřicha Rajchla (PRO) na Facebooku.

Urbanová (STAN): Potřebuji vaši pomoc s nahlášením Rajchla Facebooku
Foto: Starostove-nezavisli.cz
Popisek: Barbora Urbanová

POTŘEBUJU VAŠI POMOC

DOPLNĚNÍ: nahlášení příspěvku považuju za samozřejmost, jen to už několik hodin Meta vůbec neřeší. Mám pocit, že sem tam se ozývat musíme. Umim si totiž představit jaký to je být v pozici toho šikanovaného, bejt špatná z toho, že se mě nikdo nezastal.

Už jsem si zvykla na ledacos, ale tohle je neskutečný dno, jedna paní mi to poslala a já jsem si řekla A DOST. Jindřich Rajchl se rozhodl, že si podá mladého člověka jen proto, že pro Deník N napsal pravdu o Robertu F. Kennedym Jr.

Víte, co udělal náš domnělý bojovník za svobodu? Místo argumentů vzal jeho fotku a hodil ji své vybičované bublině jako kus masa, přičemž za 5 hodin má zas víc lajků než Jennifer Lopez (tak určitě). Výsledek je nicméně přesně takový, jaký Rajchl chtěl: nechutný kyberlynč a hromada nenávistných útoků pod příspěvkem.

Takhle fakt vypadá politika pro lidi, kterým sliboval pomoct? Že se jich bude zastávat? Tohle je to, co chtěl dělat, sednout si odpoledne z dlouhý chvíle k počítači a poslat na mladýho kluka svoje nenávistný fans? Ne že bychom to my nezažívali, ale my jsme šli do politiky a s takovejma lidma jako je Rajchl se bohužel musíme potkávat. Tenhle kluk si to ale nevybral. Když se tady pan právník mohl vzteknout, že někdo do politiky tahá jeho rodinu (not), někteří se ho snad i měli chuť zastat, protože to se nedělá... No, nedělá. Ale ono se taky nedělá to, co udělal teď Rajchl.

A ještě k tomu: Ten jeho slavný RFK Jr. není žádný alternativní myslitel. Je to profesionální lhář a šiřitel bludů, který tvrdí věci, nad kterými zůstává rozum stát. Mezi jeho největší „perly“ patří, že Wi-Fi způsobuje únik z mozkové bariéry a rakovinu. Naprostý nesmysl bez špetky vědeckého základu. Že antidepresiva mohou za střelby ve školách. Nebezpečné svalování viny na léky místo řešení skutečných příčin násilí. Tomuhle vy říkáte odborný názor, pane Rajchle? Každý, kdo má v hlavě aspoň zbytek kritického myšlení, vidí, že ten člověk je nebezpečný šílenec, a tady novinář (!!!) si DOVOLIL napsat svůj názor.

A teď co po vás chci, pardon, moji milí sledující. Zkusme se tam toho kluka zastat, dám odkaz na ten hnus do komentáře. Je to to nejmíň, co můžeme udělat. Šikana mladých lidí totiž fakt není politika, je to jen (další) ukázka toho, že potřebujete exhibovat a posílat lidi nenávidět kluka, který s politikou nemá nic společného. Zas a opět bohužel vidíme, co jste za člověka, ne že by to nebylo jasný, ale ta videa byla aspoň (snad!) konsensuální.

Fuj, špatně se mi z toho pokrytce zas udělalo.

Ing. Barbora Urbanová

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rajchl (PRO): Jednoznačně za Soňou Pekovou stojím
„Rusko“ do programu vlády? My jsme ČR. Lipavského „školili“ v ČT
Rajchl (PRO): ČT se stala semeništěm politických aktivistů
Rajchl (PRO): Nehodlám připustit, aby čeští občané byli ve své vlastní zemi za blbce

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Urbanová , Rajchl , PRO , Deník N

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zúčastníte se hromadného nahlašování Jindřicha Rajchla?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vladimíra Ludková byl položen dotaz

Co si myslíte o koalici SPOLU?

Jste pro aby byla zachována? Nebo myslíte, že bez ní na tom bude ODS líp?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Urbanová (STAN): Potřebuji vaši pomoc s nahlášením Rajchla Facebooku

16:04 Urbanová (STAN): Potřebuji vaši pomoc s nahlášením Rajchla Facebooku

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Jindřicha Rajchla (PRO) na Facebooku.