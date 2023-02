Primátor Vrána: Úředníci už balí šanony, čeká je stěhování

reklama

Pětipodlažní budovu na adrese TGM 16 pomalu opouštějí úředníci, kteří se musejí přestěhovat do náhradních prostor. Čtyřiapadesát let starou nemovitost totiž čeká přestavba, která by do tří let měla udělat z nevzhledného domu reprezentativní sídlo magistrátu.

V souvislosti se stěhováním úřadu čekají na Přerovany změny. Ty první začnou už koncem února, kdy se budou úředníci stěhovat z náměstí TGM na Smetanovu ulici. Druhá vlna změn přijde na řadu v březnu, neboť další pracovníci magistrátu se budou přemísťovat do Pasáže.

„Od pondělí 20. do čtvrtku 24. února bude omezena činnost na úseku dopravních přestupků, silničního správního úřadu a dopravního úřadu. Od pondělí 27. února budou tyto činnosti plně dostupné na nové adrese Smetanova 7, kam se přemístí silniční správní a dopravní úřad a na adrese Smetanova 7a, kde se budou řešit dopravní přestupky,“ informoval přerovský primátor Petr Vrána.

Ještě větší změna čeká na Přerovany, kteří si v březnu budou potřebovat vyřídit občanku, pas či řidičák. Pokud nechtějí nebo nemohou doklady vyřizovat v jiných městech, měli by přijít na úřad do poloviny března – po tomto datu totiž budou přepážky na TGM 16 zrušeny, neboť úřad se bude od 15. do 31. března stěhovat do náhradních prostor v Pasáži. „Vyřídit nové doklady si lidé budou moci na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností – například v Lipníku nad Bečvou, Olomouci či Prostějově. V Přerově to ale možné nebude. Vyhotovené doklady, které si nevyzvednou do 15. března, budou vydávány v náhradních prostorách v ulici Bratrská 34,“ uvedla Jitka Kočicová z přerovského magistrátu. V Pasáži pak bude úřad fungovat od pondělí 3. dubna.

Na provizorních pracovištích by měli úředníci pracovat do konce roku 2025 – za tu dobu by se měl objekt, který Přerované znají pod názvem Emos, kompletně zrekonstruovat. Nemovitost stojí na náměstí od roku 1969, kdy nahradila v historickém centru starou zástavbu. Později se ale Přerované ohrazovali, že dům hyzdí náměstí a jednoduše sem „nezapadá“. Zastupitelé se proto v roce 2020 rozhodli, že za 37 milionů 700 tisíc korun budovu koupí, aby do ní mohli přemístit magistrátní úředníky – a zavázali se, že najdou pro nemovitost líbivější tvář. Novou podobu našli prostřednictvím soutěžního dialogu. Z nabídek pěti týmů vybrala v roce 2021 komise jednomyslně návrh, pod nímž jsou podepsáni autoři ze společnosti Anagram&Gruppa.

„V současné době už je ukončena projektová příprava, je pravomocné stavební povolení – a probíhá příprava podkladů pro veřejnou zakázku, samotná veřejná zakázka na dodavatele stavby ale ještě nebyla vyhlášena,“ informoval náměstek primátora Vladimír Lichnovský. Zástupci města také plánují, že na přelomu března a dubna požádají o dotaci na energetická opatření pro tuto nemovitost. „Pro podání žádosti je ale nutné doložit, že objekt není využívaný, proto se stěhováním úřadu nemůžeme otálet,“ vysvětlil na závěr primátor Petr Vrána.

