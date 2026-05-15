Osoba bez koulí a názoru. Tu hledá Deník N? Vyoral vypálil

Začneme zlehka. Deník N shání lidi, kteří se na sociálních sítích setkali s obsahem propagujícím „nezdravé podoby mužství“, konkrétně prý „misogynii, šovinismus, antifeminismus, nenávist k menšinám“. Co vás napadá, když slyšíte frázi „nezdravé podoby mužství“?
Napadá mě, co je to teda dle takzvaných woke liberálů – alias novodobých svazáků – zdravá podoba mužství? Jsou to slzy v očích při sledování Ordinace v růžové zahradě během mateřské dovolené? Pletení květinových věnců? Popíjení sladkých míchaných drinků a cibetkových káv v eko-friendly barech a kavárnách? Nevím, co tím básník chce říci a co hledá. Svět ani život nejsou černobílé a každá žena i muž, každý z nás je mnohostrunný a má v sobě mnoho odstínů všeho možného. Co z toho je „nezdravou podobou“ a „zdravou podobou“ mužství bych si úplně netroufal odhadovat. Pokud bychom z mužů odseparovali veškeré ony „nezdravé podoby mužství“ tak, jak to asi myslí soudruzi z Deníku N, v důsledku nám nezůstanou muži, ale… osoby bez koulí a názoru.
Pak tu máme bývalého premiéra Fialu, který dle Seznam Zpráv říká, že si lidé čím dál více uvědomují, že jeho vláda byla dobrá a že mu děkují. Je podle vás premiér upřímný a jenom žije v určité bublině, nebo je to bohapustá manipulace a snaha o retroaktivní vylepšení obrazu?
Samozřejmě, že skutečnost by s rukou na ruce musel popsat sám bývalý český vicepremiér Ukrajiny Fiala. Sic se obávám, že ani on sám není úplně schopen reflektovat realitu a odlišit ji od vlastní dojmologie. Jinak dle mého pohledu jde o klasické vylepšování obrazu a běžnou PR propagandistickou praktiku, kterou se Fiala a jeho okolí snaží rehabilitovat a zlepšovat svůj nenapravitelně pokřivený obraz.
Ze zahraniční politiky: Tucker Carlson udělal rozhovor s bývalou mluvčí prezidenta Zelenského, Julijí Mendelovou. Ve kterém zaznělo poměrně dost odhalení o tom, jak Zelenskyj přemýšlí. Například, že mu vůbec nejde o Ukrajince, že si myslí, že mediální obraz je důležitější než skutečnost a že je paranoidní. Jste překvapen, nebo je to pouze potvrzení toho, co ti realističtěji uvažující už dávno tušili?
Do politiky se promítl i fotbal. Slávističtí ultras v posledních minutách zápasu se Spartou vtrhli na hřiště se světlicemi a házeli je po hráčích i obecenstvu protistrany. A opozice se z toho snažila udělat kauzu pro vládu, protože prý vytváří takové prostředí a atmosféru ve společnosti. Co na to říct?
Že tuto atmosféru vytvářejí ve společnosti politici napříč stranami. Jen si vzpomeňme na rozdmýchávání nenávisti ze strany politiků a médií proti občanům, kteří si dovolili zpochybňovat totalitní, protiřečící si opatření v rámci koronafašismu. Nebo označování občanů s jiným názorem na rusko-americký konflikt na Ukrajině za svině ze strany zeleného bezmozka Foltýna a dalších. Nicméně v důsledku jsme vždy za své činy zodpovědní sami a nelze své jednání svádět jen na okolí či politiku. A událost na Slávii je pro mě z hlediska skutečného fanouška naprosto nepochopitelná.
Slavný režisér Christopher Nolan točí Homérův epos Odysseu. Helena Trojská v něm bude černoška, válečník Achilleus zase transsexuál. Skoro jako by Hollywood vzkazoval, že se nic nemění a agenda je pořád stejná. Jak myslíte, že takový film dopadne u diváků?
Ale vzhledem k renomé a řemeslným kvalitám Nolana a navzdory očividné indoktrinační agendě si film diváky najde a peníze vydělá. A ve výsledku i hodnocení u diváků a kritiků bude z větší části odvislé od kvality samotného příběhu a zpracování. Jinak by Nolan měl film možná přejmenovat na Trans-homodyseu, aby diváci rovnou věděli, na jakou tendenční laskominu to do kina jdou. Je smutné, jak velká část předních umělců jde za každého režimu v první linii jeho propagandy.
Blíží se sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Téma se dostalo až do Poslanecké sněmovny. Myslíte, že se mu věnuje přílišná pozornost, nebo je naopak záhodno bít na poplach a proti sjezdu v Česku protestovat?
Je především důležité připomínat si historii, která není černobílá. Jakkoliv jsme s Němci historicky spjatí a není třeba neustále vytahovat staré křivdy, je bezpodmínečně nutné mít historii na paměti. Je důležité pozorně sledovat podobné sjezdy, jejich agendu, stát si na svém a neustupovat či nepodlézat těm, jejichž předkové – jakkoli za své předky nemůžeme – u nás způsobili tolik utrpení. Bohužel je u nás, vždy bylo a vždy bude mnoho těch, kteří by v rámci vlastního prospěchu a mediálního obrazu vlezli do rektálního otvoru kdekomu.
A ještě k tomuto tématu. „My nemáme místo v jiné zemi, kam bychom se chodili usmiřovat. Nikdy jsme nežili po staletí v jiné zemi, kterou bychom pak zradili, přidali se k jejím nepřátelům, rozdělili si tuto zemi, prohlásili ji za svou, a dokonce pomohli jejich nepřátelům vraždit naše bývalé spoluobčany. A nakonec abychom se stali částí jejich národa. A když bychom pak museli odejít, požadovali návrat starých pořádků. Takto jsme se nikdy v historii nechovali. Ale i kdybychom toto učinili, sotva bychom od svých bývalých spoluobčanů mohli pokorně očekávat něco jiného než odpuštění,” uvedl končící ombudsman Stanislav Křeček pro ParlamentníListy.cz. Souhlasíte s jeho slovy?
Souhlasím. Pan Křeček to myslím vystihl docela dobře. Důležité je vždy dávat události do kontextu. To, že od nás byli po válce vysídleni Němci, samozřejmě nebylo ideálním řešením. A zahrnovalo to spoustu nespravedlnosti a utrpení. Ale z hlediska doby a zvěrstev, která tomu předcházela, šlo zřejmě o řešení nejlepší možné. Jinak by taky mohlo dojít k odplatám násobně horším. A z pohledu oné doby by se nebylo moc čemu divit. Za to, co se stalo sudetským Němcům po válce, v mnohem vyšší míře mohou Němci sami než my. A pokud jde o omluvy či reparace, pak je, myslím, zřejmé, která ze stran má míč na své straně.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
