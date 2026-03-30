Primátor Svoboda: Praha uspořádala cvičení dobrovolníků pro krizové situace

30.03.2026 20:06 | Monitoring
autor: PV

Hlavní město poprvé v historii uspořádalo cvičení s názvem Urban Patrol 2026.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pražský primátor Bohuslav Svoboda

Jednalo se o dobrovolnickou akci nového projektu Pražský krizový dobrovolník, kterou připravil Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a v úzké spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy. Cílem bylo připravit se na případné mimořádné situace v hlavním městě a zjistit, jakým způsobem je možné zlepšit koordinaci v rámci jednotlivých složek.

Akce Urban Patrol umožnila dobrovolníkům vyzkoušet si, jak se v praxi sbírají informace po modelové mimořádné události a jak sběrem těchto dat pomáhají budovat připravenost a odolnost hl. m. Prahy. „Jsou chvíle, kdy se ukáže, co v nás opravdu je. Během covidu i v době migrační krize jste dokázali, že Praha nestojí jen na institucích, ale především na lidech, kteří jsou ochotni podat ruku. Projekt Pražský krizový dobrovolník dává této ochotě řád, směr a sílu. Dává nám jistotu, že když bude potřeba, nebudeme na to sami,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Dobrovolníci se pohybovali pěšky po vybraných částech Prahy (centrum a širší centrum) a do mobilní aplikace zaznamenávali jednoduché terénní údaje. V reálném čase je vyhodnocovaly štáby Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Českého červeného kříže za účasti pracovníků krizového řízení.

Akce Urban Patrol se zúčastnilo celkem 37 týmů - zhruba 100 účastníků. Za Český červený kříž se do akce zapojilo 40 osob (štáb + registrace) a například hasičský štáb čítal 10 osob. Tato pilotní akce ukázala, jak výraznou roli mohou sehrát dobrovolníci při řešení mimořádných událostí velkého rozsahu a zároveň potvrdila zájem veřejnosti o projekt Pražský krizový dobrovolník, do kterého se od začátku března zapojilo více než 1 100 zájemců.

Zdroje:

https://www.cckpraha1.cz/prazsky-dobrovolnik/

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

Vy-EU zaspala

Na to jste přišel až nyní? Nemyslíte, že EU zaspala snad ve všem? A že to hlavní, co se jí daří je destabilizace sama sebe?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

