Primátor Svoboda: Praha pokračuje v systematickém posilování ochrany svých IT systémů

Konkrétně se bude jednat o technologickou obnovu externího perimetrického firewallu pražského magistrátu, dále zabezpečení interní sítě a implementaci moderního firewallu pro ochranu sítí městských částí. Metropole těmito kroky i nadále pokračuje nejen v modernizaci IT systémů, ale i ochraně proti novým hrozbám.
„Kybernetická bezpečnost je dnes stejně důležitou součástí fungování města jako jeho fyzická infrastruktura. Jsem rád, že Praha pokračuje v systematickém posilování ochrany svých IT systémů i sítí městských částí. Jde o důležitý krok ke zvýšení odolnosti vůči novým hrozbám a k lepšímu zabezpečení služeb, na které se Praha a její obyvatelé každý den spoléhají. Moderní a bezpečná digitální správa je základní podmínkou odpovědně spravované metropole,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Předmětem první veřejné zakázky bude obnova technologií clusteru next-generation perimetrického firewallu pražského magistrátu. Z důvodu zajištění provozu a bezpečnosti aplikací v ICT prostředí je v rámci Magistrátu hl. m. Prahy nezbytná obnova technologií perimetrického firewallu, který představuje klíčový prvek vícevrstvé bezpečnostní architektury. Díky tomu bude zvýšena odolnost infrastruktury vůči vnějším i vnitřním hrozbám a zlepší se mimo jiné dohledatelnost incidentů či pokročilá ochrana proti moderním hrozbám.
Dále bude vypsána veřejná zakázka na provozní podporu technologií pro zabezpečení perimetru sítě pražského magistrátu. Jejím předmětem je zajištění nezbytné provozní podpory pro bezpečnostní technologie, které se týkají interní sítě Magistrátu hl. m. Prahy (například Helpdesk a Servicedesk) a navazujících činností zahrnující řešení incidentů, servisní zásahy nebo například monitoring a dohledovou službu.
Metropole také zajistí veřejnou zakázku na druhou etapu dodávky a implementace firewallu pro městské části. Pořízeno bude celkem 51 firewallů (včetně souvisejících licencí a údržby na čtyři roky) pro celkem 50 městských částí hl. m. Prahy.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku