Primátor Svoboda: Praha uspořádala cvičení dobrovolníků pro krizové situace

Jednalo se o dobrovolnickou akci nového projektu Pražský krizový dobrovolník, kterou připravil Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a v úzké spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy. Cílem bylo připravit se na případné mimořádné situace v hlavním městě a zjistit, jakým způsobem je možné zlepšit koordinaci v rámci jednotlivých složek.
Akce Urban Patrol umožnila dobrovolníkům vyzkoušet si, jak se v praxi sbírají informace po modelové mimořádné události a jak sběrem těchto dat pomáhají budovat připravenost a odolnost hl. m. Prahy. „Jsou chvíle, kdy se ukáže, co v nás opravdu je. Během covidu i v době migrační krize jste dokázali, že Praha nestojí jen na institucích, ale především na lidech, kteří jsou ochotni podat ruku. Projekt Pražský krizový dobrovolník dává této ochotě řád, směr a sílu. Dává nám jistotu, že když bude potřeba, nebudeme na to sami,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Dobrovolníci se pohybovali pěšky po vybraných částech Prahy (centrum a širší centrum) a do mobilní aplikace zaznamenávali jednoduché terénní údaje. V reálném čase je vyhodnocovaly štáby Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Českého červeného kříže za účasti pracovníků krizového řízení.
Akce Urban Patrol se zúčastnilo celkem 37 týmů - zhruba 100 účastníků. Za Český červený kříž se do akce zapojilo 40 osob (štáb + registrace) a například hasičský štáb čítal 10 osob. Tato pilotní akce ukázala, jak výraznou roli mohou sehrát dobrovolníci při řešení mimořádných událostí velkého rozsahu a zároveň potvrdila zájem veřejnosti o projekt Pražský krizový dobrovolník, do kterého se od začátku března zapojilo více než 1 100 zájemců.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.